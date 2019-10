La Academia Latina de Grabación dio a conocer a los nominados a 20a entrega anual, en la lista de nominados destacó que no hay muchos artistas del género de reggaeton nominados. Los reggaetoneros mostraron a través de sus redes sociales su inconformidad con las nominaciones de los Latin Grammy.

Varios artistas del género urbano de la talla de J Balvin, Daddy Yankee, Nicky Jam y Maluma, considerado que hubo poco poco apoyo al reguetón en las nominaciones anunciadas por parte de la academia. La 20a entrega se celebrará el próximo 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Los reggaetoneros compartieron en sus redes sociales una imagen donde se aprecia el gramófono que se les entrega a los ganadores con una cruz en rojo y el lema «Sin reggaetón no hay Latin Grammy».

«A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto» Daddy Yankee

Daddy Yankee está nominado en la categoría de mejor fusión/Interpretación Urbana por el dueto que realizó con Snow por el tema «Con Calma». J Balvin recibió dos nominaciones a los Latin Grammy por mejor canción urbana por «Caliente» y «Con altura». El colombiano Maluma mostró su desilusión al no recibir ninguna nominación en su cuenta de Instagram.

«Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grannys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber que pensar. Los amo gente, pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro”. Maluma