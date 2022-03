Rivalidades entre raperos que pasaron a la historia

Las rivalidades entre raperos no se han hecho esperar, y en cada generación de esta escena han pasado a la historia buenos encontronazos. La vida no sería tan entretenida sin chismecito y épicas batallas que nos han dado increíbles temas de rap. Sin embargo estas rivalidades muchas veces se salieron de las manos y lejos de una simple lucha entre letras y música, terminaron en asesinatos.

Entre los encuentros más sonados en la industria fueron los protagonizados por Biggie, Tupac, Jay Z y el polémico Drake.

2Pac vs Biggie

Todo se remonta a la rivalidad que se dio entre raperos de la Costa Oeste y la Costa Este. Fue una enemistad que se inició a comienzos de la década de 1990 entre los raperos y fanes de la Costa Oeste y los de la Costa Este de Estados Unidos. Los protagonistas fueron Tupac Shakur y su discográfica Death Row Records (establecida en Los Ángeles), de la Costa Oeste, y The Notorious B.I.G. y su discográfica Bad Boy Records, de la Costa Este, establecida en Nueva York.

Tristemente ambos artistas fueron asesinados de la misma forma; a punta de tiros por agresores desconocidos desde un vehículo en movimiento. Esto sucedió en 1996 y 1997, respectivamente.

Estos dos temas fueron clave en la disputa que mantuvieron los dos raperos. La cual inició cuando Tupac fue tiroteado en su estudio en 1994 y Biggie lanzó inmediatamente la canción “Who Shot Ya?”, que Shakur interpretó como una burla del ataque que sufrió. Una vez 2pac salió de la cárcel, respondió con la canción que se convertiría en el diss más famoso de la historia: Hit Em Up en el que insultaba a Biggie, junto con otros temas con amenazas/insultos hacía The Notorious B.I.G. y su firma: “Against All Odds” y “Bomb First (My Second Reply)”.

Drake vs Pusha T

Esta es una de las riñas un poco tontas, la verdad. Según la línea de tiempo muestra que los orígenes podrían ser por la ropa que usaba Clipse, el dúo de Pusha y No Malice contra Lil Wayne, quien copió su estilo y quien era parte de la misma disquera de Drake: Cash Money Records. Por lo tantoambos estaban del mismo lado, esto aunado a que desde 2011 los dos le tiraban mucho hate a Jay Z y Kanye. El probelma lo extendieron todo 2013, 2014, 2016 y hasta 2018.

Es entonces cuando Pusha lanza Daytona y deja entrever que Drake no escribe sus propias canciones y en el mundo del rap eso es algo que resta credibilidad. Más tarde Drake le contesta que incluso G.O.O.D. Music, la disquera de Kanye y a la que pertenece Pusha, le ha pagado por trabajar con ellos. Pero eso no fue todo, filtró que le quedaron a deber dinero, por lo que el problema se viralizó en Twitter y el golpe final fue cuando Pusha publicó una foto antigua de Drake en la que el canadiense está haciendo blackface. El pleito lo terminó Kanye a través de sus redes sociales.

Jay Z vs NAS

La riña entre Jay Z y Nas comenzó cuando Memphis Bleek (amigo de Jay) publicó un diss justamente contra Nas. Quien respondió si pensarlo, así fue como empezaron a tirarse indirectas y directas hasta que los trapitos sucios de cada quien salieron a la luz. Fue entonces que los fans se movieron y votaron masivamente porque el disstrack “Ether” de Nas era mejor que el “Supa Ugly” de Jay. Aquí tuvimos un final feliz pues al final ambos raperos se pidieron disculpas, se perdonaron y terminaron siendo muy buenos amigos.

Incluso en 2005 Nas se presentó en un concierto de Jay–Z en el Continental Airlines Arena de New Jersey. Juntos interpretaron dos temas: “Dead Presidents” y “The World Is Yours”. Tiempo después también colaboraron en la canción de «Black Republican».

Yoga vs Eptos Uno

Aquí viene un enfrentamiento más latino, en 2017 Emecenas acusó a Eptos de robo en la tienda que ambos tenían, ya que fue captado por las cámaras de seguridad de Never Die Gang sacando dinero de una caja registradora.

Debido a las acusaciones, Eptos sacó un diss contra Yoga y Emecenas llamado “Game Time” y luego acusó a Yoga de plagiar a Pnb Rock. A lo que Yoga respondió como un relámpago hablando de la vida personal del sonorense; quien pronto estrenó El Grizzly. Entonces frente a esta rola la Homegrown Mafia llamó a las armas y, aparte de regrabar una rola de Eptos, sacaron Homegrizzy que es puro odio.

Eminem y Snoop Dogg

Esta rivalidad no pasó a mayores y no llegó siquiera a un diss como tal, sin embargo fue el foco de atención por mucho tiempo. Todo inició en 2020, cuando Snoop Dogg enlistó en una entrevista por radio a los mejores raperos de todos los tiempos, según él. Más tarde la compartió en redes sociales a lo que muchos respondieron que no se encontraba Eminem o algún contemporáneo, eran solamente raperos de la vieja escuela.

La gota que derramó el vaso fue que en ese programa de radio dijo: “Eminem, la gran esperanza blanca. Los raperos blancos tenían cero respeto en el rap…”. Aedmás de que Dogg argumentó que Eminem tiene el reconocimiento que se le conoce gracias a Dr. Dre.

A lo que Eminem respondió a finales de 2020 con el tema «Zeus». Donde se refirió a Snoop Dogg en una estrofa: “En lo que respecta a aplastar ‘beefs’, estoy acostumbrado a que me golpeen/Pero no en mi campo/ Y tan diplomático como intento ser, lo último es que me Snoop me persiga“. Entrando el 2021, Dogg habló en una entrevista con Andy Cohen donde declaró lo siguiente: “Eminem dijo lo que dijo y lo respeto. Dejémoslo así”. Meses después, pidió disculpas e incluso lo llamó familia.