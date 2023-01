Recta Final, rumbo al Super Bowl

Partidos por Campeonatos de la Conferencia Americana y Nacional NFL

Terminaron el fin de semana pasado los partidos de la ronda divisional, los número #1 de cada Conferencia ganaron sus respectivos juegos, tanto los Chiefs como los Eagles lograron avanzar hacia los finales de Conferencia. Al igual que los Bengals y los 49ers.

Destacado de la Ronda Divisional, en los partidos del sábado vimos que el QB de Kansas Patrick Mahomes sufrió un esguince de tobillo en el primer tiempo, su backup QB Chad Henne tuvo que entrar por un breve lapos y lo hizo con éxito logró un TD. Para el 2do tiempo regreso Mahomes aún con movimientos muy, pero es destacable que aún así lograron vencer a los Jaguars, que si bien no ganaron tuvieron una temporada exitosa, es probable que su joven QB Trevor Lawrence este entre los 5 mejores QB de la liga en los años que vienen. Por su parte los Eagles en su casa dominaron ofensiva y defensivamente a los Giants, así demostraron que son los suficientemente buenos como para derrotar al mismo equipo 3 veces en una temporada lo cual no es nada fácil.

Y en los partidos del domingo pasado fuimos testigos de dos excelentes juegos uno el de los Bengals visitando a un Buffalo que los recibió con una fuerte nevada, el otro partido el de los Cowboys jugando en San Francisco contra los 49ers. La mayoría esperábamos una victoria de los Bills, ya que la ofensiva de los Bengals tenía problemas con jugadores lesionados y preocupaba que no pudieran proteger a Joe Burrow para realizar sus pases, sin embargo desde que comenzó el partido hubo sorpresas.

El QB que no logró posicionarse bien desde el principio fue Josh Allen el de los Bills, su ofensiva todo el tiempo fuera de sincronía, de esto se aprovecharon los Bengals que llegan bien posicionados y fuertes para su próximo partido contra Kansas. Por último para el partido de los 49ers su entrenador Kyle Shanahan escogió un plan de juego conservador a la ofensiva lo que hizo que el juego tuviera un marcador más cerrado de lo esperado. Al final los 49ers al ser un equipo rápido y muy físico lograron su victoria contra Dallas , ahora San Francisco se prepara para ir a Philadelphia contra los Eagles, ahí se definirá cuál de estos dos equipo representará a la NFC en el Super Bowl.

La semana pasada atinamos a 3 de los 4 partidos, igual a la cobertura de puntos 3-1. Esperemos atinar en nuestras predicciones para estos dos partidos por el Campeonato, serán juegos muy cerrados ambos, la cobertura de puntos para ambos partidos es de menos de 3.0 , esta será tan solo la 3era vez que eso sucede en los partidos de Campeonato en la historia de la NFL. Ahora veamos los pronósticos.

Domingo, 29 enero 2023

CONFERENCIA AMERICANA

Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs – Bengals 1.5

Pronóstico: Bengals a ganar y cubrir puntos.

Nos encontramos en el 4to encuentro entre los QB Joe Burrow @ Patrick Mahomes. No importa que tan buen jugador es Mahomes lo cierto es que durante su carrera no ha logrado vencer a Burrow. El récord de los Bengals es 3-0 cuando han enfrentado a los Chiefs, las cosas no lucen fácil para Kansas sobre todo con la lesión en el tobillo de su QB. Después de ver la defensiva de Cincinnati contra los Bills el fin de semana pasado será muy importante para Mahomes que esté completamente recuperado de su lesión y que tenga buena movilidad. Seguramente su entrenador Andy Reid usará como estrategia más a sus RB para no poner tanta presión a su QB estrella.

El dúo de Isaiah Pacheco y Jerick McKinnon tendrán que estar bien sincronizado para que la ofensiva de Kansas tenga éxito en este partido. Si Kansas logra correr el balón efectivamente detendrá los pases de los Bengals y abrirá algunas jugadas para los receptores de Mahomes. A la defensiva Kansas tendrá las manos llenas con la ofensiva de los Bengals con Joe Mixon corriendo el balón o bien con el brazo de Burrow que cuenta con dos receptores que son de lo más talentosos en Ja’Marr Chase y Tee Higings.

Si bien los Chiefs no se apoyan tanto en los pases, será clave para ellos detener los pases de Cincinnati en su línea ofensiva, algo que los Bills no lograron por más que lo intentaron el fin pasado. Todo apunta para una victoria de los Bengals y no por pocos puntos, los Bengals llegan bien parados. Kansas preocupa a sus fanáticos sobretodo por la lesión de Mahomes, los Chiefs podrían ganar pero no tienen margen de error deben correr el balón, presionar a Burrow que es un QB que sabe deshacerse del balón muy rápidamente es el 2do QB en la liga que más rápido realiza sus pases, también deberán de capitalizar las pérdidas de balón que ocurran y por último que sus equipos especiales estén listos para sumar puntos.

El equipo de casa , Kansas no será un equipo fácil de vencer no olvidemos que tiene a uno de los más experimentados y veteranos entrenadores de la liga , Andy Reid. Aquí la presión está en Kansas tiene que ser cuidadoso en demasiados aspectos, por tanto el pronóstico se inclina por Cincinnati para ganar y cubrir los puntos. Si ganan los Bengals no sorprendería que fuera por más de un TD.

CONFERENCIA NACIONAL

San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles – Eagles 2.5

Pronósticos: Eagles a ganar y cubrir puntos.

Este es uno de los partidos más interesantes que habrá por el Campeonato de la Conferencia Nacional. Los Eagles fueron el mejor equipo durante la temporada hasta que se lesiono su QB Jalen Hurts. Para los 49ers. al igual que los Bengals tomaron vuelo en la segunda parte de la temporada. Después de ver como los Eagles vencieron a los Giants, instintivamente podríamos escogerlos para vencer a SF y es correcto son un excelente equipo si algo saben es correr el balón.

Entre sus fortalezas están sus RB Miles Sanders y Kenneth Gainwell aparte de su QB Jalen Hurts, también está su receptor estrella A.J.Brown que es uno de los mejores en la liga y no podemos dejar de mencionar a DeVonta Smith y a su TE Dallas Goedert estos son una amenaza en el campo. Tal vez la debilidad de los Eagles será ver que tan bien pueden defenderse de la forma en que SF corre el balón, en el partido contra los Giants le permitieron 118 yardas en 20 intentos. También deberán los Eagles ser más efectivos en los pases específicamente Jalen Hurts al conectar con su estrella el receptor A.J. Brown.

Por su parte si San Francisco quiere ganar este partido deberá aprovecharse de esas debilidades de los Eagles ya mencionadas Christian McCaffrey, Deebo Samuel y Elijah Mitchell deberán correr efectivamente el balón como saben hacerlo para quitar algo de presión al rookie QB de San Francisco Brock Purdy. En un partido tan parejo como este, las pérdidas de balón también jugaran un factor decisivo, por tanto ambos QB deberán ser cuidadosos en no perder el balón lanzado pases que deriven en intercepciones.

Para decidir qué equipo escogemos aquí no hay que tomar mucho en cuenta el triunfo de los Eagles contra los Giants, si bien tuvieron buena temporada son un equipo que aún tiene muchas debilidades y los Eagles capitalizaron bien eso. Los 49ers tienen un ofensiva mejor que los Giants por lo que no se compara el equipo que enfrentaron los Eagles el fin pasado con el equipo al que se enfrentan ahora , que dicho sea de paso SF también cuenta con una de las mejores defensas de la liga.

Los Eagles tendrán que enfrentarse a un equipo admirable, recordemos que llega SF a los playoffs con su 3er QB es algo increíble. Purdy, contra todo pronóstico ha dejado sorprendidos a más de uno, ha llegado lejos y estar como visitante por el Campeonato de la NFC es demasiada presión en sus hombros. Con el corazón escogería a San Francisco para ganar este juego pero con la razón escojo a los Eagles para ganar y cubrir puntos.

Sea cual sea el resultado, por fin este domingo 29 tendremos a los finalistas que llegarán al Súper Bowl. Los pronósticos indican que serán los Bengals @ Eagles… pero habrá que esperar.

Récord en pronósticos playoffs.

A ganar: 8-2

A cobertura punto: 8-2