LA RESACA DE LOS RED SOX POST GANAR LA SERIE MUNDIAL 2018

El mes de abril se terminó y los Campeones de la Serie Mundial 2018 los Red Sox comenzaron un terrible inicio de temporada en este 2019. Todos esperábamos ver un equipo igual de bueno que la temporada pasada si tomamos en cuenta que solo perdieron a Craig Kimbrel que al día de hoy sigue como agente libre y a Joe Kelly. Lograron que firmaran de nuevo el MVP de la Serie Mundial Steve Pearce y el pitcher Nathan Eovaldi.

Pero ¿qué tal malo fue su inicio de temporada? al día de hoy , son el único equipo que ha perdido más juegos de los que han ganado, su récord está alrededor de 13 partidos ganados y 17 perdidos. No logran coordinarse del todo, como dice su manager Alex Cora:

“cuando hay buenos lanzamientos, el bateo falla y cuando hay buen bateo entonces los lanzamientos fallan”.

Otra interrogante que surge es ¿cómo es posible que hayan empezado la temporada jugando de forma tan mediocre? La mayoría de los analistas de béisbol coinciden y predijeron que la debilidad de los Red Sox, serían sus lanzadores de relevo o relief pitching. Sin embargo el bullpen curiosamente ha tenido una buena actuación a pesar de tener que salir al rescate antes de tiempo gracias a la poca efectividad del picheo abridor o starting pitching. Las estadísticas a continuación confirman lo terrible que han sido los cinco starting pitchers en este mes de abril.

Chris Sale 0 ganados 5 perdidos. *ERA 6.30 David Price 1 ganado 2 perdidos. ERA 3.60 Nathan Eovaldi 0 ganados. ERA 6.00 Rick Porcello 2 ganados 3 perdidos. ERA 5.52 Eduardo Rodriguez 2 ganados 2 perdidos. ERA 6.16

*ERA ( Earn Runs Average ) Es una herramienta estadística que sirve para medir la efectividad de los lanzadores. Un excelente ERA es 2.5, bueno es debajo de 4.0 y malo se considera arriba de 4.5

Mientras que el picheo de apertura ya vimos que ha sido vergonzoso, la de los hits no es mucho mejor. He aquí dos ejemplos: el año pasado el MVP de la American League Championship, Jackie Bradely Jr. ha tenido un inicio de temporada fatal, con un .148 *BA con 0 homeruns y solo 5 carreras, mientras Bradely es más conocido por su guante de oro como defensa en el centro del campo sus números ofensivos necesitan mejorar y por mucho si quiere estar en el campo de juego de manera regular.

*BA (Batting average) Es una herramienta estadística para medir la efectividad de los bateadores. Excelente es .300, bueno es .270 y .250 es considerado promedio, debajo de eso el bateo es malo.

Otro jugador que no la está pasando bien es el MVP de la Serie Mundial, Steve Pearce. Como no es un jugador de todos los días y a veces intercambia posiciones con el primera base zurdo Mitch Moreland se esperaría que al batear aplastara a los pitchers izquierdos. A la fecha no ha hecho alguna jugada digna de lo que nos tiene acostumbrados a ver, solo está bateando un promedio de .103 BA, sin homeruns y solo con 1 carrera.

Para calcular lo que tomaría para que Boston remonte en la post temporada veamos lo que les costo a algunos equipos en los playoffs de los últimos años, los Yankees lograron su primer Wild Card con solo 100 partidos ganados, Oakland se coló a los playoffs con 97 juegos ganados.

Así es que seamos optimistas y digamos que tomaría unos 95 juegos ganados está temporada, lo que significa que necesitan ganar 82 juegos de los 132 que quedan (eso sería un .621 de juegos ganados por el resto de la temporada). Creo que es posible ya que este mismo equipo tenía una puntuación de juegos ganados de .667 en el transcurso de toda la temporada pasada.

Aún hay muchos partidos de béisbol por jugar, los intercambios y las lesiones en los jugadores clave sin duda determinarán que equipos llegarán a los playoffs y cuáles no. Crucemos dedos y esperemos que los Red Sox despierten y lo logren de nuevo.

