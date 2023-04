¿Qué es y cómo hacer un reporte de lectura en México?

Cuando es necesario comprobar que se ha hecho la lectura de un texto, en la escuela suelen pedir un reporte. Este es un tipo de texto que condensa la información más relevante del libro y además incluye la opinión de quien lo escribe. Sabemos que su redacción puede crear un poco de dudas así que te dejaremos un modelo para descargar en Word para que se te haga más fácil.

¿Qué es un reporte de lectura?

Los reportes de lectura son textos que recogen datos relevantes sobre un texto que se ha leído. Este texto puede ser de muchas clases, por ejemplo, una novela, un cuento, una noticia, un trabajo de investigación, una crónica, etc.

Ahora, lo fundamental es su escritura es que se destaquen los hechos más importantes, por ello es que se hace referencia al tema central, las ideas principales, los personajes, acontecimientos, narrador y cada elemento que el propio texto nos brinde.

Un punto relevante de los reportes, es que no se pone textualmente lo que se ha leído, sino que se redactará tomando en cuenta la interpretación de quién lo ha escrito.

Es por ello que los reportes son herramientas útiles en la escuela para saber si los estudiantes han leído y comprendido o no un libro que el profesor les ha enviado.

Nota: si quieres descargar recursos escolares gratuitos, en este sitio tienes varias plantillas bastante buenas.

¿Qué debe incluir un reporte de lectura?

Algo particular de los reportes es que pueden ser diferentes dependiendo del tipo de texto que se esté leyendo. Por ejemplo, la información que se incluya después de la lectura de una noticia será diferente a la de una novela.

Pero esto no quiere decir que no tenga estructura ni requisitos mínimos. Entonces, para que quede bien, estos son los elementos que no pueden faltar:

Datos identificativos

Esto es lo primero que se escribe en el reporte y será el nombre del estudiante que lo ha hecho, el nombre de su profesor y el nombre del curso.

Información bibliográfica

Para identificar de qué texto se está hablando, se debe mencionar la información bibliográfica. Si es un libro, se suele necesitar el nombre del autor, su apellido, el año de publicación, el título del libro, la editorial que lo publicó y la ciudad de publicación.

En caso de que sea una noticia, los datos de la bibliografía cambiarán. Ahora se debe mencionar el nombre de la noticia, el periódico que la ha publicado, el número de página, el autor, y la fecha.

Desarrollo

En el desarrollo del reporte es en donde se pondrá toda la información que se ha recabado de la lectura. Lo primero es dar un repaso de los acontecimientos más relevantes del texto. Imaginemos que se trata de una novela, entonces se mencionará cómo ha iniciado, cuál ha sido el nudo y el desarrollo de la historia.

También se hará referencia a la trama, a los personajes y sus características y por supuesto se mencionará el narrador.

Opinión

Dependiendo del tipo de texto, y del estilo que se haya elegido para crear el reporte, la opinión puede estar dentro del desarrollo o fuera. En cualquier caso, se tratará de un juicio de valor sobre el texto que será escrito por el autor y debe reflejar su posición en cuanto a lo que ha leído.

Paso a paso para hacer un reporte de lectura

Si quieres hacer un buen reporte, estos son los pasos a seguir:

Lee el texto

Este es un paso fundamental y que no se puede saltar. Producto de la lectura tendremos la información necesaria para hacer el reporte. Ten en cuenta que en ocasiones necesitarás leer varias veces el texto.

Haz anotaciones

Mientras haces la lectura, puedes anotar cosas relevantes del texto. Esto te ayudará a crear el reporte resaltando lo más importante.

Investiga

Sí, el texto te dará la mayor parte de la información que necesitas, pero a veces es necesario investigar un poco más para completar los datos. Puedes investigar sobre el autor, su estilo u obras pasadas.

Organiza la información

Para que el reporte sea útil, debe tener orden. Escribe la información desde la más a la menos importante y resaltando los puntos que consideres fuertes.

Deja clara tu opinión

Lo que tengas que decir sobre la lectura es tan importante como la lectura misma. Así que no puedes dejar de lado lo que has pensado del autor, de su estilo, del desarrollo de personajes o de la historia.