RONDA DE COMODINES, WILD CARD GAMES 2021

Semana 17 recap: 4 equipos destacaron el fin de semana pasado. Los Bills con su ofensiva que parece invencible a este punto de la temporada. Los Ravens, los Packer y los Saints que lograron victorias impresionante rumbo a la postemporada. Los NY Giants se sintieron un poco frustrados cuando los Eagles sentaron a su QB sustituto Jalen Hurts a quien cambiaron por Nate Sudfeld en el 4to cuarto.

NY necesitaba que Philadelphia venciera a Washington para lograr una posición en los playoffs. Realmente fue una de las cosas más extrañas que he visto, no es que los Eagles fueran a ganar con Hurts ya que no estaba jugando del todo bien y dejo la última parte del partido en manos de su 3er QB que no ayudo en nada a ganar este partido pero si ayudó a que Washington sellará su boleto a los playoffs y de paso se coronará como líder de la NFC Este.

Acabo la temporada regular 2020 y los playoffs 2021 están por empezar, los dos equipo líderes de cada Conferencia tendrá una merecida bye week o semana de descanso se trata de los Green Bay Packers y los Kansas City Chiefs. Así nos aproximamos a un fin de semana lleno de fútbol, 3 partidos el sábado y 3 partidos el domingo.

Posiciones

AFC Seeds: #1 kansas City (bye) #2 Buffalo #3 Pittsburgh #4 Tennessee #5 Baltimore #6 Cleveland #7 Indianapolis

NFC Seeds: #1 Green Bay #2 New Orleans #3 Seattle #4 Washington #5 Tampa Bay #6 LA Rams #7 Chicago

Sábado, 9 de enero 2021

Indianapolis (11-5) @ Buffalo (13-3) – Buf 7.0 12:05 pm

Este es uno de los juegos más explosivos de este fin de semana . Los Colts tienen cuentan con una buena defensiva , pero la pregunta es cómo podrán lidear contra talentosos receptores como son los Bills, quienes vienen jugando un fútbol que semana a semana sorprende llevan 6 partidos seguidos como ganadores y solo han perdido 1 juego en casa.

Los Colts por su parte han ganado 4 de sus últimos 5 juegos tienen un récord de 5-3 como equipo visitante en este temporada. El ex QB de Buffalo y ahora entrenador de los Colts Frank Reich , no tengo duda que tendrá a su equipo listo para jugar contra su ex equipo. Buffalo es favorito en las apuestas y seguramente ganará este partido y cubrirá los puntos.

LA Rams (10-6) @ Seattle (12-4) – Sea 4.5 – 3:40pm

La primer parte de la temporada Seattle tuvo la mejor ofensiva de la NFL, ganaban sus partidos por diferencias amplias porque a su defensiva no la pasaba nadie. A medida que la temporada se terminó su defensiva siguió mejorando pero su ofensiva sigue fuera de sincronización.

Los Rams por su parte ganaron 10 juegos esta temporada con un defensiva también capaz de detener a las más potentes ofensivas de la liga, su QB Jared Goff debe estar de regreso para este juego y aunque no es un pieza determinante para el juego, si es importante que no le intercepten la pelota que dirija bien la ofensiva y ponga presión a los defensivos del equipo contrario.

Seattle solo perdió un juego en casa este año lo cual los deja mejor posicionados, comparados con el récord mediocre de los Rams en casa que ganaron 4 y perdieron 4.Los Seahawks llevan ganados los últimos cuatro juegos, esta temporada en encuentros anteriores los Rams ganaron en casa a los Seahawks 23-16 pero perdieron contra Seattle en otra ocasión 22-9.

Ambos partidos fueron de marcadores bajos y seguramente será el caso de este partido , con un marcador cerrado . Escogeré a los Rams para cubrir la diferencia de puntos, pero para ganar el partido seguramente el QB de los Seahawks Russell Wilson llevará en el 4to cuarto a su equipo a la victoria.

Tampa Bay (11-5) @ Washington (7-9) – TB 8.5 – 7:15pm

Tampa Bay será equipo visitante con 8.5 puntos como favoritos. Con la NFC Este sin mucho talento ni éxito, Washington con todo y su récord perdedor tendrá un juego en casa gracias a que ganaron su división. No hay duda alguna de que TB podrá ganar este partido, su ofensiva es mejor.

Mientras que TB también tiene una mejor defensiva es bien sabido que si a su QB Tom Brady se le da suficiente protección en la bolsa logra pases muy eficientes, pero si se ve presionado tiende a ser muy errático en sus pases, esto es lo que tendrá que aprovechar Washington y vaya que si sabe poner presión en los QB de los equipos contrarios.

Creo que en este el juego el ganador anotará mínimo unos 24 puntos, TB puede lograrlo la pregunta aquí es si Washington podrá hacerlo. Escogeré a TB a ganar , pero creo que Washington mantendrá el marcador cerrado por lo que podrá cubrir los puntos.

Domingo, 10 de enero 2021

Baltimore (11-5) @ Tennessee (11-5) – Bal 3.5 – 12:05 pm

Creo que los Baltimore Ravens han visto suficiente de los Tennesse Titans. En los playoffs del año anterior los Titans eran los underdogs por una diferencia de 10 puntos y al final ganaron el partido fácilmente por encima de los favoritos, los Ravens con un marcador 28-12. Esta temporada ya se enfrentaron y aunque los Ravens jugaron mejor , aún así perdieron con un marcador final 30-24.

Ambos equipos tienen récords idénticos, pero los Ravens han ganado sus 5 últimos partidos por lo tanto están sumamente motivados, los Titans por su parte ha ganado 11 juegos pero a veces su defensiva deja mucho que desear. La pregunta es si los Ravens están listos para una victoria en contra de los Titans ó los Titans volverán a ganarle a los Ravens.

Es un juego difícil de predecir, será un juego de marcadores altos más que los dos juegos anteriores, creo que si vemos la historia de estos dos equipos escogeré a los Titans para ganar avanzar a la siguiente ronda, cubrir la diferencia de puntos y dejar nuevamente a los Ravens fuera de los playoffs.

Chicago (8-8) @ New Orleans (12-4) – NO 9.5 – 3:40pm

Este partido tiene la cobertura de puntos más amplia en este fin de semana de Comodines. Los Saints ganaron 4 juegos más que los Bears esta temporada, pero la mayor diferencia entre estos dos equipos es el diferencial de puntos, Chicago tiene +2 ( solo por arriba de los Browns que son peores) comparados con New Orleans que tiene +145 es enorme la diferencia.

Los Bears son un equipo que batalla con su ofensiva y no será más fácil en este partido con una defensa como la de los Saints. Por el otro lado el QB de los Saints Drew Brees será el encargado de guiar una ofensiva potente en contra de una fuerte pero cansada defensa de los Bears.

La diferencia de puntos de 9.5 se me hace amplia si para la segunda mitad la diferencia de puntos es de 14 , dudo que la ofensiva de Chicago pueda mantener el marcador cerrado. Por lo tanto escojo a New Orleans a ganar y cubrir los puntos.

Cleveland (11-5) @ Pittsburgh (12-4) – Pit 4.0 – 7:15pm

Los Steelers han tenido lesionados desde el mes pasado y se ha notado en su juego, Pittsburgh perdió 4 de sus últimos 5 juegos incluyendo el último partido de la temporada contra los Browns, quienes dicho sea de paso han mejorado en lo que va de la temporada en su ofensiva y defensiva. Sería muy fácil pensar que Cleveland tiene aquí una ventaja pero los Steelers son el mejor equipo aquí.

En la temporada los Steelers anotaron 104 puntos más comparados con los Browns quienes tienen un diferencial de puntos de -11 ( el único equipo en playoffs que ha permitido más puntos de los que ha anotado) , los Steelers han perdido solo 1 juego en casa en lo que va del año y su defensiva es muy buena en detener el balón lo que puede meter en aprietos a la ofensiva de los Browns.

Después de una semana de descanso el QB de los Steelers Ben Roethlisberger estará listo para un juego importante y no dudo que llevará a los Steelers a la siguiente ronda de los playoffs. Creo que ganará Pittsburgh y cubrirá los puntos.

Este es el récord de aciertos y desaciertos de esta columna desde el inicio de la temporada hasta la semana 17

A ganar: 161 aciertos 94 perdidos

Cobertura de puntos: 126 aciertos 119 perdidos y 8 empates.

¡Happy New Year and stay positive!