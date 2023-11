Recap semana 10 y pronósticos para la semana 11 de la NFL

Recap Semana 10: Los Cowboys como se esperaba vencieron a unos muy débiles Giants , lo que si sorprendió fue la forma en la que dominaron los 49ers como visitantes a Jacksonville. Los Houston Texans también sorprendieron al ganar su partido contra Cincinnati. Otra sorpresa más fue el lunes por la noche los Bills perdieron en casa contra los Broncos y los Browns ganando su partido divisional contra los Ravens en Baltimore. En las 3 mejores apuestas sugeridas la semana pasada atinamos a 1 de 3 fue justo el partido de San Francisco que cubrió los puntos.

A ganar en los pronósticos atinamos a 10 partidos 10-5, incluida la predicción de dos equipos que nadie apostaba por ellos Arizona y Cleveland. A cobertura de puntos que es lo más difícil de predecir atinamos a 8 partidos , récord 8-7.Esta semana hay muchos juegos divisionales y las coberturas de puntos son altas, lo cual hace aún más difícil de predecir así que esperemos tener éxitos en nuestras predicciones de la Semana 11.

Semana de descanso de: New Orleans Saints (5-5) ,Atlanta falcons (4-6) , Indianapolis Colts (5-5) , New England Patriots (2-8)

Semana 11

Apuestas Sugeridas ( Cobertura de puntos ATS)

1. Browns -4.0

2. vikings +1.5

3. 49ers -10.5

Jueves 16 de noviembre

Cincinnati Bengals (5-4) @ Baltimore Ravens (7-3) – Ravens -3.5

Este es un gran juego de jueves por la noche con grandes implicaciones en los playoffs para los Bengals. Si los Ravens ganan este juego les dará una gran ventaja en su División. Cincinnati venía jugando muy bien hasta su sorpresiva perdida contra Texas. Baltimore también perdió en su juego contra Cleveland lo cual ayudo a los Browns a posicionarse en la lucha por su División. Los Bengals tienen lesiones en la ofensiva y defensiva que podrían afectar el resultado de este partido. Este partido lo buscarán ganar ambos equipos, no veo a Baltimore perder dos juegos seguidos en casa así es que seguro ganan este partido , pero los Bengals harán todo por cubrir los puntos a estas alturas son un equipo desesperado y por lo tanto necesitarán dar el mejor partido si quieren vencer a los Ravens.

Pick: Ravens a ganar, Bengales a cubrir puntos.

Domingo 19 de noviembre

Pittsburgh Steelers (6-3) @ Cleveland Browns (6-3) – Browns -1

Ambos equipos llegan a este juego luego de ganar el fin de semana pasado, lo cual los tiene bien posicionados rumbo a los playoffs. Ambos equipos son buenos defensivamente , este juego será de marcador bajo. Le daré a los Browns la ventaja aquí en este juego ya que juegan en casa y tienen mejo ofensiva.

Pick: Cleveland a ganar y cubrir puntos.

Chicago Bears (3-7) @ Detroit Lions (7-2) – Lions -7.5

Estos dos equipos van en direcciones contrarias, aunque ambos vienen de partidos ganados la semana pasada. Detroit juega en casa y es indudablemente mejor equipo que los Bears, la cobertura de puntos es alta pero simplemente no veo que los Bears puedan anotar más de 13 puntos a los Lions, lo que si veo posible es que los Lions anoten 24 puntos a la defensa de Chiicago. Por tanto escogería a ganar y cubrir puntos a los Lions.

Pick: Lions a ganar y cubrir puntos.

Los Angeles Chargers (4-5) @ Green Bay Packers (3-6) – Chargers -3.0

Ambos equipos perdieron el fin de semana pasado y están prácticamente fue de los playoffs. Los Packers son un equipo malo esta temporada su ofensiva con su QB Jordan Love es un fracaso. La defensiva de ambos equipos es poco confiable, aquí puede que los Chargers ofensivamente tengan más ventaja pero no confío en las decisiones de su entrenador al final de los juegos también hay que tomar en cuenta que GB juega en casa y comienza a helar en ese estadio lo cual podría ser difícil para los Chargers. Por tanto tomaría a los Packers para ganar y cubrir.

Pick: Chargers a ganar y cubrir.

Las Vegas Raiders (5-5) @ Miami Dolphins (6-3) – Dolphins -13.5

Los Raiders parece que son un equipo renovado después de que despidieron a su entrenador ahora llegan a Miami después de dos triunfos consecutivos. Los Dolphins llegan después de su semana de descanso y recordemos en su último partido perdieron contra los Chiefs en su partido internacional así es que tuvieron dos semanas para prepararse y regresar por la victoria. La clave para este partido es la defensa de Miami y si logran detener a la ofensiva de los Raiders . Este no será un juego fácil para la defensiva de los Raiders , Miami cuando quiere anota muchos puntos por tanto lo escogería a ganar y cubrir puntos.

Pick: Miami a ganar y cubrir.

New York Giants (2-8) @ Washington Commanders (4-6) – Commanders -9.5

Los Giants son un equipo muy malo quizá el peor de la liga no fue sorpresa que Dallas termino con ellos la semana pasada. Los Commanders son todo lo contario, si bien perdieron contra Seattle el fin de semana pasado si lograron cubrir los puntos, aquí no sé si lo logren ya que la diferencia de puntos es alta. Este es un partido divisional así es que esperemos que los Giants tengan un poco de orgullo y por lo menos cubran los puntos.

Pick : Washington a ganar y Giants a cubrir puntos.

Dallas Cowboys (6-3) @ Carolina Panthers (1-8) – Cowboys -10.5

Los Panthers perdieron su partido el jueves pasado contra los Bears ambos equipos sumaron 29 puntos. Los Cowboys anotaron 49 puntos a los Giants, Dallas arrolla por lo regular a equipos débiles y Carolina es un rival débil . La ofensiva de los Panthers no es muy buen así es que no creo que logren anotar más de 17 puntos. ¿ Podrán los Cowboys anotar 29 puntos a Carolina?, la respuesta es por supuesto eso y más.

Pick: Dallas a ganar y cubrir puntos

Tennessee Titans (3-6) @ Jacksonville Jaguars (6-3) – Jaguars -7.0

Ambos equipos perdieron sus últimos partidos el fin de semana pasado en el que los Titans anotaron tan solo 6 puntos a Tampa Bay, los Jaguars solo lograron 4 puntos en casa contra los 49ers. Este es un juego divisional que será de marcador bajo , Tennessee no lleva triunfos como visitante esta temporada su récord es 0-5 , el récord de los Jaguars ATS en casa es 1-3-1. Creo que los Titans pueden cubrir los puntos pero los Jaguars podrían ganar su juego en casa.

Pick: Jaguars a ganar y Titans a cubrir puntos

Arizona Cardinals (2-8) @ Houston Texans (5-4) – Texans -4.5

Aunque ambos equipos ganaron la semana pasada , sorprende que no sean los Texans favoritos por más puntos contra un equipo como Arizona con tan solo 2 partidos ganados. Los Cardinals se vieron mejor en su último partido en su victoria contra los Falcons , regresaron dos de sus jugadores ofensivos James Connor y Kyler Murray y jugaron bien. Este es un partido para los Houston Texans entre su victoria contra Cincinnati y su partido en la semana 12 contra su rival divisional los Jaguars. Así es que podría ganarlo pero creo que los Cardinals pueden cubrir.

Pick: Texans a ganar y Cardinals a cubrir puntos

Tampa Bay Buccaneers (4-5) @ San Francisco 49ers (6-3) – 49ers -11.5

Otro juego con cobertura de puntos alta ambos equipos vienen de ganar partidos con amplios márgenes en le marcador. Los 49ers parece que están de vuelta dominaron absolutamente a los Jags en Jacksonville, ahora SF juega en casa eso puede darle más confianza a su QB Brock Purdy. En cuanto a Tampa no veo como pueda anotarle a la feroz defensiva de SF más de 10 puntos. Veo aquí a San Francisco a ganar y cubrir puntos.

Pick: San Francisco a ganar y cubrir puntos.

New York Jets (4-5) @ Buffalo Bills (5-5) – Bills 7.0

Quien pensaría que después de la Semana 10, estos rivales divisionales tendrían casi las mismas victorias. Sorprende que Vegas haya dado una cobertura de puntos tan amplia a los Bills toda vez que vienen de una semana corta al jugar en el MNF. Los Jets con su QB Zach Wilson, no logra anotar los puntos que debería y que decir de Josh Allen que las intercepciones son una constante. Las cosas no se ven bien para Allen, ahora se enfrenta a buena defensiva de los Jets, aunque se ve difícil que pierdan los Bills dos juegos seguidos su récord en casa es 4-2 esta temporada. Ambos equipos llevan dos partidos consecutivos perdidos. Creo que Buffalo puede ganar este juego pero los Jets podrán cubrir los puntos si logran por lo menos anotar 14 puntos en este juego.

Pick: Buffalo y Jets a cubrir puntos

Seattle Seahawks (6-3) @ Los Angeles Rams (3-6) – Seahawks -1.0

No hay mucho que decir de los QB de ambos equipos, Gino Smith no ha jugado tan bien últimamente y los Rams se espera que empiecen con el recién firmado Carson Wentz que debe estar fuera de ritmo para un partido en la NFL. Creo que Los Angeles tienen aquí una pequeña ventaja hablando defensivamente así como para jugar en casa, los Rams vienen de su semana de descanso esto le dio tiempo extra a Wentz para preparar el partido y acostumbrarse a la ofensiva. Anticipo un juego de bajo marcador y dado el hecho de que en la Semana 12 viene un gran juego para los Seahawks contra los 49ers quizá no estén tan concentrados en los Rams. Por tanto podría ganar los Angeles y cubrir lo puntos.

Pick: Rams a ganar y cubrir puntos

Domingo 19 de noviembre por la noche

Minnesota Vikings (6-4) @ Denver Broncos (4-5) – Broncos -2.5

La fortuna ha cambiado para ambos equipos los Broncos han ganado 3 juegos seguidos incluida un victoria sobre los Chiefs. Los Vikings gracias a una defensa mejorada han ganado 5 juegos consecutivos. La defensa de los Broncos ha jugado mejor en las recientes semanas, Minnesota tiene récord 0-2 vs la AFC esta temporada y Denver tiene un récord 2-1 vs los equipos de la NFC. A pesar de esta tendencia siento que los Vikings están jugando en un nivel más alto ahora así es que los tomaré para ganar y cubrir los puntos.

Lunes por la Noche 20 de noviembre MNF

Philadelphia Eagles (8-1) @ Kansas City Chiefs (7-2) – Chiefs -2.5

Este es el partido de la Semana 11 sin duda. Es una repetición del SB del año pasado los Eagles visitan a los Chiefs. Philadelphia tendrá sed de venganza por perder el Super Bowl contra los Chiefs. Estos dos equipos son de los mejores y saben cómo ganar partidos, vienen ambos de semana de descanso así es que ambos ya tuvieron para este entonces tiempo para preparar este partido que pinta para ser un clásico.

Los Eagles son un equipo muy completo si acaso tiene algunos problemas en la defensa al permitir a veces grandes jugadas que acaban en puntos de los oponentes. Esto es una ventaja para Kansas City que tiene uno de los mejores en el juego con Travis Kelce (pregunten a Taylor Swift). En resumen creo que los Eagles tendrán mejor plan de juego para defenderse de Kelce. Este será un juego cerrado y la victoria vendrá en el Cuarto cuarto, creo que los Eagles lograrán la revancha y cubrir los puntos.

Pick : Eagles a ganar y cubrir puntos

Récord de apuestas a Semana 10:

Mejores Apuestas Cobertura de puntos : 22-8

A ganar: 101-52

Cobertura de puntos: 81-68-3