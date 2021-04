Tubi, una de las plataformas de streaming favoritas de los cinéfilos, trae para este mes de abril clásicos y más películas de culto; como Reservoir Dogs y Requiem For a Dream. Así que prepara tus palomitas y el sofá para disfrutar de unos buenos maratones.

Reservoir Dogs

La película que se convertiría en el debut del maestro Quentin Tarantino. Se estrenó en 1992 y fue escrita y dirigida por el famoso cineasta. «Una banda organizada es contratada para atracar una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes de que suene la alarma, la policía ya está allí. Algunos miembros de la banda mueren en el enfrentamiento con las fuerzas del orden, y los demás se reúnen en el lugar convenido.»

Una cinta que no puedes perderte, este es tu momento por si no has tenido la oportunidad de deleitarte con ésta obra.

Requiem for a Dream

Otro título que es un must en nuestro repertorio cinefilo, es Requiem For A Dream. Se estrenó en el nuevo milenio (2000) y ésta basada en la novela homónima de Hubert Selby Jr (1978). La dirección quedó a cargo de Darren Aronofsky, con unos protagonistas que se convirtieron en iconos del cine: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Wayans.

Pero eso no es todo, te dejamos la lista con las recientes películas que ya se integraron al catálogo, ésta y la segunda semana del mes de abril.

Abduction (2011)

(2011) A Better Life (2011)

(2011) Date and Switch (2014)

(2014) Deception (2008)

(2008) El Gringo (2012)

(2012) Employee of the Month (2006)

(2006) Get a Job (2016)

(2016) Philomena (2013)

(2013) P.S. I Love You (2007)

(2007) An Unfinished Life (2005)

(2005) Child 44 (2015)

(2015) I Give It a Year (2013)

(2013) Magic City (Temporadas 1-2) (2012)

(Temporadas 1-2) (2012) The Good Guy (2009)

Por otro lado, las series destacadas que también entrarán a la plataforma son: Slam Dunk, Dr. Slump y Saint Seya, además de siete temporadas de Master Chef México y dos Master Chef Junior.