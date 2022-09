Remake de Road House será el debut de Conor McGregor en el cine

El clásico del cine de acción Road House más conocido por estos lares como El Duro, finalmente tendrá su remake, con un giro más moderno, de manos de Jake Gyllenhaal y Conor McGregor, quien hará su debut cinematográfico como coprotagonista de la cinta protagonizada por Patrick Swayze en 1989.

title="Road House (1989) | Official Trailer | MGM Studios" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

En la versión original esta narra la historia de Sam Dalton (Patrick Swayze) un portero (o, mejor dicho, guarura) profesional que llega al pueblo de Jasper, Illinois a poner orden en el recién remodelado Double Deuce, Un bar de carretera propiedad de Frank Tilghman (Kevin Tighe). Durante su estancia, Dalton conocerá a la doctora Elizabeth (Kelly Lynch) y a Brad Weasley (Ben Gazzera) un corrupto empresario, quien junto a sus matones se ha apoderado del pueblo, por lo que deberá llamar a su mentor y amigo Wade Garret (Sam Eliot), para confrontarlo.

Si bien Round House fue un éxito en su momento, su secuela apenas llegó en 2006, siendo duramente vapuleada por la crítica, y pasando rápidamente al olvido. En 2015 se anunció un posible remake, esta vez con la también luchadora Ronda Rousey como protagonista, pero el proyecto termino por ser cancelado.

No fue hasta 2021, que Gyllenhaal entró en negociaciones con la MGM para hacer el remake de la cinta. En agosto de 2022 y para alegría de los aficionados, se confirmó la preproducción y rodaje de la cinta para la plataforma Prime Video, con un elenco conformado por Conor McGregor, Billy Magnussen (Noche de Juegos), Gbemisola Ikumelo (Mi Propia Liga) y Daniela Melchior (Escuadrón Suicida), bajo la dirección de Doug Liam (Al Filo del Mañana e Identidad Desconocida).

Sin desviarse mucho de la trama original, esta versión modernizada tendrá a Jake Gyllenhaal interpretando a un luchador retirado de la UFC empleado como portero en un popular bar en los Cayos de la Florida. Considerando el contexto la presencia de McGregor, ha creado grandes expectativas de los amantes del género y las artes marciales mixtas que esperan ver nuevamente en escena a The Notorious exudando el mismo carisma que en sus combates.

