EL REVIVAL DEL POP PUNK GRACIAS A TIK TOK

Tik Tok ha tenido un crecimiento gigantesco en tan solo 2 años de haberse cambiado el nombre, antes era Musically. La red social es la cuarta más usada y está a nada de superar a Instagram, esto de acuerdo al último conteo de Emplifi. Pero su crecimiento no se limita solamente a ella, también a canciones o géneros que tienen más de 15 años sonando pero para algunos son nuevos, como el pop punk.

Oh, sí, el pop punk no ha muerto y Tik Tok se ha encargado de mantenerlo con vida, pues el #poppunk tiene más de 400 millones de vistas, algo que bien nos podría remontar a inicios de los años 2000 donde le decías a tu padres que “no es una fase, es un estilo de vida”. Algunos videos de esta red social llegan a tener millones de reproducciones.

Esta nueva ola del pop punk tiene que ver porque varios tiktokers han utilizado las canciones de bandas como All Time Low, Simple Plan, Paramore y Avril Lavigne, siempre para musicalizar los diferentes trends que luego tiene tiktok, como por ejemplo, cuando Will Smith hizo un video con fotos de “antes y ahora” con su familia y utilizó el tema “I’m Just a Kid” de la agrupación canadiense liderada por Pierre Bouvier.

Pero no todo se trata de viralizar los tracks de las bandas que acompañaron a muchos en su adolescencia, hay cuentas especializadas donde informan a las nuevas generaciones sobre qué es el pop punk y las bandas que lo pusieron en el mapa. Sumado que en los comentarios a los videos publicados con canciones del género, las personas cuestionan acerca del artista y preguntan por recomendaciones al creador de dicho material audiovisual.

Tik Tok puede parecer una red social para “chavitos”, sin embargo, tiene algo muy vintage, pues gracias a este nuevo boom del pop punk es que canciones como “I Miss Having Sex But At Least I Don’t Wanna Die Anymore” de la banda Waterparks, que salió en el 2016, se posicionó en el radar del público, pues este tema jamás fue lanzado como un single y aún así en el 2019 tuvo 35 mil reproducciones en plataformas de streaming.

Por si fuera poco, varios artistas de pop punk han abierto su perfil en esta red social, Simple Plan, Avril Lavigne apenas tienen unos cuantos videos pero sus followers ya son cientos de miles, haciendo que este género musical esté retomando su lugar en el mundo, uno donde tal vez sin la pandemia y mantenerse en casa, jamás hubiéramos vuelto a sacar los vans, los pantalones pegados y pedir pizzas al por mayor.

