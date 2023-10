Recap semana 4 y todo sobre la semana 5 de la NFL

La semana 4 terminó, 10 de los 16 juegos fueron partidos con marcadores altos de 14 puntos para arriba. Los Bears y los Panthers están buscando su primer triunfo de la temporada mientras que los Eagles y los 49ers esperan seguir invictos en la Semana 5. En esta columna hemos tenido buenos resultados en las mejores apuestas – best bets – atinamos a las 3 en la semana 4 y también en la semana 3, ya sea que sigan nuestras predicciones o no les deseamos la mejor de las suertes en la Semana 5.

Comienza ahora la bye week o semana de descanso de: Tampa Bay Buccaneers (3-1) , Seattle Seahawks (3-1) , Los Angeles Chargers (2-2) , Cleveland Browns (2-2)

Mejores apuestas/ Best bets:

1. Dolphins -11.0

2. Jets +2

3. Bengals -3.0

Jueves, 5 octubre

Chicago Bears (0-4) @ Washington Commanders (2-2) – WAS -6.0

Pick: Commanders a ganar, Bears +6.0

Los Bears jugaron un poco mejor la semana pasada, Justin Fields logró 4 pases de TD pero aún no es suficiente , su defensa aún es muy deficiente para muestra la semana pasada les ganaron los Broncos.. Los Commanders por su lado como predijimos la semana pasada no fueron un equipo fácil para su rival divisional los Eagles, se fueron al tiempo extra y perdieron pero lo que sí lograron fue cubrir los puntos. Es un hecho que Washington está jugando mejor que los Bears. Por tanto Washington puede ganar este partido pero creo que Chicago podría cubrir los puntos.

Domingo, 8 de octubre

Partido Internacional. Londres , Inglaterra.

Tottenham Hotspur Stadium

Jacksonville Jaguars (2-2) @ Buffalo Bills (3-1) – BUF -5.5

Pick: Buffalo a ganar, Jags +5.5

Este juego parece que será como un juego en casa para los Jaguars, el fin de semana pasado jugaron ahí. El viaje lo harán los Bills después de una gran victoria contra Miami, ahora se enfrentan contra los Jags. Los Jaguars estarán esperando a sus rivales luego de su victoria el pasado domingo contra los Falcons. Este juego tendrá seguramente un marcador cerrado los Jags puedes ser que nuevamente cubran los puntos, pero la victoria será de los Bills si es que su ofensiva juega como en su último juego.

Houston Texans (2-2) @ Atlanta Falcons (2-2) – HOU -2.0

Pick: Atlanta +2.0

Yo creo que a estas altura ya la mayoría conoce el nombre C.J. Stroud ha tenido un buen inicio de temporada y ha logrado que los Texans ganen sus últimos dos partidos. Los Falcons por su lado fracasaron en Inglaterra en su partido contra los Jags , ahora estarán de regreso jugando en casa. Creo que la línea ofensiva de los Falcons puede hacerle ruido a la línea defensiva de los Texans. Este será un partido de pocos puntos creo que Atlanta puede ganar este partido y cubrir los puntos.

Carolina Panthers (0-4) @ Detroit Lions (3-1) – DET -10.0

Pick: Detroit a ganar, Panthers +10.0

Los Lions han probado que no son rival débil este año, son un buen equipo de fútbol que podrían alcanzar los playoffs en esta temporada. Los Panthers no han ganado ni un solo partido no logran anotar puntos y su defensa tiende a colapsar en los juegos. Ahora Detroit llega como favorito por 9 puntos , que a mi parecer es alto por tanto escogería a ganar a Detroit pero Carolina podría cubrir los puntos.

Tennessee Titans (2-2) @ Indianapolis Colts (2-2) – IND -2.0

Pick: Titans -2.0

Estos rivales divisionales se enfrentarán en este partido con récords idénticos 2-2. Debo confesar que no veía a Indianapolis estar así de bien especialmente sin su jugador estrella Jonathan Taylor. Los Titans por su parte no han sorprendido, están limitados ofensivamente pero tienen a Derrick Henry para correr la pelota y lograr una victoria tal cual lo hiciero la semana pasada. Es un juego difícil de escoger será de marcador bajo y veo ligera ventaja en los Titans para ganar y cubrir.

New York Giants (1-3) @ Miami Dolphins (3-1) – MIA -11.0

Pick: Miami -11.0

Ambos equipos vienen de derrotas en la semana pasada, sin duda los Dolphins llegarán a este juego enojados de su partido anterior en la que perdieron contra los Bills. Los Giants, son un completo desastre, su ofensiva simplemente no avanza y defensivamente no lograrn detener a nadie. La preguntas es si los Giants tocaron fondo el lunes por la noche pasado o ¿podremos ver un peor partido? Parece que las cosas se podrían poner peor para los Giants ahora que viajan hacia Miami y para prueba solo hay que ver los que les paso a los Broncos cuando se enfrentaron a Miami en su partido hace dos semanas. Este partido será para Miami y cubrirá los puntos.

New Orleans Saints (2-2) @ New England patriots (1-3) – NE-1.0

Pick: NE-1.0

¿ Qué podemos decir? Los Saints dejaron mucho que desear el fin de semana pasado contra Tampa. Los Patriots por su parte parece que tienen la peor ofensiva de la liga. Mac Jones ha sido la decepción de la temporada. Este juego será de marcador bajo seguramente y el triunfo lo definirán los equipos especiales y las intercepciones. Aún creo en Bill Belichick como entrenador así es que puede que ganen los Patriots y cubran los puntos pero no será un partido muy atractivo.

Baltimore Ravens (3-1) @ Pittsburgh Steelers (2-2) – BAL -4.0

Pick: Steelers +4.0

En este partido no importa mucho ver el récord de cada equipo , cuando estos rivales divisionales se enfrentan sabemos que será un juego complicado y duro para ambos. Por lo regular son juegos con marcadores cerrados. Los Steelers perdieron contra los Texans la semana pasada y debido a la lesión de su QB principal el que entrará al partido será su backup QB , Mitch Trubisky quien honestamente considero que es igual o un poco mejor que Kenny Pickett. Los Ravens vienen de ganar como visitantes contra Cleveland y lo cierto es que es difícil ganar dos juegos seguidos como visitantes con rivales divisionales, por lo que para ganar y cubrir puntos tomaría a los Steelers, este será un juego de marcador bajo.

Philadelphia Eagles (4-0) @ Los Angeles Rams (2-2) – PHI -4.5

Pick: Eagles -4.5

Los Eagles van invictos gracias a que vencieron a los Commanders en Tiempo Extra. Mientras tanto los Rams continúan sorprendiendo lograron ganarle a los Colts. Aunque el récord de los Eagles es 4-0 son un equipo que aún no muestra de lo que es capaz, puede que en este juego lo demuestren. En cuanto a los Rams tomemos en cuenta que si bien no han ganado todos sus partidos su récord en cobertura de puntos es 4-0. Creo que los Rams no serán rival fácil pero si les será complicado frenar a Jalen Hurts. Por tanto a ganar y cubrir puntos , los Eagles.

Cincinnati Bengals (1-3) @ Arizona Cardinals (1-3) – CIN -3.0

Pick: Bengals -3.0

Los Bengals perdieron su partido pasado contra los Titans , Arizona perdió pero tuvo un buen partido contra los 49ers. Si los Bengals quieren llegar a los playoffs necesitan ganar más juegos y este es uno de ellos. La línea ofensiva de Cincinnati necesita proteger más a su QB , Joe Burrow si lo logran podrán ganar este juego. A ganar y cubrir puntos Bengals.

New York Jets (1-3) @ Denver Broncos (1-3) – DEN -2.0

Pick: Jets +2.0

Tenemos dos equipos aquí que apenas van por su 2do triunfo de la temporada, los Broncos tuvieron suerte en su partido pasado en el que le ganaron a los Bears. Probablemente este triunfo le de más confianza a Denver rumbo a este partido. Los Jets perdieron contra los Chiefs pero no fue un partido fácil y lograron cubrir los puntos. Creo que Zach Wilson QB de los Jets está jugando mejor que el QB de Denver, Russell Wilson. También tienen de su lado los Jets una mejor defensa, curiosamente las apuestas están favoreciendo a Denver, aún si creo que los Jets ganarán y cubrirán los puntos.

Kansas City Chiefs (3-1) @ Minnesota Vikings (1-3) – KC -5.5

Pick: Kansas a ganar , Vikings +5.5

Este juego será de marcador alto ambos equipos saben anotar. Minnesota cubrió los puntos la semana pasada al ganarle a los Panthers. Kansas venció a los Jets pero no cubrió los puntos. La cobertura de puntos para este juego parece alto para que la cubran los Chiefs, creo que esto partido se definirá en el Cuarto cuarto tal vez por un gol de campo o un TD, seguramente ganará Kansas pero la cobertura de puntos será de los Vikings.

Dallas Cowboys (3-1) @ San Francisco 49ers (4-0) – SF -3.5

Pick: SF a ganar , Dallas +3.5

Este es el juego de la semana se enfrentan dos titanes. Ambos equipos tienes defensas rápidas y agresivas sus ofensivas son capaces de acumular puntos. Dallas tuvo hace dos semanas una pésima actuación contra los Cardinals, fue como una llamada de atención y corrigieron el camino la semana pasada al vencer a los Patriots. Creo que Dallas jugará bien este partido pero no será suficiente podrán cubrir los puntos, pero San Francisco quizá gane por un gol de campo.

Lunes 9 de octubre por la Noche

Green Bay Packers (2-2) @ Las Vegas Raiders (1-3) – GB -3.5

Pick: Green Bay a ganar, Raiders +3.5

Este es uno de esos juegos poco atractivos para el Prime Time del lunes por la noche. Los Packers vienen de perder su partido contra los Lions el jueves por la noche, los Raiders han tenido un terrible inicio de temporada ya no son ese equipo que sabe correr la pelota , perdieron su partido la semana pasada contra los Chargers. Los Packers han jugado mejor ofensivamente y defensivamente por lo tanto pueden ganar este partido y los Raiders esperemos que cubran los puntos.

Récord apuestas de esta columna

Mejores apuestas: 9-3

A ganar: 42-22

Cobertura de puntos : 33-29-2