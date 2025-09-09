Rotulismo: Buscan declararlo Patrimonio Cultural de la Ciudad de México

En un paso significativo para la preservación de la identidad urbana, el rotulismo popular de la Ciudad de México ha sido propuesto para ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta iniciativa, impulsada por la Red Chilanga en Defensa del Arte y la Gráfica Popular. Busca reconocer y proteger los icónicos letreros pintados a mano que adornan las fachadas de miles de negocios en la capital.

La propuesta fue aprobada por unanimidad durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la CDMX. Este reconocimiento oficial subraya la importancia del rotulismo como una expresión artística genuina. Y el papel crucial de los rotulistas como guardianes de una tradición que forma parte integral del tejido social y cultural de la ciudad.

© Time Out México

El rotulismo como una expresión artística

El rotulismo va más allá de la mera señalización comercial. Cada letrero es una obra de arte única, reflejo de la creatividad y el ingenio de la comunidad. Con sus colores, tipografías personalizadas e ilustraciones detalladas, los rótulos no solo anuncian un negocio. Sino que también cuentan una historia, evocan una época y dan vida a las calles. Son una forma de comunicación visual que se ha transmitido de generación en generación, adaptándose a los cambios, pero manteniendo su esencia artesanal.

El camino hacia esta declaración no ha sido sencillo. Durante años, los rótulos han enfrentado la amenaza de la modernización, la estandarización y las regulaciones que priorizan la publicidad corporativa sobre la gráfica popular. La aprobación del expediente técnico es una victoria para quienes han luchado por preservar esta herencia cultural viva. Es un recordatorio de que el patrimonio no solo reside en los grandes monumentos, sino también en las expresiones cotidianas que nos rodean y nos dan sentido de pertenencia.

Ahora, con este reconocimiento en marcha, se abre una oportunidad para implementar políticas de protección y fomento que aseguren la continuidad de esta tradición. La declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial es un punto de partida para que la sociedad y las autoridades valoren, respeten y celebren el trabajo de los rotulistas. Asegurando que su arte continúe floreciendo en el paisaje urbano de la Ciudad de México.

Qué son los rótulos y cuál es su historia en la CDMX

Los rótulos son letreros pintados a mano sobre diferentes superficies, como fachadas, cortinas de metal o láminas, para anunciar comercios, servicios y productos. Cada rótulo es una pieza única, con estilos gráficos y tipográficos que varían según el rotulista y la zona. Son una parte fundamental del paisaje urbano popular de la Ciudad de México.

Su historia se remonta a la época prehispánica, con los códices y murales, pero su auge como expresión comercial popular se dio a partir del siglo XX. Con el crecimiento de la ciudad y la proliferación de pequeños comercios y mercados, los rotulistas se convirtieron en figuras clave para dar identidad visual a los negocios locales. Utilizando técnicas de pintura y un sinfín de estilos, crearon un lenguaje gráfico que hoy es un símbolo de la capital. A pesar de la llegada de la impresión digital, los rótulos pintados a mano persisten, manteniéndose como un arte vivo que se adapta y reinventa constantemente.