Residencia Vaivén 2020 es una plataforma donde podemos disfrutar de talentos emergentes nacionales. Siendo así una punto muy fuerte dentro del cartel Vaivén 2020.

El próximo 28 de marzo tendremos la 5ta edición de Vaivén. Un festival inspirado totalmente por la primavera y el cual tiene como objetivo principal difundir cultura, música, paz, conciencia social y ecológica.

La sede una vez más, será Jardines de México, uno de los lugares más bellos de Morelos y que ocupa un lugar en el top de la República Mexicana. Pues cuenta con todas las características que lo convierten en un paraíso natural donde elevarás tu experiencia sensorial gracias a las propuestas musicales y artísticas que nos ofrece el festival.

Conoce a los artistas de la Residencia Vaivén 2020

Este año Vaivén 2020 trae un cartel bien estructurado con cartas fuertes como Foster The People, The Whitest Boy Alive, Dj Snake, Cut Copy, Lani, entre otros. Pero no nos quedemos solo con las letras grandes del cartel, si observamos con atención y hacemos memoria Residencia Vaivén es de las joyas que puedes encontrar en el festival.

Vaivén 2020 presenta a: Alaíde, Belmar, Bruses, Dark But Gray, Ferraz, Fer Oscos, Gabriel O’shea, Isaac Soto, Méne, Mensik, Natalia Marrokin, Pachará, Rafatel y Rhose.

Para familiarizarte y descubrir nuevos artistas emergentes que disfrutar en la experiencia Vaivén 2020. A continuación te dejamos la playlist oficial en Spotify.