Ronda de Comodines Recap: El fin de semana pasado fue entretenido y sorpresivo, sobretodo en la AFC. El juego de los Steelers y Browns sumo 85 puntos, solo en el primer cuarto los Cleveland Browns anotaron 28 puntos y Pittsburgh tuvo que apurarse para alcanzarlos durante todo el juego, cosa que no logaron.

Lo increíble de esta impresionante victoria de los Browns fue el hecho de que la defensa fue capaz de interceptar 4 pases del QB de los Steelers Ben Roethlisberger. Por otra parte con todo y el clima helado de Buffalo los Bills fueron capaces de vencer a los Colts, que si les dieron un par de sustos de hecho el marcador fue más cerrado de lo que se esperaba.

En el otro partido de la AFC los Ravens fueron a Tennesse por los Titans que dicho sea de paso, si esperábamos ver un gran defensa por parte de estos fueron una decepción ya que la defensa que destaco fue la de Baltimore fue impresionante y lo mejor lograron contener a la estrella de los Titans el RB Derrick Henry quien solo logró 40 yardas en el juego.

De lado de la NFC vimos 3 excelentes juegos en la parte defensiva. Empecemos con Los Angeles Rams enfrentaron a una muy buena ofensiva por parte de los Seattle Seahawks, los Rams ganaron este juego gracias a su defensiva elite interceptaron 1 pase del QB de Seattle , Russell Wilson y lo taclearon 5 veces.

La poderosa defensa de los Rams solo permitió a Seattle unas 174 yardas. Por su parte Tampa Bay no enfrento a un Washington con un marcador muy alto, pero la estadística que si impresionó fue que solo lograron 86 yardas en el llamado rushing game, la menospreciada defensa de TB logro una intercepción y 2 tacleadas.

Y por último tuvimos el juego en Nuevo Orleans de los Saints quienes recibieron a los Chicago Bears y su fuerte defensiva, en este partido la defensa que impacto fue la de los Saints solo le permitieron a los Bears 9 puntos en todo el juego. También fue un poco impactante que Chicago solo logro 199 yardas en pases y 48 yardas corridas. En resumen creo que los Saints fueron el equipo con más balance de todos.

Y ahora entramos este fin de semana a la Ronda Divisional , solo 4 partidos por demás interesantes y emocionantes.

División NFC

Sábado 16 de enero

#6 LA Rams (10-6) @ #1 Green Bay Packers (13-3) – GB 7.0 – 3:35 pm

Green Bay, WI. Lambeau Field

Es imposible no tocar en este juego el tema de los Quarter Backs. Green Bay tiene indiscutiblemente uno de los mejores QB y ese es Aaron Rodgers, los Rams tienen la moneda en el aire, su QB titular Jared Goff viene de una cirugía justo en su mano derecha con la que lanza, el QB sustituto John Wolford esta como cuestionable para este juego después de la lesión que tuvo en el partido de Seattle.

Un clave en este juego será el poderoso running game de los Rams en contra una defensiva de los Packers un tanto a veces cuestionable, dado los problemas de los Rams con sus QB creo que la defensa de Green Bay se tendrá que concentrar en detener a los jugadores como el RB de los Rams Cam Ackers.

Otro factor en este juego será el clima, el pronóstico es soleado pero esto podría cambiar a un día con nieve y bajar la temperatura hasta 28oF/-2oC , si los Rams para el 4to Cuarto van perdiendo este juego, no hay que esperar que cambie el rumbo del partido, ya que son uno de los equipos que menos puntos anotan en el 4to cuarto.

Si fuesen un equipo sano los LA Rams los escogería sin duda para ganar ya que tienen muy buen defensa pero van contra un Green Bay descansado y sano , un equipo duro de vencer. Pronóstico es GB a ganar y cubrir puntos.

División AFC

Sábado 16 de enero

Orchard Park , NY. Bills Stadium

#5 Baltimore (11-5) @ #2 Buffalo (13-3) – BUF 2.0 – 7:15pm

Si hay un juego complicado de predecir quizá sea este, estamos entre los equipos que esta temporada han cubierto los puntos en la mayoría de sus partidos, con un récord en ATS 11-6. Las similitudes no terminan ahí entre estos equipos, sus QB están entre los mejores de la liga en acumulación de yardas.

Creo que lo que definirá este partido será el equipo cuya defensa contenga mejor el ataque del contrario y también quien ponga más presión en el QB. Los receptores de los Bills son mejores que los de los Ravens y el QB de los Bills Josh Allen es mejor en los pases que el QB de los Ravens, Lamar Jackson.

En la defensa me gusta más Baltimore tienen toda una serie de estrategias para poner presión en los QB de los equipos contrarios, en su último partido me impactó como jugaron contra una poderosa ofensiva como la de los Tennesse Titans.

Los Ravens el año pasado perdieron contra los mismos Titans, ahora tuvieron su revancha contra Tennesse por eso creo que están listos para avanzar por lo que los escojo para ganar este partido y cubrir la diferencia de puntos.

Domingo 17 de enero

División AFC

#6 Cleveland (11-5) @ #1 Kansas City (14-2) – KC 10.0 – 2:05pm

Kansas City, MO. Arrowhead Stadium

Como demostraron los Browns cuando se lo proponen saben anotar muchos puntos en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es si ¿Cleveland podrá detener el poderoso ataque de pases de los Chiefs? Este juego tiene el potencial de terminar con un marcador muy alto, pero no estoy seguro si los Browns van a querer este tipo de juego en contra del QB de los KC, Patrick Mahomes y los Chiefs.

Si quiere tener Cleveland oportunidad de ganar este juego, tendrían que aguantar un ofensiva muy larga , corriendo la pelota exitosamente con Nick Chubb y el ex –Chief Kareem Hunt. Los Chiefs por su parte han ganado juegos esta temporada pero no les ha ido tan bien en la cobertura de puntos traen un récord 7-9 en ese compartimiento.

Aunque para ser justos Cleveland tampoco maneja un buen récord en cobertura de puntos su récord es 7-10 , ambos récords son los peores de los equipos que están ahora en los playoffs. La cobertura de puntos de 10 para esta partido es muy alta para un juego de playoffs , por tanto tomaré a los Browns para cobertura de puntos pero al final los que ganarán el juego serán los Chiefs.

División NFC

#5 Tampa Bay (11-5) @ #2 New Orleans (12-4) – NO 3.0 -5:40pm

New Orleans, LA. Mercedes Benz Superdome

¿Podrán ganar los Saints 3 partidos seguidos? New Orleans han sido superiores a los Bucs esta temporada ganando dos partidos anteriores 34-23 y 38-3. No es sencillo vencer a un equipo 3 veces en la misma temporada, así es que ¿será que Tampa por fin ya pudo descifrar a los Saints o será que New Orleans continuará con el dominio contra su rival divisional?.

Los Bucs en esta temporada permitieron en promedio 250 yardas por juego y el QB de los Saints, Drew Brees puede lograr estas yardas sin problema. Los Saints tienen un promedio de anotaciones en casa de 30 puntos y tienen un récord de cobertura de puntos 6-3 en casa. Este será un juego con marcardor alto, muy probablemente saldrán victoriosos los Saints y también lograrán cubrir los puntos.

Récords de esta columna Semana 1, Ronda de Comodines

Temporada Regular

A ganar: 161 ganados / acertados 94 perdidos

Temporada Regular

Cobertura de puntos: 126 ganados/acertados 119 perdidos y 8 empates.

Playoffs A ganar: 3-3

Playoffs Cobertura de puntos: 3-3