Recap semana 12 de la NFL

Semana 12 Recap: La semana pasada la NFL nos dio uno de los peores juegos de la temporada el Lunes por la Noche. Pero así como hay juegos malos también hubo otros buenos como los de los Chargers y Jaguars que en sus respectivos juegos ganaron por la conversión de 2 puntos. De la apuestas sugeridas atinamos a 2 de 3; en pronósticos a ganar logramos atinar 12-4 y en cobertura de puntos 6-9-1. Esperemos que atinemos aún más partidos esta semana pero no es tan sencillo por los que equipos que se enfrentan.

Semana de descanso de : Carolina Panthers , Arizona.

1. Cowboys -10.5

2. Falcons -1.5

3. Ravens -8.0

Jueves por la Noche, 1 de diciembre.

Buffalo Bills (8-3) @ New england Patriots (6-5) – Bills 5.5

Pronóstico: Bills a ganar / NE a cubrir puntos.

La AFC Este es un división realmente competida cualquiera de los 4 equipos podría ganar la división ( Mia, Buf, NYJ, NE). Buffalo y Miami van empatados pero los Dolphins ostentan el primer lugar de la División porque le ganaron a Miami 21-19 en la Semana 3. Este será el primer encuentrode dos que habrá entre los Bills y NE , apenas el jueves pasado New England perdió contra los Vikings. De parte de los Bills ¿será que está semana los veremos jugar el buen fútbol al que nos tienen acostumbrados? , la defensa de Buffalo no viene jugando bien al igual que su QB Josh Allen.

Un factor importante en este juego es el genio de New England, si me refiero a Bill Belichick no nos sorprenda que ya tenga un excelente plan de juego para este importante partido. Parece que la diferencia de puntos es alta, por tanto los Patriots pueden cubrir los puntos pero Buffalo con su explosiva ofensiva podrá sacar una victoria aquí en el 4to Cuarto.

Domingo 4 de diciembre

Pittsburgh Steelers (4-7) @ Atlanta Falcons (5-7) – Falcons 1.5

Pronóstico: Falcons a ganar y cubrir puntos.

Estos dos equipos son malos, si bien es cierto que los Steelers lograron una victoria contra los Colts el pasado Lunes por la Noche , el que perdió más en ese juego fueron los Colts. Los Falcons por su parte perdieron en Washington aunque casi ganan el juego pero una intercepción justo casi al final arruinó todo. Como los Steelers vienen de jugar en semana corta creo que Atlanta puede tener un ligera ventaja aquí al jugar en casa. También son un equipo más preparado físicamente los Steelers por lo que pueden ganar y cubrir los puntos.

Green Bay Packers (4-8) @ chicago Bears (3-9) – Packers 3.0

Pronóstico : Green Bay a ganar y cubrir puntos.

Se sabe bien que los Packers y en particular Aaron Rodgers alega que le pertenecen a los Bears. Pero en esta ocasión la salud de Rodgers está en al aire ya que salió lesionado en domingo de las costillas. El QB de reserva Jordan Love, tendrá que jugar en este partido. Del lado de Chicago tiene a su QB Justin Fields con lesiones que preocupan como será su desempeño, con tanta incertidumbre es difícil dar un predicción sin saber bien a bien la condición de ambos QB. Si Chicago gana , ambos equipos tendrán récords idénticos , para escoger en este caso me iré con la historia y algo me dice que Green Bay puede ganar y cubrir los puntos.

Jacksonville Jaguars (4-7) @ Detroit Lions (4-7) – Lions 1.0

Pronósticos: Lions a ganar y cubrir puntos.

Ambos equipos son jóvenes y vienen jugando mejor que hace un año. Los Jaguars ganaron un juego complicado contra los Ravens , en el 4to Cuarto el entrenador de Jacksonville decidió ir por la conversión de 2 puntos y lo lograron esto les permitió sacar la victoria contra los Ravens 28-27. Los Lions jugaron el jueves temprano contra el gran favorito los Bills y fue un juego cerrado por momentos llevaron la delantera pero como es su costumbre en la recta final se cayeron y los Bills sacaron la victoria de este juego. Este partido también es difícil de pronosticar, si hay que escoger uno me iría con el equipo de casa , Detroit a ganar le va bien cuando juega en casa como lo ha demostrado en sus 4 juegos por tanto este partido lo pueden ganar y cubrir puntos.

New York Jets (7-4) @ Minnesota Vikings (9-2) – Vikings 3.0

Pronóstico: Jets a ganar y cubrir puntos.

Los Jets demostraron lo que puede hacer su ofensiva con un buen QB lograron anotar más de 30 puntos en su último partido contra la defensa no tan buena de los Bears. Los Vikings sobrellevaron un juego pesado contra los Patriots el pasado jueves. Este puede ser un juego de marcador alto y quizá se defina casi al final del partido. Minnestoa tiende a jugar partidos de marcadores cerrados y esta no será la diferencia. Creo Minnesota puede ganar este juego por 3 o 4 puntos y cubrir los puntos.

Washington Commanders (7-5) @ New York Giants (7-4) – Commanders 2.0

Pronóstico: Giants a ganar y cubrir puntos.

Estos 2 equipos parece que van en diferentes direcciones , Washington viene jugando muy bien en estos últimos dos meses. Los Giants por su parte perdieron dos juegos seguidos y jugaron mal contra Dallas el pasado Jueves. Este será el primer partido en que se enfrentan en la temporada estos dos equipos y se enfrentarán de nuevo en dos semanas. La temporada pasada los Commanders vencieron en sus dos encuentros a New York. Todo parece indicar que Washington ganará este encuentro pero como todo encuentro divisional, son partidos impredecibles. En este caso los Giants pueden sacar la victoria y cubrir puntos.

Tennessee Titans (7-4) @ Philadelphia Eagles (10-1) – Eagles 6.5

Pronóstico: Eagles a ganar , Titans a cubrir puntos.

Los Eagles son un equipo que sabe correr la pelota pero uno de sus puntos débiles últimamente está en su defensiva cuando se enfrentan a otro equipo como los Titans que también sabe correr la pelota y como no si cuentan con el RB estrella Derrick Henry. La defensa de Tennessee es mejor que la de los Eagles para frenar a equipos que corren la pelota. Es interesante que este partido será el primero de AJ Brown el WR de los Eagles contras su ex equipo los Titans todo indica que será un buen juego. Si los pases en la ofensiva son buenos los Eagles tienen todo para ganar este partido, aunque creo que los Titans mantendrán el marcador cerrado y muy seguramente cubrirán los puntos.

Denver Broncos (3-8) @ Baltimore Ravens (7-4) – Ravens 8.0

Pronóstico: Ravens a ganar y cubrir puntos.

Los fanáticos de los Ravens ya deben estar cansados de que este equipo pierda partidos que parece que ya casi ganan, como lo que paso este domingo con los Jaguars. Los Broncos por su parte siguen sin encontrar el camino ofensivamente. La diferencia en puntos para este partido es alta lo cierto es que la ofensiva de los Ravens puede sin problema anotar puntos contra la ofensiva de los Broncos que es mala contra equipos que saben correr la pelota. Parece que para este partido los Ravens estarán de regreso para ganar por 10 puntos o más.

Cleveland Browns (4-7) @ Houston Texans (1-8-1) – Browns 7.0

Seattle Seahawks (6-5) @ Los Angeles Rams (3-8) – Seahawks 8.0

Pronóstico: Seattle a ganar y Rams a cubrir puntos.

Los pasados campeones del Super Bowl son un desastre. Los Angeles han perdido 5 partidos seguidos, con lesiones con su QB Matthew Stafford y Cooper Kupp su ofensiva está perdida. Esta partido es importante para Seattle si quieren ver hacia los playoffs. Curiosamente los Rams ganaron el año pasado dos partidos contra Seattle, pero eran otras las condiciones de los Rams. Siento que la diferencia de puntos es un poco alta , la defensa de los Rams no se lo pondrá tan fácil a la ofensiva de Seattle por tanto se puede anticipar un partido de marcador bajo en el cual Seattle gane por unos 3 puntos por lo que los Rams podrían cubrir los puntos.

Miami Dolphins (8-3) @ San Francisco 49ers (7-4) – 49ers 3.5

Pronóstico: San Francisco a ganar y cubrir puntos.

Este es el juego más interesante de la semana, los Dolphins han demostrado que tienen una ofensiva explosiva saben anotar rápido y seguido , aunque en su partido contra los Texans en la segunda mitad preocupa un poco que no lograron anotar un solo punto. Aún así Miami ha ganado 5 juegos seguidos con su QB Tua Tagovailoa, aunque debo decir que con mayor éxito en casa que como equipo visitante. Los 49ers demostraron que tienen una excelente defensiva contra los Saints, conforme avanza la temporada son un equipo que cada vez se ve mejor, llevan 4 victorias seguidas. La diferencia aquí será ver que tanta presión le pone SF a Tagovailoa , mi apuesta aquí sería por San Francisco a ganar y cubrir puntos.

Kansas City Chiefs (9-2) @ Cincinnati Bengals (7-4) – Chiefs 3.0

Pronóstico: Chiefs a ganar y cubrir puntos.

Ambos equipos vienen jugando muy bien, los Chiefs con 5 partidos ganados consecutivamente los Bengals con 3 consecutivos. Este es un rematch por el Campeonato de la AFC , en el cual si recuerdan Cincinnati eliminó a Kansas el año pasado, creo que los Chiefs buscarán venganza. Aquél juego fue muy parejo en total de yardas a la ofensiva incluso el marcador fue muy cerrado 27-24 y se jugó el partido en Kansas. La gran diferencia en el juego fueron 2 intercepciones que sufrio el QB de Kansas , Patrick Mahomes. Sin duda Kansas está más que listo para este juego, los Bengals vienen jugando bien pero no al alto nivel que lo hacían el año pasado, por lo que los Chiefs pueden ganar ahora y cubrir los puntos.

Los Angeles Chargers (6-5) @ Las Vegas Raiders (4-7) – Chargers 2.5

Pronóstico: Raiders a ganar y cubrir puntos.

Este será el segundo juego entre estos dos rivales divisionales. En el primer encuentro fueron locales los Chargers y ganaron 24-19. Los Angeles ganaron el pasado domingo pero apenas si lograron la victoria contra un equipo malo , los Cardinals. Los Chargers tiene una gran debilidad y es su defensa entre equipos que saben correr la pelota. Vegas ha ganado dos partidos consecutivos , incluido ahí el partido en Tiempo Extra que ganaron contra Seattle. Parece que Josh Jacobs es capaz de pasar encima de los Chargers como lo hizo con Seattle, por lo que lo Raiders pueden sacar un triunfo aquí y cubrir los puntos.

Indianapolis Colts (4-7-1) @ Dallas Cowboys (8-3) – Cowboys 5.5

Pronóstico: Cowboys a ganar y cubrir puntos.

Después de ver jugar a los Colts el lunes , no puedo dejar de pensar lo terrible que fue su plan de juego,tenían todo para derrotar a los Steelers solo tenían que realizar los pases a Jonathan Taylor. Por no sé que motivo la ofensiva dependió completamente de Matt Ryan para mover el balón con pases lo cual fue pésimo para el equipo. Dallas por su parte jugaron bien contra los Giants pero algunas decisiones de su entrenador no permitieron cubrir los puntos en ese juego. Así que en resumen tenemos aquí dos equipos con malos entrenadores. La defensa de los Cowboys y sus pases deben de triunfar sobre los Colts por mucho incluso unos 20 puntos de diferencia.

Lunes por la Noche.

New Orleans Saints (4-8) @ Tampa Bay Bucanneers (5-6) – Bucs 6.0

Pronóstico: A ganar y cubrir puntos.

Ambos equipos aún tienen aspiraciones de llegar a los playoffs pese a que tienen récord de partidos perdidos mayor a los ganados, lo cierto es que están en una división débil y Tampa esta empatado con los Falcons con 5 partidos ganados. Los Saints y Panthers están ambos con 4 partidos ganados. Ambos equipos ya se enfrentaron en la Semana 2 ,ganaron los Bucaners 20-10 como visitantes en New Orleans. El marcador no cuenta en realidad toda la historia el juego estuvo empatado 3-3 hasta el 4to Cuarto. Aquí lo que sucedió fue que Tampa se aprovecho de 5 intercepciones a los Saint 3 de la cuales fueron de Jameis Winston. En términos de ofensiva New Orleans fueron mejores que Tampa. Los Saints siempre juegan duro contra Tampa Bay por algún motivo yTom Brady batalla contra la defensa de los Saints. Este juego lo pueden ganar los Saints y cubrir los puntos aunque la diferencia es alta.

Récord a la Semana 12

***Apuesta Sugeridas: 10-14-1 (2-1) 5-1

***A ganar : 88-62-1

***A Cobertura de puntos: 72-75-4