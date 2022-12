Rex Orange County queda libre de los cargos por agresión sexual

El músico británico Rex Orange County, ha sido declarado libre de todo cargo por agresión sexual de acuerdo a la Fiscalía de la Corona. Recordemos que el cantante fue acusado de seis cargos de agresión sexual a mujeres en Londres. Dicha acusación provenía de parte de una sola mujer quien denunció que Alex O’Connor, nombre real del artista, la agredió dos veces el mismo día en un pub y cuatro veces más al día siguiente en la casa del músico.

Desde un principio, Orange County se declaró inocente, y tras una revisión a las pruebas, la Fiscalía de la Corona y un tribunal londinense decidieron retirar los seis cargos de agresión sexual en contra del también compositor.

Sabemos que te mueve la información (por no decir morbo) y quieres saber porqué fue que quitaron los cargos. De acuerdo a la BBC News, las pruebas que fueron incluidas para desarrollar el caso, como imágenes de las cámaras de seguridad, ademas del testimonio de un testigo, no fueron suficientes para confirmar las acusaciones, incluso se llegó a decir que las muestras no cumplían con el valor necesario como para llevarlo a juicio.

Rex Orange County, al saberse libre de todo cargo, emitió un comunicado donde volvió a negar toda acusación, además de reafirmar que jamás agredió sexualmente a persona alguna. También se dio un momento para agradecer a las personas que le han ayudado con su apoyo contínuo para superar este momento tan complicado.

“Siempre he negado estas acusaciones y estoy agradecido de que las pruebas independientes me hayan liberado de cualquier delito. Nunca he agredido a nadie y no apruebo la violencia ni los comportamientos abusivos de ningún tipo».

Cabe destacar que esta acusación provocó que Rex Orange County pausara su carrera y cancelara su gira por Australia y Oceanía para promocionar su cuarto álbum Who Cares?, ya que al parecer tiene prohibido salir de Inglaterra hasta que se resolviera el caso, que en un principio parecía que iba a durar hasta el próximo año, ya que el juicio se tenía contemplado a realizarse el 3 de enero. Pero ahora, con la resolución que desestimó las acusaciones, el interprete de «Pluto Projector» podrá estar libre…