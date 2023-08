Rubiales vs. Hermoso: Lo último sobre el escándalo

Al finalizar el pasado domingo 20 de agosto la Copa Mundial Femenil 2023, más allá de la euforia que hubo al ganar España por primera vez la Copa luego de vencer a las favoritas que eran las inglesas, la nota la dio y la sigue dando al día de hoy el polémico beso que le dio en la ceremonia de premiación Luis Rubiales de 46 añosypresidente desde el 2018 de la Real Federación Española de Fútbol RFEF a la jugadora española Jennifer Hermoso, la foto circulo toda la semana en periódicos, televisión e internet. En palabras de algunos comentaristas deportivos en España esto fue en el calor de la emoción solo un “picorete” inocente sin maldad.

Apenas el viernes 25 de agosto Luis Rubiales, en la localidad de Las Rozas, en España convoco a una Asamblea General de emergencia en la que expreso que no renunciaría por este incidente, increíblemente algunos miembros de la audiencia en su mayoría hombres le aplaudieron y ovacionaron, a su vez la Federación expreso su apoyo a su presidente quien a todo momento insistió en que no dejaría su cargo porque no hizo nada malo.

Ese mismo viernes por la tarde las jugadores de la Selección Española por medio de su Sindicato FUTPRO emitieron un comunicado en el que expresaron que no jugarían más si Rubiales seguía como presidente de la Federación, también el comunicado dejo claro que Jennifer Hermoso nunca dio consenso para recibir un beso.

Un día después el sábado 26 de agosto la FiFA ante el escándalo a nivel mundial en un comunicado expreso que el Jefe del Comité Disciplinario, el colombiano José Palacio en uso de sus poderes establecidos en el artículo 51 del Código de Disciplina de la FIFA decidió suspender provisionalmente a Luis Rubiales de cualquier actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional.

Así mismo tiene prohibido Luis Rubiales, contactar directamente o por terceros a la jugadora Jennifer Hermoso, la misma prohibición de contactarla la tienen oficiales y empleados relacionados con la Federación Real Española de Fútbol. La FIFA finaliza su comunicado reiterando su compromiso con la integridad de las personas y condena cualquier hecho o comportamiento que demuestre lo contrario. Ese mismo sábado también renunciaron miembros del staff del equipo de soccer femenil de la Federación Real Española de Fútbol en apoyo a Jennifer Hermoso.

En respuesta la Real Federación Española de Fútbol RFEF, contesto que Luis Rubiales se hará cargo de su defensa legal , que tienen plena confianza en la FIFA y en que se le de la oportunidad de defenderse para demostrar que la verdad prevalecerá y de esa forma probar su completa inocencia. El director técnico de la selección española, Jorge Vilda luego de aplaudir el viernes pasado a Rubiales, luego del comunicado de la FIFA cambio su posición y expreso que lamentaba el comportamiento inapropiado del presidente de la RFEF.

Es lamentable que con este escándalo se cierre y se manche una Mundial en el que las seleccionadas nos regalaron juegos de primera. Al final Jennifer Hermoso destaco sentirse después del incidente vulnerable y víctima de una agresión. El presidente de la Federación en su palabras dijo que el incidente “al interior era algo natural, normal, una idiotez” de la cual hicieron escándalo al exterior y se disculpaba si hubo gente que se sintió ofendida.

Hoy lunes 28 de agosto , ya el tema está escalando a otras instancias involucrando ya al gobierno español en el tema, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrirá diligencias de investigación sobre el tema. También se destaca de último momento que Pedro Rocha , el presidente interino de la RFEF convocó a los presidentes regionales de fútbol a una junta de emergencia en Las Rozas sede de la RFEF los temas a tratar según se expuso serían un consenso en el despido de Rubiales y analizar la continuidad en sus cargos de los entrenadores de las selecciones femenina y masculina.

El hecho es que si este acto no fue consensual es una agresión no hay más, será interesante ver como se desarrolla el tema en España recordemos que en este país se originó la polémica Ley Solo sí es sí la cual destaca “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona” si bien es cierto tiene algunas lagunas legales la ley, lo importante es que pone el dedo en el renglón que las conductas sexuales sin consentimiento se consideran agresiones y por tanto se castigan con diferentes penas dependiendo de la circunstancia y lo agravante del caso.

Preocupa algo lo que tardo la FIFA en reaccionar prácticamente una semana en emitir su Comunicado, sin duda todavía hay un muy largo camino que recorrer en estos temas, será interesante seguir el caso.