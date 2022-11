Roberta Flack dejará de cantar por culpa de la esclerosis lateral amiotrófica

La cantante estadounidense de Soul, Roberta Flack, ha sorprendido al mundo de la música con una noticia no muy agradable, una que casi la llevará al retiro de los escenarios, ya que se ha dado a conocer que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ALS), afección que es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

La información la dio a conocer su representante Suzanne Koga a través de un comunicado, donde confirma que Flack dejará de cantar por la propia enfermedad degenerativa y progresiva (que conforme pasa el tiempo se pone peor), pues ya le comienza a afectar el habla. Sin embargo, se menciona en la notificación que se necesitará mucho más que la ALS para silenciar a la también íconica pianista.

Lo anterior hace referencia al legado musical que Roberta Flack ha construido por más de 50 años, e incluso afirma que la intérprete de «The First Time Ever I Saw Your Face» no planea encerrarse en casa a padecer la esclerosis, de hecho seguirá activa en sus actividades musicales y creativas por medio de su fundación homónima. Flack estará en la música hasta que su cuerpo aguante y la enfermedad le permita.

Esta noticia nada grata se da a conocer a unos dias de que se estrene el documental «Roberta», dirigido por Antonino D’Ambrosio y que narrará la vida de la artista. Este proyecto cinematográfico tendrá su premiere en el festival de cine DOCNYC. Por otro lado, Flack también publicará un libro dedicado a los niños, The Green Piano: How Little Me Found Music.

“Durante mucho tiempo soñé con contarles mi historia a los niños sobre el primer piano verde que mi padre me compró en el depósito de chatarra, con la esperanza de que se sintieran inspirados para alcanzar sus sueños”.

Roberta Flack tiene actualmente 85 años de edad, y ha sido ganadora del premio Grammy en dos ocasiones, las cuales fueron seguidas, siendo los años de 1973 y 1974 con los temas «The First Time Ever I Saw Your Face» y «Killing Me Softly with His Song».