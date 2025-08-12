Recorrido nocturno de asesinos seriales y leyendas en el Centro histórico de CDMX

El Centro Histórico de la Ciudad de México, cuna de historias milenarias y leyendas urbanas. Se convierte ahora en el escenario de un escalofriante recorrido nocturno que explora los rincones más oscuros de su pasado criminal. Bajo el título “De Cantina en Cantina con Alucinados Seriales”, una nueva experiencia inmersiva. Invita a los capitalinos a un viaje de tres horas por la vida y crímenes de los asesinos seriales más recordados de la ciudad.

Organizado por DLeyenda Producciones, este recorrido a pie promete una noche de suspenso, teatro inmersivo y mezcal. Los participantes se transformarán en «perfiladores amateur» con la misión de descifrar las mentes detrás de los asesinatos mientras se sumergen en la atmósfera bohemia de cantinas icónicas. El tour se llevará a cabo los sábados 16 y 23 de agosto, con un punto de encuentro a las 19:00 horas en la esquina de 20 de Noviembre y el Zócalo.

Ruta del recorrido nocturno: “De cantina en cantina con alucinados seriales”

La jornada comienza en la antigua casa de Don Juan Manuel de Solórzano, considerado el primer asesino serial de la Nueva España. Guiados por un actor-personaje, los asistentes revivirán los escalofriantes relatos que marcaron el inicio de la nota roja en la metrópolis. La siguiente parada es en La Nueva de León, antiguamente conocida como “La Sexta Sala”, donde el grupo se topará con el célebre “Estrangulador de Tacuba”, Don Goyo. Y sus crímenes que aterrorizaron la colonia San Rafael.

El clímax de la noche llega en Templo Mezcalería, un lugar donde el terror tiene nombre de mujer: Felícitas Sánchez Aguillón, mejor conocida como “La Espanta Cigüeñas”. En este emblemático lugar, los participantes escucharán las macabras historias de esta partera que desató una ola de miedo en los años cuarenta.

Cada parada del tour no solo ofrece una bebida de cortesía, sino también una puesta en escena teatral con música bohemia en vivo, que transportará a los asistentes a los momentos más oscuros de la historia de la ciudad. Al final del recorrido, se premiará al mejor perfilador con una «sorpresa especial». Los cupos son limitados para asegurar una experiencia íntima, lo que convierte esta propuesta en un plan ideal para aficionados a las historias de asesinos seriales, true crime o para quienes busquen una alternativa cultural fuera de lo común en el corazón de la CDMX.

Fechas y precios

El punto de reunión será en la Calle 20 de noviembre, esquina Plaza de la Constitución. El sábado 16 y 23 de agosto de 2025. A las 19:00 horas.

Costo por persona: $450 pesos MX. Es necesario hacer la reservación por medio de WhatsApp al número: 5646-4362-59



