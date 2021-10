Sin duda hubo un par de sorpresas en la semana 7, los Patriots anotaron 54 puntos en ¿un juego? y qué decir de los Cincinnati Bengals al cubrir la diferencia de puntos y dominar por completo a los Ravens en Baltimore. Y qué decir de los únicos 3 puntos que anotaron los Chiefs, los Bears y los Panthers en sus débiles actuaciones. Vendrán nuevas sorpresas en la semana 8 eso sin duda, veamos qué juegos vienen.

Semana de Descanso/ Bye week: Ravens y Raiders

Jueves 28 octubre por la Noche

Green Bay Packers (6-1)@ Arizona Cardinals (7-0) – ARI 6.5

Este jueves viene uno de los mejores partidos de la semana ambos equipos combinados tienen un récord de 13-1. Será esta la Semana en que Arizona pierda el invicto, quizá Davante Adams de GB jugador favorito de Aaron Rodgers para enviarle pases quizá no juegue por un protocolo Covid 19. Si esto se confirma la ventaja la tendrían los Cardinals, hay un dato interesante en el que los Packers nunca pierden cuando Adams no juega y promedian 32 puntos por juego cuando no está en la alineación, dato interesante para decidir al ganador de este partido. Creo que los Cardinals ganarán de nuevo juegan en casa aunque con un QB como Rodgers nunca se sabe, creo que GB si cubrirá los puntos.

Domingo 31 de octubre

Carolina Panthers (3-4) @ Atlanta Falcons (3-3) – ATL 3.0

Los Panthers llevan 4 juegos perdidos de corrido y jugaron terrible contra los Giants solo lograron anotar 3 puntos. Los Falcons vencieron en Miami a unos débiles Dolphins sin embargo no lograron cubrir los puntos. No es común ver a Atlanta como favorito, está es la tercer semana que sucede esto, ahora es quizá por la deplorable situación por la que están pasando los Panthers , quienes necesitan con urgencia un triunfo , los Falcons han mostrado un par de mejoras desde el inicio de la temporada pero no los veo ganando 2 partidos de corrido. Creo que la defensa de Carolina puede despertar ganar y cubrir los puntos.

Miami Dolphins (1-6) @ Buffalo Bills (4-2) – BUF 13.5

Los Miami Dolphins son un desastre su ofensiva mejoró poco pero de su defensiva está perdida. Los Bills vienen de una semana de descanso quizá molestos por su derrota contra los Titans, así es que Buffalo seguro regresará por un triunfo y sin problema lo logrará y no solo eso cubrirá la enorme diferencia de puntos. Será que Miami ¿está listo para negociar por Deshaun Watson?

San Francisco 49ers (2-4) @ Chicago Bears (3-4) – SF 3.5

Ambos equipos les fue mal el fin de semana pasado los Bears permitieron 38 puntos a Tampa y SF permitió 30 puntos a los Colts. Espero que ambos equipos regresen al juego que ambas defensas despierten, si es así será un juego de marcador bajo. Es interesante ver que SF es favorito yo hubiese pensado que lo Bears serían los favoritos, creo que los Bears ganarán y cubrirán los puntos.

Pittsburgh Steelers (3-3) @ Cleveland Browns (4-3) – CLE 3.5

Los Steelers han batallado todo el año en la ofensiva que es la más débil de la liga. Los Browns ahora el problema que tiene son lesiones en el lado ofensivo, la buena noticia es que su RB Nick Chubb regresa al juego ya recuperado de su lesión. Esto permitirá que los Browns opten más por los pases. Honestamente no veo a los Steelers anotando muchos puntos creo que ganarán los Browns que dicho sea de paso juegan en casa y cubrirán los puntos.

Philadelphia Eagles (2-5) @ Detroit Lions (0-7) – PHI3.5

Este es uno de los juegos más complicados para predecir. Tenemos de un lado unos Lions sin un solo partido ganado dos de sus partidos perdidos han sido por una diferencia de tan solo 2 puntos, lo que demuestra en cierta forma que han sido competitivos. Los Eagles han decepcionado también llevan ganados solo 2 partidos, uno de esos partidos fue contra Carolina que ofensivamente es similar a los Lions. Otro dato interesante es que en los últimos 5 juegos Detroit ha cubierto los puntos 3 veces, pero no ha cubierto los puntos en las últimas 2 semanas, por tanto dudo que lo hagan en este partido. Por eso este partido seguramente lo ganarán los Eagles y cubrirán los puntos.

Tennessee Titans (5-2) @ Indianapolis Colts (3-4) – TEN 1.0

Este es un gran partido entre dos equipos de la NFC Central. Si los Colts pierden este partido no tendrán oportunidad de alcanzar a los Titans el resto del año y será aún más difícil verlos en los playoffs. El récord de los Colts es un poco engañoso ya que han tenido un calendario muy complicado con equipos difíciles. Sus partidos perdidos son ante los Rams, Seahawks, Ravens y Titans. Lo cierto es que no han podido ganarle a un equipo que tenga un récord ganador, a su favor han ganado 3 de sus últimos 4 partidos previo a esos partidos justo se enfrentaron a los Titans y perdieron 25-16.

Los Titans van en un récord ganador de 3 juegos seguidos desde que perdieron ante unos débiles Jets en la Semana 4, también han derrotado a unos Bills muy fuertes y lograron contener a la poderosa ofensiva de los Chiefs permitiéndoles tan solo 3 puntos. Parece que será un juego cerrado que se decidirá en el 4to Cuarto, me inclino a que ganen los Titans y con el RB Derrick Henry seguramente cubrirán los puntos.

Cincinnati Bengals (5-2) @ New York Jets (1-5) – CIN 10.0

Este juego pinta para una derrota más para los Jets, quienes permitieron 54 puntos a los Patriots en su último partido, los Jets venían de una bye week que creo que no les ayudo en nada. Los Bengals por su parte están con los ánimos altos acabaron con los Ravens en Baltimore. Pero ojo la última vez que los Jets fueron humillados en la semana 3 por Denver con un marcador 26-0 , la semana 4 regresaron y vencieron a los Titans.

La pregunta es si podrán hacerlo de nuevo.Los Bengals por su lado van a jugar a New York pero habrá que ver si están listos para el juego al 100% o estarán más enfocados en su juego divisional de la semana 9 contra los Browns. Creo que será mucho pedir para los Jets ganar este juego no jugará su rookie QB Zach Wilson, creo que la defensa de los Jets tendrá una mejor actuación pero ofensivamente dudo que puedan anotar muchos puntos por tanto creo que ganarán los Bengals y cubrirán los puntos.

Los Angeles Rams (6-1) @ Houston texans (1-6) – Rams 14.5

Los Rams son un excelente equipo sin duda pero han tenido un calendario relativamente sencillo últimamente con equipos como Giants, Lions y ahora unos muy débiles Texans. La siguiente semana se enfrentarán a un equipo más duro los Titans. Los Texans vienen mal desde el inicio de temporada no solo no ganan tampoco cubren los puntos. Su ofensiva solo ha anotado 11 puntos en 3 partidos, creo que si logran anotar 10 puntos a los Rams sería mucho por tanto este juego lo ganarán los Rams y cubrirán los puntos.

New England Patriots (3-4) @ Los Angeles Chargers (4-2) – LAC 5.5

Los Patriots vienen de una tremenda victoria contra los New York Jets, lo que les dio el primer triunfo en casa en lo que va del año. Esta semana van a enfrentar a los Chargers que vienen de su bye week. Los Chargers aún deben sentir la espina de la Semana 6 en la que los Ravens los vencieron. Por tanto regresarán por un triunfo por mínimo un TD por tanto ganarán y cubrirán los puntos.

Jacksonville Jaguars (1-5) @ Seattle Seahawks (2-5) – SEA 3.0

Los Jaguars vienen de su semana de descanso y Seattle sigue sin su QB Russell Wilson aún recuperándose de su lesión. Seattle sin Wilson se ve como un equipo completamente perdido, jugaron bien del lado defensivo contra los Saints en su último partido pero su ofensiva no se ve que pueda ganar los juegos. Los Jaguars solo han ganado un partido , creo que está es la oportunidad de Seattle para regresar a la columna ganadora. Es un partido un tanto extraño es difícil saber si será de marcadores altos o bajos, ambos equipos tienen problema con su defensa por lo regular. Creo que Seattle ganará y los Jaguars cubrirán los puntos.

Washington football Team (2-5) @ Denver Broncos (3-4) – DEN 3.0

Cada vez que pienso que Washington logrará por lo menos con su defensa cubrir los puntos indudablemente decepcionan. Es clarísimo que no tienen la defensa del año pasado. Los Broncos después de empezar la temporada con 3 victorias, tocaron fondo con 4 partidos perdidos de corrido. Este será un juego muy físico ambos equipos están desesperados por un triunfo. No veo señales de vida en Washington por tanto creo que los Broncos ganarán y cubrirán los puntos.

Tampa Bay Bucaneers (6-1) @ New Orleans Saints (4-2) – TB 5.0

Los Bucs destruyeron a los Bears el fin de semana pasada , no tuvo problema Brady en lo absoluto para mover la pelota en contra de una fuerte defensa de Chicago. Los Saints por su parte el lunes por la noche contra Seattle sacaron una victoria muy cerrada. Este será un partido donde el QB de los Saints J. Winston enfrentará a su ex equipo esto le da un ángulo interesante al partido.

El plan de juego de los Saints es muy conservador les gusta correr la pelota y controlar el reloj pero quizá esto no les funcione con TB ya que tienen una de la mejores defensivas en la NFL. Si quieren ganar este partido los Saints tendrán que optar por pases profundos , que es la parte en la que los Buccanneers flaquean en su defensa.

Dallas Cowboys (5-1) @ Minnesota Vikings (3-3) – Cowboys 1.0

Ambos equipos vienen de semana de descanso eso permite que se recuperen de sus lesiones y estén listos para los siguientes juegos. Este descanso no le pudo venir mejor al QB de Dallas D. Prescott lo lastimaron en la semana 6 en su partido contra los Patriots. El asunto es que los Cowboys están jugando bien esperemos se puedan mantener en ese nivel.

Los Vikings han ganado sus últimos dos partidos aunque andan un poco flojos sobre todo del lado ofensivo. Minnesota es un lugar complicado para equipos visitantes, la defensa de los Vikings se luce cuando juega en casa. Será un partido interesante ver las ofensivas de ambos equipos, creo que en este partido los Vikings no solo ganarán también cubrirán los puntos, que a mi juicio es muy baja la diferencia debería ser de 4 puntos.

Lunes 1 de noviembre 2021

New York Giants (2-5) @ Kansas City Chiefs (3-4) – KC 10

Los KC Chiefs tuvieron su peor juego ofensivo el fin de semana pasado solo lograron anotar 3 puntos en contra de los Titans. Fue la peor actuación ofensiva desde que Patrick Mahomes es su QB.Los Giants por su parte anotaron 25 puntos contra los Panthers , basado en eso parecería que los Giants podrán cubrir los puntos esta ocasión, pero quizá no KC viene con ganas de demostrar de que esta hecho. MNF creo que Kansas City se lucirá con su explosiva ofensiva, los Giants por muy buenos que parezcan después de su triunfo anterior, no olvidemos que dos semanas antes dos buenas ofensivas los destrozaron, dudo que puedan anotar esa cantidad de puntos. KC ganará y cubrirá los puntos.