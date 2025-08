Retrospectiva de Magali Lara: Un viaje a través de su obra en dos ciudades

La Ciudad de México se convierte en un punto de encuentro para la historia y el presente del arte con “Cinco décadas en espiral”. Una exposición que recorre la prolífica carrera de la artista mexicana Magali Lara. Hasta el próximo 19 de octubre, el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) funge como anfitrión de esta retrospectiva única. Que redefine la forma de narrar la trayectoria de una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo nacional.

La muestra, curada por Virginia Roy Luzarraga y Cuauhtémoc Medina, se aleja de la cronología tradicional para proponer un viaje introspectivo. Su estructura, como un caracol que se desenrolla, guía al visitante desde las obras más recientes, como murales. Hacia los ecos fundacionales de su obra, los dibujos que marcaron su inicio en las décadas de los setenta y ochenta. Este recorrido en espiral además de una declaración estética, es una metáfora del método creativo de Lara, que siempre vuelve al centro sin dejar de expandirse.

Magali Lara un viaje al centro del arte: «Cinco décadas en espiral» de Magali Lara

El título de la exposición es una clave para entender el universo conceptual de la artista. La espiral, figura recurrente en la naturaleza, desde los huracanes hasta la forma de un caracol, simboliza un crecimiento constante que mantiene una conexión con su origen. En el arte de Magali Lara, esta idea se traduce en una práctica que, a lo largo de los años, ha sabido conjugar una gran versatilidad técnica con una coherencia conceptual inquebrantable, tejiendo un diálogo entre arte, feminismo y una delicada política del gesto mínimo.

Cabe señalar que esta retrospectiva en el MUAC coincide con un gran momento para la obra de Lara. En este mismo 2025, su trabajo ha sido celebrado con exposiciones individuales en la Galería RGR de México. Centrada en sus icónicos «grises pictóricos», y la aclamada muestra Stitched to the Body en el Institute for Studies on Latin American Art (ISLAA) de Nueva York. Marcando su primera gran exposición en la ciudad.

Magali Lara: estilo y obra de la artista contemporánea

Magali Lara es una de las artistas mexicanas más destacadas de su generación. Formada en la Facultad de Artes y Diseño (antes ENAP) de la UNAM. Su trabajo abarca una amplia gama de medios, incluyendo la pintura, el dibujo, el grabado y la instalación. Su obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre el cuerpo, la feminidad, la memoria y el lenguaje, a menudo explorando la intimidad a través de la abstracción y la figuración.

El estilo de Lara es reconocible por su delicadeza y precisión, empleando a menudo una paleta de colores contenida y una técnica minuciosa que evoca la fragilidad y la fortaleza de la experiencia humana. Sus «grises pictóricos» son una firma distintiva, obras donde el color y la textura se fusionan para crear atmósferas introspectivas y emotivas.

Entre sus obras más notables se encuentran la serie Diarios, donde explora la intimidad a través del texto y el dibujo. Y sus instalaciones, que transforman el espacio en un paisaje de reflexión personal y colectiva. Su influencia se extiende más allá de la plástica, ya que ha dedicado gran parte de su carrera a la docencia y la escritura, convirtiéndose en una voz fundamental para la crítica de arte y el pensamiento feminista en México.