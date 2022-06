Roland Garros 2022, Grand Slam en Arcilla

El famoso Grand Slam comenzó el pasado 16 de mayo y culminará el próximo 5 de junio con la Final de hombres en París Francia en el Court Philippe Chatrier. Al momento el torneo ya está en Cuartos de Final el favorito para llevarse el título en hombres es Rafael Nadal no en vano se le conoce como el Rey de la Arcilla, venció el día de ayer a N.Djokovic en 4 sets quien con toda humildad rasgo poco conocido de su parte reconoció perder ante un mejor jugador.

Otro que sorprendió fue el alemán A. Zverev quien el día de ayer en 4 sets venció a la sensación española el joven de 19 años Carlos Alcaraz muchos lo comparan con Nadal, pero lo cierto es que los expertos dicen que son estilos de juego muy diferentes y a esa edad Nadal no tenía el nivel que tiene Alcaraz. Ahora este viernes 3 de junio se enfrentarán Nadal y Zverev en Semifinales, ambos son excelentes jugadores pero tiene más control de temperamento y experiencia Nadal todo dependerá de que tan bien se sienta al momento del partido. La otra semifinal en hombres está por definirse al cierre de este artículo así es que aún no sabemos quién será el finalista que se enfrente a Nadal o Zverev.

De lado femenino, la sensación I.Swiatek en Cuartos de Final venció en tan solo dos sets a la estadounidense J. Pegula, ahora se enfrentará en Semifinales a D. Kasatkina este próximo 2 de junio. Por el otro lado en Semifinales la italiana M. Trevisan se enfrentará a la estadounidense C. Gauff ese mismo día. La favorita en mujeres es I.Swiatek , recordemos que la tenista polaca ganó ya en 2020 este Grand Slam. Y este 2022 ha sido un muy buen año para ella ganó el Torneo de Qatar, Indian Wells y recientemente el Abierto de Miami actualmente es la número 1. La Final en mujeres será el próximo sábado 4 de junio.

Por último para los amantes del deporte blanco vale la pena visitar el Museo Virtual 3D disponible en la página oficial del torneo Roland Garros. Tiene la opción de visitar el Museo de Raquetas The Raquets Museum ó el Museo de los Posters The Poster Museum. Si entras al Museo de las Raquetas encontrarás los 15 tipos de raqueta con información detallada entre ellas la Maxplay Fort usada por tenistas como Rod Laver, John McEnroe entre otros de 1934 a 1986, o la T-2000 usada por Jimmy Connors de 1968 a 1984, la TCO Concept 3 de Le Coq Sportif favorita cuando aún se producía de jugadores franceses, fue la que utilizó justo el francés Yannick Noah cuando ganó en 1983 Roland Garros.

También puedes encontrar la Donnay Borg Pro usada por el sueco Björn Borg en 1982 un dato curioso de esta raqueta es que Borg solicito una tensión de cuerdas de 30 kg algo completamente inusual, para tener una mejor idea el rango de tensión por ejemplo la de Rafael Nadal es de 25 kg.

Por otra parte no dejen de visitar el Museo de los Posters, esta parte no tiene desperdicio para los amantes de las artes visuales al entrar virtualmente podremos ver 43 posters del Torneo desde 1980 hasta la fecha. Cada poster cuenta con una explicación del artista audible y escrita. El poster del Torneo este 2022 fue realizado por Louis Sartor, en un homenaje a los ball boys, son aquellos chicos o jóvenes que siempre vemos de rodillas pero a la vez no los vemos, recogiendo las pelotas de tenis.

Los audios y textos están disponibles únicamente en inglés, francés, chino. Puedes escucharlos en el siguiente enlace: https://www.rolandgarros.com/en-us/3d-art-museum-infosys