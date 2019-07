RESEÑA: «UNA SECTA BASADA EN TI» EL NUEVO EP DE DANI SHIVERS!

Según la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, secta en general, es un grupo religioso habitualmente caracterizado por la existencia de un líder carismático, mesiánico y dogmático, una estructura teocrática vertical y totalitaria y la exigencia a sus miembros de un desprendimiento material absoluto.

Gabriela Wiener escribe en ‘Kit de supervivencia para el fin del mundo’ (FLASH, 2012) que si ella tuviera que establecer su propia secta, sería un modelo nuevo y renovado respecto a lo que dice la RAE. Ella sería la matriarca, con lo cual, pasaría a ocupar un lugar singular dentro del amplio universo sectario dominado por hombres.

Utilizaría todos los recursos a su alcance para lavar cerebros, manipular creencias y anular cualquier forma de pensamiento crítico, pero se relajaría en términos de aislamiento. Sus seguidores podrían ver la tele, consultar su correo o reunirse con sus familiares no miembros.

“Buscaría donantes y mecenas poderosos porque mi secta sería de lujo. Me cogería un poquito de New Age, un poco de mesianismo andino y otro poco de imaginería pagana indoeuropea. Con este cóctel explosivo me dedicaría como loca a captar adeptos, a reducirlos a mi voluntad”.

¿Si fundaras una secta, cuáles serían los recursos y cuál el mensaje?

En un país donde existen cultos como existen clubes de ‘Herbalife’, todo puede suceder. En México operan organizaciones como ‘La Luz del Mundo’, ‘La Iglesia Nueva Generación Internacional’, ‘Las Misiones de Shadda’, ‘El Club Deportivo Guadalajara’, ‘La Iglesia Cristiana Restaurada’ y la Secta ‘NXIVM’, que maniobra igual en Estados Unidos y gran parte del territorio mexicano; una millonaria cofradía que ayuda a las mujeres a “superarse a través del empoderamiento femenino”, pero en la cual, ocurre todo a la inversa, debido a que uno de los requisitos para ingresar al culto es ser sometidas por un líder, además de entregar al ministro en turno un pack de nudes que será utilizado en caso de que se decida abandonar la secta o atentar contra ella.

El líder —en el condado de Albany (Nueva York)— en Estados Unidos es el matemático Keith Raniere, mientras que en México la filial “programas de éxito” opera a través de nada más y nada menos que de Carlos Emiliano Salinas.

‘Una secta basada en ti’ (2019) es el nuevo material discográfico de ‘Dany Shivers!’, artista proveniente del Underground más oscuro y retorcido de Tijuana. Consta de siete tracks cabalísticos que versan sobre la muerte, el culto y la despedida.

Con un sonido Lo-Fi, Electropop, Outsider y de Piano-Show doméstico al puro estilo de Leonard Cohen en sus más viejos discos. Una voz y un estilo de composición que nos recuerdan al primer ‘Sonido Lasser’ (Drakar) y a los temas más elementales y gamberros de ‘El Muertho de Tijuana’.

‘Una secta basada en ti’ marca la diferencia en la música contemporánea. Nos habla de la buena salud de la eufonía del subsuelo en nuestro país. Al escucharlo, refrendamos el hecho de que todavía existen genios en el mundo. Dani Shivers! es una artista que no le tiene miedo a la descalificación. Es rara. Oscura. Freak. Ecléctica.

Con una imagen de fresa de centro comercial. Un señuelo para atraer incautos a la alcantarilla, donde los Hombres Topo cohabitan con los cocodrilos de diez metros y las ratas radioactivas que comen niños en las líneas del metro.

‘Una secta basada en ti’ es una joya suburbana de la música sincrónica, por su rareza, extravagancia y propuesta disímil; poco digerible si consumes Pop como pastillas para dormir. El nuevo EP de Dani Shivers! más bien te dejará sin aliento y con insomnio, con ganas de pensar más en la muerte y en tu carta de despedida para legar obras póstumas.

Las letras de Dani Shivers! nos evocan también a la poética de Pierre Herrera (1988), Jehú Coronado (1987) y Jesús Carmona Robles (1992). Letras basadas en simples mortales que caen en picada en una eterna montaña baldía, una rutina de Sísifos sin roca y sin fuerzas, cayendo en loop a 100 en bajada.

Resaltan de entre los siete temas, “Instinto asesino”: Tu instinto asesino me divierte / el saber que tu puedes matar / te digo: asesino, me lo advierten / mis amigos que vienen de allá; “Sólo quiero morir”: Puedo sentirte llegar a mí / y me duele que sea así / no tengo amigos ni donde ir / es posible que sea por ti; y “Una secta basada en ti”: Escribiría un libro de ti / haría regalos / canciones que hablaran de ti / robaría solamente por ti / mentiría a todos solo por ti.

Una secta basada en ti es un disco redondo, con un hilo de plaquet de poesía. Un concepto bien trabajado, el de la obsesión, aquella de la que habla Emmanuel Carrere (1957) en ‘Una novela rusa’ (2007): “[…] como obsesivo que soy puse de mi parte al máximo de posibilidades, lo cual me impide saber, como todo buen obsesivo, que del otro lado está el azar, lo imprevisto, todo lo que puede dar al traste, con los planes mejor preparados y ahí está el horror”.

En Una secta basada en ti de Dany Shivers! encontrarás ese horror al descubrir un culto que está obsesionado en tu persona, y que está muy cerca de ti…

Únete a él en su Bandcamp para asumir tu lugar como ministro.

