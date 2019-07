ROGER WATERS PRESENTA EL TRÁILER DE LA PELÍCULA US + THEM

Roger Waters, uno de los fundadores del legendario grupo PinkFloyd, compartió el tráiler oficial de la película Roger Waters Us + Them que fue filmada en Ámsterdam el 18 de junio de 2018 durante su exitosa gira mundial de 2017/2018 US + THEM en la parte europea.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la cinta se proyectará en más de 2,500 cines, en aproximadamente 60 países alrededor del mundo y estará disponible únicamente el 2 y el 6 de octubre de este año.

De la mano del director Sean Evans, Waters decidió llevar a la pantalla la historia en vivo que generó mucha controversia y que fue un espectáculo sonoro y visual asombroso. En cada show Waters atacaba a Donald Trump por su discurso racista, además de propagar un mensaje en defensa de los derechos humanos, impulsar el amor y la libertad e inspirar con la música y el arte.

Esta película contiene varias de las canciones más emblemáticas de Pink Floyd que fueron interpretadas durante la gira, de álbumes comoThe Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, así como de su más reciente álbum de solista Is This The Life We Really Want?

La gira US + THEM llevó a Roger Waters a presentarse en 156 conciertos para más de 2.3 millones de personas alrededor de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Rusia, América Latina y México, en donde ofreció 3 conciertos en el Palacio de los Deportes, 2 en Guadalajara y 1 en Monterrey.

Acerca del lanzamiento de la película, Roger Waters declaró:

«Estoy muy emocionado por el lanzamiento de la película en octubre. US + THEM no es un viaje estándar de rock and roll, aunque algunos en la audiencia pueden gritar ¡yee haaaa! – lo cual está bien- muchos llorarán. Eso es lo que espero. US + THEM es un llamado a la acción. El Homo Sapiens se encuentra en una encrucijada, podemos agrupar nuestro amor, desarrollar nuestra capacidad de empatizar con los demás y actuar colectivamente por el bien de nuestro planeta, o podemos permanecer cómodamente entumecidos y continuar, como los ciegos, en nuestro camino actual marchando hacia la extinción. US + THEM es un voto por el amor y la vida”.

Además el director Sean Evans recalcó:

“Este es un gran film, un asombroso despliegue muy cuidado, con mucha emoción y un gran significado. No creí que fuera posible, pero creo que superamos The Wall…”

Este filme será proyectado en México por Cinépolis el 2 y el 6 de octubre. Para comprar los boletos y ver la lista completa de los cines en los que estará disponible, te dejamos el siguiente link.

