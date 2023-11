Recap de la semana 8 y los pronósticos de la semana 9 de la NFL 

Recap de la semana 8: Por fin Carolina ganó su primer juego y aquí en Yaconic hicimos esta columna con la predicción no solo de esto sino también le atinamos a 14 juegos a ganar 14-2 y a cobertura de puntos atinamos a 12 juegos 12-3-1, en las apuestas sugeridas atinamos a los 3 con récord global de 19-5. Esta semana vienen varios encuentros que parecerían no tan emocionantes pero hay cuatro partidos en particular que pintan recomendamos particularmente: Dolphins@Chiefs, Seahawks @ Ravens, Bills @ Bengals y por último y no por eso menos importante Cowboys @ Eagles.

Este es la semana de descanso o la bye week de: Detroit Lions (6-2) , Jacksonville Jaguars (6-2), Denver Broncos (3-5) , San Francisco 49ers (5-3)

Mejores Apuestas recomendadas Semana 9

Cobertura Puntos ( ATS)

1. Browns -8.0

2. Patriots -3.0

3. Eagles -3.0

Échemos un vistazo a los partidos y las predicciones de la Semana 9

Jueves 2 de noviembre, 2023

Tennessee Titans (3-4) @ Pittsburgh Steelers (4-3) – Steelers -3.0

Conociendo estos dos equipos sabemos que no son capaces de ganar partidos seguidos y viendo que los Titans ganaron su último partido y los Steelers perdieron su último partido me inclino por Pittsburgh. Los Titans empezaran su partido con un rookie QB contra la defensa de Pittsuburgh que juega en casa eso también inclina la balanza para los Steelers. Si Pittsburgh detiene a Derrick Henry y creo que lo hará tomaré a los Steelers para ganar y cubrir los puntos en casa.

Domingo 5 de noviembre , 2023

Partido Internacional: Frankfurt, Alemania

Miami Dolphins (6-2) @ Kansas City Chiefs (6-2) – Chiefs -1.5

Personalmente creo que hecho bastante en la temporada. Sin embargo hay una estadística que me da cierta preocupación, no han vencido a un equipo con récord por encima de .500 desde la temporada pasada. Ambos equipos vienen de partidos perdidos y los Chiefs con Patrick Mahomes perdieron contra los Broncos por primera vez desde que empezó como QB. Ambos equipos necesitan una victoria. Se espera que este se aun juego de muchos puntos y creo que Miami es un mejor equipo han sido sólidos en cobertura de puntos con un récord 6-2. Tomaré a los Dolphins no solo para cubrir los puntos sino también para ganar.

Minnesota Vikings (4-4) @ Atlanta falcons (4-4) – Falcons -4.0

Los Vikings ganaron en Green Bay el fin de semana pasado, pero fue costosa la victoria, perdieron a Kirk Cousins con una lesión. El equipo estará desmotivado por perder a su líder y mejor jugador. Los Falcons vienen de perder su partido contra los Titans y regresan a casa donde creo que podrían ganarle a Minnesota , quienes dicho sea de paso no son tan buenos para detener a los equipos que corren la pelota como lo es la ofensiva de los Falcons. En este juego escojo a Atlanta para ganar por 7 o más y cubrir los puntos.

Arizona Cardinals (1-6) @ Cleveland Browns (4-3) – Browns -8.0

Arizona aunque solo tiene 1 victoria en la temporada una vez cubrió más lo puntos el fin de semana pasado en contra de los Ravens. Hay especulaciones de que Kyler Murray tal vez esté de regreso de su lesión. Se enfrentarán ahora a otro equipo de la AFC, los Browns. Mientras Cleveland ha tenido problemas con su QB esta temporada , su defensa ha sido excelente. Sí, los Browns perdieron contra Seattle el fin de semana pasado pero en casa esta semana su defensa con su fuerte pass rush pueden vencer a la ofensiva de los Cardinals e ir por su QB. La diferencia de puntos es alta pero este juego será seguramente de puntaje alto, tomo a los Brown a ganar y cubrir los puntos.

Los Angeles Rams (3-5) @ Green Bay Packers (2-5) – Packers -3.0

Ambos de estos equipos perdieron el pasado fin de semana. Los Rams empezaron la temporada bien pero los últimos juegos no han logrado destacar. Los Packers también son un equipo que no ha logrado jugar bien, perdieron contra los Vikings el fin de semana pasado. El QB de los Rams , Matthew Stafford tal vez no pueda jugar y si lo hace será con una lesión en su pulgar en la mano con la que realiza sus pases. Sé que la ofensiva de los Green Bay Packers no es la mejor , pero este es su segundo juego seguido en casa , para los equipos visitantes no es fácil ganar en Green Bay por lo tanto escogería a los Packers a ganar y a cubrir puntos aunque seguramente será un partido de marcador bajo.

Washington Commanders (3-5) @ New England Patriots (2-6) – Patriots -3.0

Este juego no es nada atractivo, ambos equipos perdieron contra sus rivales divisionales el pasado fin de semana. Los Commanders solo han jugado bien contra rivales divisionales pero no destacan en otros juegos. Los Patriots son un desastre , pero juegan en casa seguramente ganarán y cubrirán los puntos. Este será un juego de marcador bajo..

Chicago Bears (2-6) @ New Orleans Saints (4-4) – Saints -8.5

Los Saints están de regreso en casa después de ganar en Indianapolis el fin de semana pasado, los Bears perdieron contra los Chargers en Los Angeles. Este será otro juego como visitante para Chicago ya que irán a New Orleans. Justin Fields, parece que no comenzará como QB y aunque comenzara el problema de los Bears está en la defensiva y ahora tienen muchas lesiones. Los Saints son un equipo que saben correr la pelota y lo harán contra la defensiva de los Bears por otra parte cuando juegan los Saints en casa su defensiva es mejor lo cual limitara la ofensiva de Chicago. Veo a los Saints ganando este juego por 10 puntos y cubrir los puntos.

Seattle Seahawks (5-2) @ Baltimore Ravens (6-2) – Ravens -6.0

Estos equipos ganaron el fin de semana pasado y tienen una temporada sólida. Aunque ambos equipos no son considerados lo mejor de la liga , el que gane este partido será considerado candidato sólido para los playoffs. Por lo regular el equipo de casa siempre tiene una enorme ventaja pero los Seahawks han jugado bien como visitantes esta temporada. Este partido honestamente lo pueden ganar cualquier de los dos equipos pero me inclino por los Ravens para ganar el partido sin embargo los Seahawks podrán mantener el juego cerrado y cubrir los puntos.

Tampa Bay Buccaneers (3-4) @ Houston Texans (3-4) – Texans -3.0

Ambos equipos tiene récords idénticos 3-4 pero ambos perdieron sus juegos el fin de semana pasado, Tampa Bay tiene una defensiva sólida especialmente contra equipos que corren el balón, los Texans han demostrado que cuando así se lo proponen logran anotar bastantes puntos. El QB de la Buccaneers Baker Mayfield, tiene una lesión en la rodilla pero parece que si jugará. Creo que Tampa es mejor equipo y tendrá tiempo extra de descanso y preparación ya que su último partido fue el jueves. Los Texans son mejor equipo que el año pasado , quizá por eso sean los favoritos aquí en este caso en particular escogería a ganar Tampa y también para cubrir los puntos.

Indianapolis Colts (3-5) @ Carolina panthers (1-6) – Colts -2.5

Los Colts son un equipo difícil de predecir a veces dan muy buenos partidos y a la semana siguiente dan juegos muy medicores. Los Panthers como predijimos en la columna pasada por fin ganaron su primer partido de la temporada contra los Texans. Carolina tiene lesionados en la defensa y su ofensiva no es muy buena. Creo que los Colts explotarán esa debilidad así es que veo un juego de marcadores altos para ambos equipos creo que Indianapolis ganará este juego por un gol de campo o más.

New York Giants (2-6) @ Las Vegas Raiders (3-5) – Raiders -2.0

Este será el juego menos visto del domingo seguramente. Los Giants llegan después de perder su partido contra los Jetas la semana pasado, aunque para ser justos vienen jugando mejor fútbol especialmente a la defensa. Los Raiders por su parte son un desastre, este años Vegas se están poniendo el pie solos con tantos penalties y no están jugando buen fútbol. De parte de los Giants su QB Daniel Jones se espera que este de regreso después de su lesión lo que le dará cierto impulso a su equipo no solo para ganar sino para cubrir puntos.

Dallas Cowboys (5-2) @ Philadelphia eagles (7-1) – Eagles -3.0

Este sin duda es el juego de la semana, ambos equipos vienen de ganar el fin de semana pasado. Si Dallas pierde este partido , los Eagles ganarían su División, el favorito aquí es Philadelphia, en particular creo que si tienes jugadores que saben correr la pelota ofensivamente pueden vencer a la defensiva de los Cowboys. Jalen Hurts, marcará la diferencia aquí su habilidad en piernas y brazos le pueden permitir enfrentar el pass rush de los Cowboys.

Domingo 5 de noviembre por la Noche

Buffalo Bills (5-3) @ Cincinnati Bengals (4-3) – Bengals -2.0

Aquí el domingo por la noche tenemos un muy buen partido. Es verdad que los Bills han decepcionado en lo que va del año pero espero que estén listos para este juego. Los Bengals por su parte están mejorando ya que su QB Joe Burrow está más sano semana a semana se están convirtiendo uno de los mejores equipos en la liga de hecho vencieron a SF en su último partido y no les costo mucho trabajo. Creo que para que Buffalo puede ganar este juego tendrá que lograr un par de intercepciones. La verdadera diferencia aquí para mi será el talento de los WR de los Bengals, contra la lesionada defensa de Buffalo. Creo que Cincinnati tiene la ventaja aquí, podría ganar y cubrir los puntos por más de 7.

Lunes 6 de noviembre por la Noche

Los Angeles Chargers (3-4) @ New York Jets (4-3) – Chargers -3.5

Ambos equipos viene de triunfos sólidos entre oponentes más débiles, los Chargers generalmente ganan sus juegos con su ofensiva, los Jets al contrario tienen una de las mejores defensivas de la NFL lo que les ayuda a ganar sus partidos. Hay aquí un partido poco parejo en cuestión de QB, Justin Herbert de los Chargers es indudablemente superior al QB de los Jets, Zach Wilson. Por eso vemos que los Angeles son favoritos por 3 puntos como visitantes. Haciendo un balance aunque si bien hay mucha diferencia en QB, en defensivas los Jets son mejores y no solo podrías ganar sino también cubrir los puntos.

Récord de los pronósticos de esta columna a la Semana 8

Apuestas recomendadas : 19-5

A ganar: 85-41

Cobertura de puntos: 66-54-3