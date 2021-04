RAZONES POR LAS QUE HAY UN REVIVAL DEL POP PUNK

Aquellos que vivimos nuestra adolescencia en la primera década del 2000 podemos recordar que el pop punk (llamado también happy punk en México) sonaba prácticamente en todos lados. Bandas como Blink 182, Sum 41 y Good Charlotte dominaron las listas por varios años. México también tenía su propia escena compuesta por bandas que sobrepasaron a su propio género como Pxndx y División Minúscula. En fin todo parecía cuesta arriba hasta que de un momento a otro, el hip hop, el trap y el reggaeton tomaron la batuta y se consagraron como los grandes de la siguiente generación.

Uno podría pensar que el pop punk llegó a su fin y que por lo menos no volvería a las listas ni a ser un referente cultural entre los más jóvenes. Sin embargo esto parece estar cambiando en los últimos meses en los que hemos podido ver un regreso del género a las listas de popularidad con artistas como Mod Sun o Machine Gun Kelly lanzando canciones que están regresando a este subgénero al ojo público.

Para entender este revival hemos preparado cinco razones por la cuales este revival está ocurriendo:

1.- La fácil identificación con el género

El pop punk es un estilo muy ameno que cualquiera puede escuchar y entender. Sus melodías son pop casi al 100 por ciento por lo que cuenta con coros pegajosos y letras amigables a cualquier oído. Todo esto sin perder la esencia punk de ser irreverentes y directos por lo que las canciones suelen hablar de lo mismo que una de Ariana Grande pero con un lenguaje menos rebuscado y más aterrizado al de alguien de 15 años.

Además de esto, agrégale que por su velocidad y fuerza sirve para sacar esas emociones que el pop no te deja.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

2.- Las influencias de sus referentes

Si bien Machine Gun Kelly viene de la escena hip hop (recordar que su gran salto a la fama se dio a raíz de su beef con Eminem), desde el principio daba señales de que además de rap, escuchó muchas bandas de pop punk en su infancia y adolescencia. Bandas como Paramore, Blink y My Chemical Romance son citadas frecuentemente por él.

Cuando creces escuchando un género es natural que absorbas mucho de él a la hora de hacer tu propia música y sepas interpretarlo de buena manera agregando solo tus propias influencias y sonidos al final. Por poner un ejemplo reciente: si C. Tangana no hubiera escuchado flamenco en su juventud, su nuevo disco no sería ni la mitad de bueno.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

3.- Su buena adaptación con el trap

Si bien lo que se está haciendo ahorita lo podemos catalogar de pop punk, podemos decir que los nuevos artistas no suenan exactamente a Blink sino que se sienten frescos y modernos.

Esto se debe a que muchos de los nuevos referentes empezaron haciendo trap y lo que hicieron fue que poco a poco le fueron introduciendo elementos de pop punk hasta que de trap solo tenía algunas bases.

Si bien el ejemplo más mainstream de esto es el tema “Tenemos que hablar” de Bad Bunny, esta técnica de fusionar estilos y poner “guitarras punk” sobre una base de batería “808” es algo que lleva haciéndose desde 2015, por lo menos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

4.- Apoyo de las leyendas del género

Poco a poco, los OG del pop punk se fueron uniendo a esta nueva tendencia dando legitimidad a esta nueva generación.

Nombres como Avril Lavigne (recientemente bautizada como la reina del pop punk aunque eso es muy debatible) o Travis Barker están respaldando a estos nuevos talentos grabando con ellos y dándoles notoriedad ante el público viejo. Hay que recordar que Travis Barker es sin duda la persona más importante e influyente del pop punk tanto por ser parte de Blink 182 como por ser pionero en la fusión de este subgénero con la cultura hip hop, desde el lado de la moda, primero, así como musicalmente.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

5.- Estética

A veces tendemos a dejar de lado lo importante que es la moda para que un género reine sobre el resto. Si bien el hip hop sigue siendo el rey, la razón por la que el pop punk está haciendo ruido (además de todas las que mencionamos antes) es porque supieron unirse a la estética del rapero moderno. Afrontémoslo, si no sabes nada de la música de hoy te será difícil distinguir entre un rapero y un cantante de pop punk, en gran parte porque se han convertido, estéticamente hablando, en lo mismo.

Para los rockeros empedernidos esto puede ser una gran noticia, el resurgimiento de un subgénero le da oportunidad a otros de sobresalir. Sin ir más lejos, el metal también está teniendo un repunte gracias a una fusión similar con el trap.