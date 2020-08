Los rompecabezas estarán disponibles el próximo mes de octubre

Zee Productions lanzará a la venta dos rompecabezas con las portadas de The Clash. Uno de ellos será sobre el álbum Give ‘Em Enough Rope editado en 1978, y el segundo rompecabezas es sobre el sencillo «English Civil War». Ambos contendrá 500 piezas para armar con un tamaño de 410 x 410 mm.

Give ‘Em Enough Rope es el segundo disco de la banda. Las revistas Rolling Stone, Time y Sound lo nombraron como el mejor álbum de se año. Fue justo con este trabajo que Joe Strummer y compañía lograron reinventar el punk.

Los rompecabezas forman parte de la colección titulada Rock Saws, que también cuenta con rompecabezas basado en los álbumes Iron Maiden, Motörhead, Judas Priest y Slayer.

Ambos rompecabezas están actualmente en reserva y son muy limitados, así que puedes adquirirlos aquí .

Zee Productions es una empresa británica que da ha logrado unir dos pasatiempos la música y los rompecabezas. Otros rompecabezas disponibles son: AC / DC con ‘Let There Be Rock’, ‘Highway To Hell’ y ‘Black Ice’.También estan disponibles los rompecabezas de los Rolling Stones que incluye ‘Emotional Rescue’, ‘Exile On Main Street’, ‘Some Girls’ y ‘Its Only Rock N’ Roll ‘!.