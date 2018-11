Éste es una de las películas más esperadas del año desde que se anunció la realización de la misma. Cuarón ha estado cosechando premios en el extranjero con el filme y ahora se estrenará en México. Hace poco compartió un segundo avance oficial que deja de manifiesto lo íntimo que es este nuevo proyecto para él, y también, nos regresa a la Ciudad de México de los años 70 con un excelente trabajo de fotografía.

Recordemos que la cinta está protagonizada por Yalitza Aparicio, su personaje como tal es un homenaje al matriarcado nacional y también, una carta de amor a Libo, su niñera, que en la ficción toma el nombre de Cleo.

Les comparto el nuevo trailer de #ROMACuarón.

Sharing the new trailer for #ROMACuarón. @ROMACuaron pic.twitter.com/hSd94hIBTd

