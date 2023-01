Run DMC anuncia su retiro y prepara un último concierto en el Madison Square Garden

Darryl «DMC» McDaniels ha hablado sobre el futuro de la icónica banda de rap Run-DMC, y el anuncio ha dejado a todos sus seguidores en shock, ya que mencionó que están pensando en el retiro. Lo anterior lo reveló en una entrevista con Rock the Bells.

«Run-DMC ha terminado. La única manera de que Run-DMC vuelvan a estar juntos es si los Beatles vuelven a estar juntos», dice McDaniels, haciendo referencia a su canción «King of Rock». «¿Eso puede pasar?»

Después de un gran silencio que pareció eterno, McDaniels explicó que no se está retirando por completo, al menos no del todo todavía. Pero Run-D.M.C. como una entidad de grabación, gira y actuación está tomando lentamente sus últimos respiros, planeando incluso realizar un documental sobre el suceso.

“El espectáculo final que vamos a hacer será en el Madison Square Garden en abril. Será el último episodio del documental que estamos haciendo. El último programa de Run-D.M.C. Porque es hora de que Run sea Paul McCartney y yo sea John Lennon. Hicimos lo que pudimos hacer”.

El documental se titulará The Last Waltz, referenciando al último álbum del grupo The Band. Este trabajo fílmico pretende ser vendido a quien mejor pague, ya sea Netflix, Amazon u alguna otra casa productora. Hay que destacar que en el documental aparecerán artistas como Wu-Tang o Ice-T.

El retiro de Run-DMC a casi 40 años de trayectoria, parece deberse a que en el año 2002 falleció Jason «Jam-Master Jay» Mizell, quien fuera su DJ por mucho tiempo, por culpa de un disparo recibido en su estudio. Para McDaniels, ese día la carrera de la banda dejó de existir.

«La gente entendió esto: ¿Dave Grohl sigue dando vueltas tratando de ser Nirvana?”. pregunta McDaniels. “¿Sting sigue dando vueltas tratando de ser la policía? ¿Están Paul y Ringo tratando de ser The Beatles? Nos queda suficiente vida a los dos. No podemos ser Run-D.M.C. sin Jay. La gente se ríe y dice: ‘Está bien, lo entendemos’. Pero en serio, Run-D.M.C. volverán a estar juntos cuando The Beatles vuelvan a estar juntos. Run-D.M.C., como entidad de actuación y gira, no podemos hacerlo sin Jay”.

Run-DMC se conformó como una leyenda del hip-hop desde su primer álbum homónimo de 1984. Desde entonces el grupo ha tenido una carrera llena de éxitos, mezclando géneros como rock con el rap, influyendo en la forma en una cultura que hasta nuestros días sigue viva.