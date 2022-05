El rock progresivo mexicano y bandas que debes conocer

En México el rock progresivo tuvo su auge durante la década de los años 70 y sobre todo en los años 80. Exactamente fue a comienzos de estas décadas cuando varias bandas de rock incursionaron parcialmente en el género, como El Ritual («El Ritual», 1971), Luz y Fuerza («We Can Fly», 1971), Toncho Pilatos, en su debut homónimo (1971).

Donde el rock ácido, toques de blues y hasta jazz se mezclan con la música folk mexicana, Los Dug Dug’s, que ya transformados en trio comienzan con un cambio fundamental, acercarse fuertemente al rock progresivo, pero solo en su segunda placa «Smog» (1972) y Náhuatl (homónimo, 1974), donde algunas experimentaciones en su primer disco acercaron al grupo a movimientos progresivos interesantes en un par de cortes.

El rock progresivo

El rock progresivo exactamente es un género de rock que surgió en la década de los 60 en el Reino Unido y Estados Unidos. Su objetivo principal fue el de expandir las cualidades del rock tradicional, crear nuevas maneras de expresión, utilizar nuevos instrumentos y en general desarrollar la música rock en contradicción con su tradicional. En resumen el progresivo nació del rock psicodélico con raíces desde la música jazz, blues y rock and roll.

Características

El uso de diferentes formas musicales, como por ejemplo la música clásica, adaptándola a piezas de rock.

Los músicos de este género normalmente estaban educados en la música clásica lo que les permitía improvisar e interpretar en las piezas.

Alargamiento de la duración de las canciones que tradicionalmente habían sido de 3 minutos, a canciones que podían durar hasta 20 minutos o más, teniendo una introducción y varias partes basadas en la idea de una sonata o suite, ya que son canciones elaboradas.

Experimentos sonoros con música vocal-instrumental.

Diferentes instrumentos musicales, sobre todo electrónicos.

Experimentación con patrones rítmicos y armónicos complicados.

Las letras de las canciones son textos llenos de contenido filosófico, místico, fantasioso o religioso.

Progresivo en la actualidad

A finales de los 90 y vigentes en la actualidad, surgen nuevas generaciones de músicos incursionando en el género y adaptando el sonido mediante fusiones con el jazz, la música tradicional mexicana y música académica; de los que destacan Cabezas de Cera («Cabezas de cera», 2000), Gallina negra (Altiplano Central, 2016), Xochipilli, Alonso Arreola, La perra, Arteria, Komodo, Saena, El Retorno de los Brujos, Khan Karma, Templo Mayor («Uxmal» 2003, «Eterno retorno» 2005). Ya en el siglo XXI surgen nuevas generaciones que vienen a renovar la escena con grupos como Lyrean, Ekos, El hombre astral.

En la última década se han publicado varios álbumes, entre otros, de los grupos El hombre astral («Tierra», 2009), Luz de Riada («Cuentos y fábulas», 2011), Govea («Danza Urbana», 2012), Sonor-Am («Soy Sonido» 2014), Parazit («A Fractal Journey Of Light And Noise» 2012, «Amateur Radio in space» 2015), Tangerine Circus («The conspirancy cronicles» 2015, «Urania» 2015), Gallina Negra («Altiplano Central» 2016), In Abstrackto («An Inevitable Momentum» 2016), Lyrean («Manto estelar», 2017), Nimb («Corvus Corax» 2018, Art Velmor («36000ft» 2021).

5 bandas que debes conocer

Decibel

Iconoclasta

Parazit

Chac Mool

The High Fidelity Orchestra