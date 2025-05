Red Hot Chili Peppers en Love, Death + Robots: del escenario a la animación

Love, Death + Robots, la serie postapocalíptica que mezcla elementos de terror, ciencia ficción, humor negro y fantasía, está de estreno. Lanzada en el año 2019 a través de Netflix y bajo la producción de Joshua Donen, David Fincher,​ Jennifer Miller y Tim Miller resultó un experimento popular entre adultos. En cada uno de sus capítulos aguarda una sorpresa y en esta ocasión, los Red Hot Chili Peppers.

La serie que muestra episodios autoconclusivos de corta duración, cada uno con su propia historia creativa, un estilo de dibujo mezcla 2D y 3D e historia. En esta última temporada, Love, Death + Robots presenta a los Red Hot Chili Peppers a través de marionetas colgantes en el escenario haciendo un homenaje a la prominente presentación de la banda en el Castillo Slane. Smith, Flea, el cantante Anthony Kiedis y el guitarrista John Frusciante aparecen a cuadro interpretando «Can’t Stop«.

Sin embargo, el episodio de seis minutos no cuenta con marioneta reales. Este fue propiamente generado a través de una computadora con efectos tan realistas que las formas en que se mueven los muñecos, así como el encendedor de un fan que prende accidentalmente los cables son casi hipnóticas. Este capítulo dirigido por David Fincher, que también es productor ejecutivo en el show, presenta un homenaje mediante Love, Death + Robots a los Red Hot Chili Peppers.

El trabajo de David Fincher cercano a la música se remonta a sus direcciones de videos musicales como: Straight Up de Paula Abdul, Express Yourself y Vogue de Madonna, además de Freedom! ’90 de George Michael. Por lo que en este capítulo de Love, Death + Robots, no le resultó nada difícil incluir a una banda musical como los Red Hot Chili Peppers.

Para la presentación de este capítulo de Love, Death + Robots Fincher comentó en entrevista que tenía totalmente entendido que su concepto de marionetas necesitaba una banda que se pudiera identificar con sus simples movimientos. De ahí su elección de los Red Hot Chili Peppers para rodar un cameo que sin duda, está generando bastantes comentarios positivos alrededor de él.

Qué otras celebridades aparecen en Love, Death + Robots

Una revelación destacada de esta temporada es la participación de numerosas celebridades además de los Red Hot Chili Peppers. Entre ellas, el youtuber en tendencia por su escándalo en México con el INAH y el gobierno de Campeche, MrBeast. Quien encarna al protagonista de «The Screaming of the Tyrannosaur«, un episodio concebido y dirigido por Tim Miller. La sinopsis de este cortometraje ya ha sido desvelada, anticipando uno de los capítulos más audaces de la temporada: en una estación espacial en órbita alrededor de Júpiter, aristócratas decadentes se reúnen para ser testigos de una feroz contienda de gladiadores genéticamente modificados que montan dinosaurios.

Asimismo, el actor Kevin Hart presta su voz a un peculiar refrigerador parlante en un episodio donde electrodomésticos inteligentes narran experiencias de asombro, desconcierto y desprecio en relación con sus dueños humanos. A esto se suma la intervención de la estrella de televisión estadounidense John Oliver, quien da vida a un mayordomo robot en un episodio centrado en un gato con ambiciones de dominar el mundo, cuyos planes se ven constantemente frustrados por sus dueños.