RECAP DE PARTIDOS DIVISIONALES

¿Qué decir de quizá el mejor fin de semana de playoffs? No recuerdo un fin de semana en el que los 4 juegos hubiesen sido tan entretenidos. En los 4 partidos vimos un gol de campo al final del Cuarto cuarto. En 3 de esos juegos fueron esos goles de campo decisivos. Honestamente me pregunto ¿ si volveremos a ver un juego como el de los Bills y Kansas City Chiefs? Ambos equipos anotaron en los últimos 5 minutos del partido 31 puntos. Las semillas #1 en cada conferencia fueron ya eliminadas a pesar de la gran ventaja que tuvieron con una semana extra de descanso.

Cincinnati Bengals @ Tennessee Titans. Marcador Final 19-16 BENGALS

La semilla #1 de la AFC los Titans estaban listos para recibir a los Bengals, el RB de los Titans su estrella Derrick Henry estaba de regreso de su lesión desde octubre pasado .En este juego vimos una mezcla de unos Bengals que hicieron uso de sus pases ofensivos para tomar control del juego y por parte de los Titans vimos la potente forma en que corren la pelota y controlaban el tiempo de posesión del balón para pasar por encima de la defensiva de Cincinnati.

En el 1er cuarto los Bengals si bien no tuvieron un comienzo explosivo lograron mover la pelota para anotar 2 goles de campo y abrir el marcador 6-0. En el 2do cuarto los Titans comenzaron a correr la pelota y D. Henry anotó su primer TD pero extrañamente en lugar de ir por el punto extra los Titans optaron por la conversión de 2 puntos, los Bengals no permitieron a los Titans esa conversión y el marcador quedo empatado 6-6 esto hasta que el pateador de los Bengals logró un gol de campo de 54 yardas logrando que los Bengals se fueran adelante 9-6. El tercer cuarto fue donde se lograron más puntos empezando por Joe Mixon que vaya que si movió el balón y logró un TD de 16 yardas dando al equipo visitante una ventaja de 10 puntos.

Pero los Titans no se darían por vencidos intentaron regresar al partido con un gol de campo y luego un TD de un pase de 33 yardas que hizo Ryan Tannehill a AJ Brown quien atrapo increíblemente ese pase a pesar de tener a 2 jugadores de los Bengals casi encima. Así llegamos al Cuarto cuarto nuevamente empatados 16-16. Los Titans pudieron estar adelante con un gol de campo desde la yarda 37 de los Bengals pero no lo hicieron y los Bengals los detuvieron en la 4ta & 1. Este partido lo definió un gol de campo del rookie de los Bengals de 52 yardas.

Los Titans optaron por decisiones cuestionables que les costo el partido optar por la conversión de 2 puntos y no ir por el gol de campo en el 4to. Cuarto además de las 3 intercepciones de su QB Ryan Tannehill. Aquí lo increíble fue que a pesar de que la defensa de los Titans presiono a Joe Burrow tacleándolo ¡9 veces! Aún así los Bengals lograron ganar el partido y su QB logro pases por 348 yardas.

Datos históricos: Un dato interesante es que en la historia de playoffs es la segunda vez que un QB fue tacleado 8 o más veces en un juego y logro ganar, otro dato es que Cincinnati ganó su primer partido en playoffs como visitante en 31 años y ahora van por el campeonato de la AFC por primera vez en 35 años.

San Francisco 49ers @ Green Bay Packers Marcador final 13-10 SAN FRANCISCO

La semilla #1 de la NFC los GB Packers recibieron a los guerreros visitantes los 49ers en temperaturas heladas en Green Bay. Los Packers comenzaron bien con un TD de 6 yardas para entonces los fanáticos de casa ya están vueltos locos, pasada esa jugada la defensa de los 49ers. comenzó a frustar la ofensiva de los Packers y así llegamos hasta el medio tiempo con los Packers arriba 7-0 con dicho marcador tan bajo ya había para entonces más de un fanático de GB preocupado por lo mal que le ha ido a los Packers en playoffs cuando juega contra San Francisco.

¿Quién hubiese pensado que a partir de ahí ya no habría más TD ofensivos por el resto del juego? Las defensivas de cada equipo hicieron lo suyo así es que la pregunta era si este juego dependería de los QB de cada equipo , el más favorecido era Green Bay con Aaron Rodgers jugando en casa y como el mejor en el juego ya que Jimmy Garoppolo realmente no es tan talentoso como Rodgers. Este partido sorpresivamente lo decidieron los equipos especiales.

Todo esto se dio en el segundo tiempo, cuando Deebo Samuel de los 49ers corrió 45 yardas y dejo a la ofensiva de su equipo en una excelente posición de campo que permitió a los 49ers anotar un gol de campo de 29 yardas. El Cuarto cuarto Green Bay se pondría adelante en el marcador con un gol de campo de 33 yardas, con menos de 5 minutos de juego los Packers fueron forzados a una patada de despeje y ahí es donde el juego dio la vuelta, Jimmie Ward bloqueo esa patada y su compañero Talanoa Hufanga recuperó la pelota para un TD dejando helada a la afición de Green Bay empatando el partido 10-10. Este parecía que era el momento para que Aaron Rodgers brillara y moviera la ofensiva para ganar el partido pero no fue así.

Los 49ers tenían la pelota en la yarda 29 faltando 3:20 minutos para finalizar el partido, la duda era si lo ofensiva de los 49ers que no se había destacado en todo el juego podría mover la pelota a la yarda 38 de los Packers y si lo lograron hasta dejar un 3 down & 7. Nuevamente Deebo Samuel correría 9 yardas dando a los 49ers no solo el primer down, sino que dejaría a su equipo en una muy buena posición para un gol de campo. El pateador Robbie Gould terminaría por anotar el gol de campo de 45 yardas que definiría el partido.

Dato histórico: el QB de Green Bay Aaron Rodgers sigue sin ganar en los playoffs a los 49ers, de hecho el el primer QB en la historia de los playoffs que ha perdido 4 veces contra el mismo equipo adversario.

Los Angeles Rams @ Tampa Bay Buccaneers Marcador final 30-27 RAMS

Este juego comenzó justo como lo había predicho , la defensiva y ofensiva de los Rams desde el inicio frustraron a Tampa Bay. Los Angeles lograron correr la pelota en contra de la defensa de los Bucs , por su lado la ofensiva comandada por Tom Brady se vio fuera de toda sincronía. Es bien sabido que Brady falla cuando está bajo presión y la defensiva de los Rams lo sabía apurándolo a que hiciera sus pases. Así los Rams iban adelante 10-0 en el primer cuarto hasta que el pateador de Tampa Bay con un gol de campo de 45 yardas abriera el marcador para su equipo justo antes de que finalizara este cuarto.

El segundo cuarto fue todo para Los Angeles después de un pase de 70 yardas que su QB Matt Stafford le hizo a su receptor estrella Cooper Kupp, hasta ese momento parecía que los Rams tenían este juego controlado , pero afortunadamente para Tampa , el RB de los Rams Cam Akers dejo caer el balón cerca de la línea de gol de los Bucs y fue recuperado ese balón por la defensa. El marcador podría haber sido 27-3 para el primer tiempo pero para fortuna del equipo de casa los Bucs , esa perdida de balón de Akers dejo el marcador 20-3.

El segundo tiempo abrió con unos Rams dominando ofensivamente lo que culminó en otro TD dejando ya este juego casi incanzable para los Bucs y digo casi porque en el americano todo puede pasar como hemos visto en los playoffs. El punto que cambio este juego fue cuando Cooper Kupp al intentar ganar más yardas perdió el balón y Tampa Bay lo recobró. Esto dio vida nuevamente al equipo de Brady que anotó 10 puntos antes de que terminara el 3er cuarto dándoles algo de esperanza pero aún los Rams a la cabeza con el marcador 27-13, la pregunta era ¿si este sería el momento para el asombroso regreso de Tom Brady?

Pues parecía que si porque anotaría otros 10 puntos y su equipo lograría empatar el partido 27-27 sus fanáticos estaban vueltos locos pensando que su equipo lo lograría pero los Rams recuperarían la pelota con tan solo 42 segundos restantes en el reloj. El QB de los Rams buscaría a su recibidor estrella Cooper Kupp quien dejaría todo listo para que Matt Gay anotará un gol de campo de 30 yardas. Este juego casi lo pierden los Rams y fue más que por aciertos de Brady por errores y castigos que sufrieron los Rams, cuatro veces se les cayó el balón de la manos en momentos críticos del juego. Realmente tuvieron los Rams suerte para salirse con la suya.

Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs Marcador final 42-36 KANSAS

¿Podía Buffalo ir a Arrowhead la casa de los Chiefs por 2da vez en la temporada y salir con una victoria? En la primer parte los Bills dominaron el juego, ofensivamente no estaban muy bien los Chiefs pedieron la pelota 4 veces en el juego. Había mucha expectativa de que este juego fuera un clásico entre ofensivas pero no fue así gran parte del juego, el primer cuarto ambos equipos anotaron y empataron 7-7. En el segundo cuarto fue nuevamente casi lo mismo y empataron nuevamente 14-14.

Para la segunda mitad ambos equipos iban por más touchdowns pero ahora los Chiefs agregaron un gol de campo que los puso adelante 26-21 cuando faltaban pocos minutos para terminar el juego. Josh Allen , QB de los Bills estaba imparable en estos playoffs y este partido no fue la excepción lanzó un TD de 27 yardas a Gabriel Davis que dejo callada a la fanaticada de Kansas City y aparte puso a los Bills adelante con solo 1:54 minutos restantes en el juego. Esto sería la causa de una serie de eventos que nos llevarían a presenciar uno de los finales de juego más increíbles de todos los tiempos.

¿Podría la defensa de Buffalo mantener el marcador a su favor? Pues Patrick Mahomes QB de los Chiefs y su ofensiva tenían otros planes , luego de que Mahomes conectará un pase de 66 yardas para Tyreek Hill puso el marcador a su favor 33-29, ahora Josh Allen tenían solo 1:02 de tiempo restante para voltear el marcador y lo logró al conectar su pase d 19 yardas con su receptor favorito Gabriel Davis y anotar el TD que les regresaría el marcador a su favor, solo quedaban 13 segundos en el juego.

Y aquí es donde aplica el famoso dicho que un juego no acaba hasta que acaba porque con esos segundos regreso Mahomes al campo y fue tiempo suficiente para 3 jugadas en las que tanto el QB como su ofensiva fueron todo lo explosivo que les llegó a faltar en la temporada, aquí si aplica decir que fue la magia de Mahomes , posicionó con 2 jugadas a los Chiefs para gol de campo y fue así como Harrison Butler con ya muy poco tiempo anotó el gol de campo que empato el partido.

Dado la forma en que ambas ofensivas anotaron puntos justo al final , la cara o cruz de la moneda para el tiempo extra era crucial. Y fueron los Chiefs quienes ganaron el volado y los que tuvieron la primer oportunidad para anotar en tiempo extra. La ofensiva de KC no puedo estar mejor , la defensiva de los Bills simplemente no pudo responder y es así como Patrick Mahomes avanzó y lanzó un pase a Travis Kelce justo en la zona de anotación esto sello el final del partido. ¡Qué partidazo!