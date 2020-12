Después del éxito de películas como ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Rocketman’ de se anuncia que los Rolling Stones también tendrán una en la pantalla chica

John Landgraf, CEO de FX (canal de televisión propiedad de Walt Disney Company), en el marco del ‘Disney Investor Day’ dio el anuncio.

Aunque no se dieron muchos detalles de la producción de la mítica banda compuesta por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood hay grandes nombres detrás del guión.

Se trata de Nick Hornby autor de ‘Alta fidelidad’ o ‘Fiebre en las gradas’, como también la participación de los productores de la exitosa serie ‘The Crown’.

La historia contará los inicios de la agrupación desde su formación, enfatizando en el período que va desde la fundación de la banda hasta 1972.

No es la primera vez que sale algún material audiovisual de la banda.

Podemos ver documentales que narran acontecimientos de la legendaria banda como ‘ Sympathy For The Devil’ de Jean-Luc Godard (1958), Charlie Is My Darling (1966) y The Continuing Adventures Of The Rolling Stones (1969).

La entrega de Disney será la más reciente producción que se ha publicado en años sobre la banda.

