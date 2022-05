Dosis de rock progresivo para llevarte al espacio

El rock progresivo es un género que va a tocar el fondo de tu alma, tus entrañas y sentimientos que probablemente no habías experimentado nunca. El progresivo surgió en la década de los 60 en el Reino Unido y EUA. Su objetivo principal fue el de expandir las cualidades del rock clásico para crear nuevas maneras de expresión, utilizar nuevos instrumentos y en general desarrollar la música rock en contradicción con su tradicional.

Por otro lado, su nacimiento floreció también del rock psicodélico, el cual tiene su origen en la música jazz, blues y el rock and roll. Fue así como varias bandas de los sesentas comenzaron con la psicodelia y pronto llegaron al progresivo entre un ir y venir de experimentaciones.

Características del rock progresivo

El uso de diferentes formas musicales, por ejemplo la música clásica, adaptada a piezas de rock.

Los músicos de este género normalmente tenían formación en música clásica.

Canciones que pueden durar hasta 20 minutos o más, teniendo una introducción y varias partes basadas en la idea de una sonata o suite, ya que son canciones elaboradas.

Experimentos sonoros con música vocal-instrumental.

Diferentes instrumentos musicales, sobre todo electrónicos.

Experimentación con patrones rítmicos y armónicos complicados.

Las letras de las canciones son textos llenos de contenido filosófico, místico, fantasioso o religioso.

Entre las bandas que conformaron esta gran oleada en las primeras etapas del rock progresivo, fueron Traffic, Jeff Beck, Family, Jethro Tull y Genesis; mientras que King Crimson, Camel, Yes, Emerson, Lake and Palmer y Van der Graaf Generator representan al género en su punto máximo. Se puede decir también que surgió a partir del rock espacial de Pink Floyd y los experimentos de rock clásico de bandas como The Moody Blues, Procol Harum y The Nice de la década de 1960.

Por supuesto, en años posteriores siguió creciendo el género en países como Alemania, Argentina, Italia, Chile, México y Francia durante mediados y finales de los años 1960 y 70.

Subgéneros del rock progresivo

Esta es una de las mejores partes dentro de los géneros musicales, que sigan habiendo más exploraciones y den como resultado otros subgéneros. Y en el caso del progresivo se dieron bastantes estilos y mixturas entre los que se encuentran los siguientes: Sonido Canterbury, Zeuhl y RIO, Krautrock, Avant-garde, Electrónica progresiva, rock espacial, Neo-prog, hard rock progresivo, metal progresivo y post-rock.

Pink Floyd

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

King Crimson

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Frank Zappa

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Rush

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Yes

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Tool