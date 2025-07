Roger Waters podría enfrentar posibles consecuencias legales por apoyo a Palestina

En un acto audaz y polémico, el legendario músico y cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, ha declarado su «independencia» del gobierno del Reino Unido. Reafirmando su inquebrantable apoyo a Palestine Action, un grupo recientemente clasificado como «organización terrorista» por el Parlamento británico. Esta declaración, realizada el pasado 5 de julio y que Waters ha denominado su propio «Día de la Independencia». Ha desatado una ola de reacciones y podría acarrearle graves consecuencias legales.

Cómo apoya Roger Waters a «Palestine Action»

A través de un video difundido en la plataforma X (anteriormente Twitter), Waters se mostró construyendo un cartel de cartón donde se leía: «Roger Waters apoya a Palestine Action. El Parlamento ha sido corrompido por agentes de una potencia extranjera genocida. ¡Levántense y háganse notar! Es ahora». Con un tono desafiante y una clara alusión al grito de «Soy Espartaco», el músico de 81 años enfatizó su apoyo a Palestine Action, describiéndolos como una «gran organización» de activistas «no violentos» y «de ninguna manera terroristas».

El grupo, conocido por sus acciones directas contra la empresa israelí de fabricación de armas Elbit Systems, ha sido proscrito bajo la Ley de Terrorismo de 2000. Lo que criminaliza la membresía o el apoyo público, con posibles penas de hasta 14 años de cárcel.

La contundente postura de Waters ha provocado la inmediata respuesta de organizaciones como Campaign Against Antisemitism. Que han calificado sus palabras de «legalmente provocadoras» y han manifestado su expectativa de que la policía tome medidas. Si las autoridades no actúan, la organización ha señalado que considerarán iniciar acciones legales privadas.

La voz de Roger Waters en el Conflicto Israel-Palestina

La declaración de Roger Waters no es un hecho aislado, sino la culminación de años de activismo y una postura férrea respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Desde hace tiempo, el músico ha sido una de las voces más prominentes en la esfera pública en defensa de los derechos palestinos. Lo que le ha valido tanto fervientes seguidores como severas críticas y acusaciones de antisemitismo, las cuales él siempre ha negado rotundamente.

A lo largo de los años, Waters ha manifestado repetidamente que su condena se dirige a las políticas del gobierno israelí, las cuales considera violatorias de los derechos humanos y equiparables al apartheid. Ha utilizado su plataforma para denunciar lo que percibe como la ocupación de tierras palestinas y la opresión del pueblo palestino. En 2018, por ejemplo, Waters afirmó en Santiago de Chile que «defender a los palestinos no es ser antisemita», una postura que ha mantenido inalterada.

En 2021, llegó a comparar la situación en Palestina con una invasión de colonos que despojan a las familias de sus hogares, y respaldó la calificación de Israel como un «Estado de apartheid» por parte de organizaciones de derechos humanos como B’Tselem y Human Rights Watch.

Para noviembre de 2023, en medio del recrudecimiento del conflicto en Gaza, Waters volvió a pronunciarse, pidiendo a Israel que «detenga el genocidio ahora» y defendiéndose de las acusaciones de antisemitismo.

Roger Waters vs Thom Yorke

Cabe señalar que también se lanzó contra Thom Yorke. En una entrevista de 2024 el vocalista de Pink Floyd recordó la ocasión en que envió una carta firmada junto a otras celebridades a Yorke para que cancelara el concierto de Radiohead en Tel Aviv. Sin embargo, la agrupación se negó al boicot cultural debido a que consideraron que no era apropiado cancelar por un tema con tantos matices. Roger Waters dijo en el podcast que le mandó un mail a Yorke para disculparse si se había visto “confrontativo”, a lo que el líder de The Smile no le respondió.

«Thom es un idiota inseguro que se cree inteligente pero claramente no lo es».

Además, Waters recalcó que Jonny Greenwood también cometía el error de apoyar al músico Dudu Tassa, de Israel. De tal forma que les dirigió un potente mensaje: «no hay nada difícil de entender. No es un conflicto. ¡es un genocidio, Thom y Jonny!».