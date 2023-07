Todo sobre la reunión oficial que confirma la vida extraterrestre

Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Esta semana hablaremos del informe sobre vida extraterrestre y otros temas:

Microdosis semanal

De Twitter a X, siguen los cambios en la nueva aplicación de Elon Musk

Es un hecho que Elon Musk cambió el nombre de la empresa a X Corp, dijo que el reemplazo “debió haberse hecho hace mucho tiempo”. El 24 de julio, Elon Musk, apareció de madrugada con un tuit que decía «pronto nos despediremos de la marca de Twitter y de todos los pájaros». Luego compartió una foto del nuevo logo X proyectado sobre la fachada de la sede central de la empresa en California.

Musk también envió un correo electrónico a los empleados de Twitter diciéndoles que la compañía se convertiría en X, y que era la última vez que enviaría un correo electrónico desde una dirección de Twitter. La directora ejecutiva de Twitter, Linda Yaccarino, también compartió el logotipo y dijo: “¡X está aquí! Hagamos esto.”

La letra «X» ha estado en casi todo lo que Musk ha tocado: X.com que fue el nombre original de Paypal; el nombre de su compañía SpaceX; el nombre del Tesla SUV; ancla X.Ai, además de en el nombre de su hijo con Grimes: X Æ A-12. El nombre del conocido pajarito de Twitter es un homenaje a la legendaria estrella de baloncesto de la NBA y el equipo Boston Celtics, Larry Bird (cuyo apellido en inglés significa “pájaro”), según dijo en 2011 Biz Stone, el cofundador original de Twitter.

Threads, el Twitter de Meta, tiene una caída del 70% de usuarios

Según un informe de Wall Street Journal, Threads tuvo una caída de 70 millones de usuarios con un descenso de 45 por ciento de usuarios activos, los análisis de Senso Tower que respaldan el informe, muestran que el tiempo de uso disminuyó de 19 minutos a 4 en dispositivos iOS, y de 21 minutos a 5 con Android.

Mark Zuckerberg, CEO de Threads, declaró que la disminución era algo esperado, y que la estabilización de las cifras se verá en los próximos meses. Threads publicó un video que destaca las nuevas funciones para retener a los usuarios, como la edición de publicaciones, un feed de seguidores, búsqueda de publicaciones y hashtags, así como una presencia web.

De acuerdo con Adam Mosseri, CEO de Instagram el objetivo no es reemplazar a Twitter, sino crear una plaza pública para las comunidades en Instagram que nunca aceptaron Twitter y para las comunidades en Twitter que están interesadas en un lugar menos hostil para las conversaciones. Zuckerberg confía esperanzado en que los usuarios regresen a diario a usar Threads, y en los resultados con otras redes sociales de Meta, como Facebook o Instagram.

Una empresa de inteligencia artificial ha colocado esferas reflejadas en todo el mundo en un proyecto masivo de escaneo ocular

Desde principios de julio, las esferas espejadas han estado apareciendo en ciudades de todo el mundo, desde Nueva York y São Paulo hasta París y Dubái. Podría pensarse que es una nueva obra del artista Jeff Koons, pero en realidad, no es arte público, sino un esfuerzo de una empresa de inteligencia artificial para establecer identidades digitales para los ciudadanos del mundo escaneando sus globos oculares.

Desarrollado por Tools For Humanity, el Orb es un dispositivo biométrico de imágenes de 6.2 libras hecho a la medida para verificar la humanidad de una manera segura. El escaneo se realiza al mirar el objeto, después el dispositivo escanea sus iris y genera un código numérico adjunto a su particular par de ojos. A cambio, cada participante recibirá un World ID y un token WLD (Bitcoin).

Según Worldcoin, su fase beta ha visto a dos millones de personas, incluidas más de 150,000 personas en España, registrarse en World AD al permitir que la compañía recopile sus datos biométricos. Para «quintuplicar» esos números, Worldcoin ha lanzado unas 1500 de sus esferas reflectantes, denominadas orbes, en ventanas emergentes en más de 35 ciudades en 20 países.

Google ya tiene una herramienta de inteligencia artificial para redactar noticias: se llama Génesis

“Génesis” es una nueva herramienta de inteligencia artificial que Google está probando para redactar noticias. El buscador presentó a varios medios de Estados Unidos este nuevo producto. Génesis tiene la capacidad de recibir información y generar contenido de noticias, como así han comprobado en los test presentados por Google Medios de Estados Unidos como The New York Times, The Washington Post o el grupo News Corp (The Wall Street Journal).

Jenn Crider, portavoz de Google, señaló en un comunicado que están en las primeras etapas de explorar ideas para proporcionar herramientas habilitadas para IA a los periodistas, especialmente a los de editores más pequeños, con el objetivo de ayudarles en su trabajo. Google destaca que estas herramientas de IA no están destinadas a reemplazar el papel esencial de los periodistas en informar, crear y verificar artículos, sino más bien para ofrecer opciones para crear titulares y estilos de escritura.

Alguien ha estado robando accesorios extraños en el set de ‘Beetlejuice 2

Una escultura de 150 libras fue robada del set de la esperada secuela de Beetlejuice en Vermont a principios de este mes, según informes de la policía local. Se cree que el robo de la escultura ocurrió entre las 5:00 p. m. del 13 de julio y las 11:00 a. m. del 17 de julio en un pequeño cementerio en East Corinth, donde se filma la película.

La obra, descrita como una “estatua de arte abstracto” por un comunicado de prensa de la Policía Estatal de Vermont, es una forma orgánica con nueve apéndices que sobresalen de una columna vertebral. Se desconoce si esta última escultura es la pieza de la película original de 1988 o una recreación.

La policía estatal de Vermont tuiteó: “Estamos investigando el robo de esta escultura de 150 libras del set Beetlejuice 2 en East Corinth, junto con un poste de luz cubierto con una decoración de calabaza”. Este último robo, según la policía, ocurrió solo unos días antes. El personal de seguridad de la película informó que, después de la medianoche del 14 de julio, alguien echó en reversa una camioneta GMC hacia un poste de luz que presentaba una «decoración distintiva de calabaza» en Village Road, subió el poste a la parte trasera de la camioneta, la cubrió con una lona y se fue.

Salió el primer tráiler de ‘El exorcista: Creyente’, la secuela de la película más aterradora en la historia

El exorcista: Creyente se lleva a cabo 50 años después de la original. La cinta nos presenta a Victor Fielding, un hombre que perdió a su esposa durante el terremoto de Haití, por lo que ha tenido que criar a su hija, Angela, solo. Angela tiene una mejor amiga llamada Katherine, y un día, mientras van de regreso a sus casas después de la escuela, desaparecen. Cuando las niñas regresan, tienen actitudes extrañas que de inicio, son vigiladas por médicos; pero, cuando la situación se sale de control, se recurren a otros métodos para saber qué es lo que está pasando con ellas.

Lo más destacable de esta secuela es el regreso de Ellen Burstyn, quien hace 50 años brilló en la pantalla grande a lado de Linda Blair en “El Exorcista” y que aparece como un icónico elemento de la historia. David Gordon Green, responsable de la más reciente trilogía de Halloween, es el director de esta secuela. En cuanto a la producción, Jason Blum y su casa productora, Blumhouse están detrás junto con James Robinson y David Robinson.

El exorcista: Creyente tiene una fecha de estreno programada para la temporada de Halloween. Hasta ahora, la película se estrenará el próximo 13 de octubre de 2023, compitiendo con una buena cantidad de títulos dentro del género de horror como Five Nights at Freddy’s y Saw X.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Todo sobre la reunión en el Congreso estadounidense para encontrar respuestas sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados

El Pentágono recopiló en 17 meses, casi tantos informes como en los 17 años previos. La mayoría de los nuevos informes proceden de pilotos y operadores de la Armada y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que presenciaron los fenómenos en el curso de sus tareas operativas e informaron a través de los canales oficiales.

Scott Bray, subdirector de inteligencia de la Armada, mostró a los integrantes del subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes uno de estos vídeos capturado desde la cabina de un jet: Sobre el cielo, junto a la nave, pasaba a gran velocidad un objeto con apariencia esférica, metálica y brillante en un encuentro que duraba apenas un instante.

Los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes escucharon durante más de cuatro horas a tres testigos sobre sus experiencias con objetos no identificados. Entre las denuncias destacan que los pilotos comerciales y militares sufren “represalias” por compartir esas experiencias.

Cuando Tim Bruchett, Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le preguntó a David Grusch oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex oficial de inteligencia si ha tenido algún conocimiento sobre personas que resultaron dañadas o heridas por encubrir u ocultar extraterrestres o su tecnología? David Grusch, dijo: «Sí… yo».

Posteriormente Tim Bruchett, le preguntó: «¿Alguien… ha sido asesinado?» David Grusch, respondió: «Debo tener cuidado al responder esa pregunta. He dirigido a las personas con ese conocimiento a las autoridades correspondientes». Además David Grusch aseguró que el gobierno norteamericano tiene ovnis y personas no humanas bajo secreto desde 1930.

El tercer testigo en intervenir fue Fravor, quien recordó que en el año 2004 participó en unas maniobras de entrenamiento como piloto en la costa de San Diego, cuando un controlador les comunicó que había que suspender la misión, porque llevaban un par de semanas topándose con artefactos que bajaban como rayos a velocidades que iban entre los 80 mil a 20 mil pies y se quedaban a esa altura durante horas.

Este miércoles fue la tercera audiencia sobre el tema en el Congreso o en el Senado tras medio siglo de mantener el asunto en secreto. Durante este mes los senadores Mike Rounds y Chuck Shumer propusieron una ley para exigir que el Gobierno informe todos los avistamientos de ovnis a una junta de revisión que tendría la autoridad para desclasificar la información.

Sugerencia de la casa

En esta ocasión nos acompañó «Beru«, el creador detrás de la heroína del mundo de los humos y las canas: «Marihuanella«, así como la «Psilocibiniña» y otros personajes dignos del mejor viaje psicotrópico. Si quieres ver su participación completa te invitamos a que veas el nuevo capítulo de Factor Cultural.

Beru nos trajo regalos de parte de él y su patrocinador Mag X Hemp Wraps. Aquí te dejamos la dinámica para que no te equivoques: