SAN FRANCISCO VS KANSAS CITY CHIEFS ¿QUIÉN GANARÁ?

¿Cómo llegaron los Chiefs y los 49ers al Super Bowl LIV?

Una vez más los Kansas City Chiefs tuvieron un inicio de partido lento iban 17-7 a los 6 minutos de la primera mitad del partido, la ofensiva de los Chiefs despertó y anotó 2 TD rápidamente para terminar con un 21-17 al medio tiempo. En la segunda mitad Tennessee ya no corrió la pelota y eso permitió poco a poco que los Chiefs tomarán por completo el control del juego que ganaron con un marcador final 35-24.

Por su parte los 49ers, recibieron a los Green Bay Packers. Este juego lo dominaron los 49ers de principio a fin, los Packers fueron rebasados por San Francisco con un total de 42 jugadas que sumaron unas 287 yardas. Raheem Mostert el principal running back de SF fue responsable de 220 yardas y se convirtió en el 1er jugador en la historia en anotar 4TD y correr más de 220 yardas en un juego de playoffs.

El QB de San Francisco realizó 8 pases , de los cuales logró exitosamente 6 la defensiva tuvo un papel destacado porque prácticamente arrasó con la de Green Bay que simplemente no pudieron proteger a su QB Aaron Rodgers quien fue capturado 3 veces fuera del saco de protección y tuvo que retroceder también otras 3 veces. El marcador final fue un impresionante 37-20.

Super Bowl LIV Miami 2 de febrero 2020, 5:30 PM hora CDMX

Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers

Este será el 1er Super Bowl en el que estén nuevamente los Chiefs en 50 años y la primera aparición para su entrenador Andy Reid, desde que perdió con los Philadelphia Eagles en el año de 2005. Para los 49ers parecía improbable que llegarán a este punto, en la temporada pasada solo ganaron 4 partidos (4-12).

Pero como ya lo demostraron esta temporada son un equipo en ascenso con talento joven en todo el campo, incluyendo a Nick Bosa quien se incorporó a los 49ers apenas el año pasado en el draft , ha tenido desde entonces una destacada actuación como defensivo.

Para los 49ers su entrenador Kyle Shanahan este Super Bowl será su oportunidad para reivindicarse, después de la terrible derrota que sufrió cuando fue el coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons en el Super Bowl LI. Los Falcons en la segunda mitad del juego después de dominar 28-3 se colapsaron por completo y entregaron ese Super Bowl a los New England Patriots, lo Falcons perdieron en tiempo extra esa ocasión 34-28.

Muchos esperan que este Super Bowl sea un partido cerrado ya que tenemos en esta final a los Kansas City Chiefs que cuentan con una de las mejores ofensivas en la NFL y van contra una de las mejores defensivas de esta temporada en la NFL la de los San Francisco 49ers.

Dado que los 49ers no solo tienen una gran defensiva sino que también saben correr la pelota cuando de ofensiva se trata como lo vimos en el juego pasado contra los Green Bay Packers es difícil decir que un equipo es mejor que el otro.

Así es que intentaré analizar el juego de cada uno por partes a fin de tener mayor claridad y predecir quién ganará el Campeonato este año.

La ofensiva de los Chiefs como lo han demostrado en los playoffs es letal, no importa cuántos puntos atrás tengan de desventaja tienen la habilidad de conseguir TD toda vez que la pelota está en manos de su QB Patrick Mahomes.

Sus receptores Tyeek Hill y Sammy Watkins tienen la velocidad y las manos para ser la pesadilla de cualquier defensiva, otro jugador clave para Mahomes es Travis Kelce su tight end, es un peligro en el 3er down ya que es uno de los jugadores favoritos de Mahomes en ese tipo de situaciones. Es verdaderamente un reto para cualquier defensiva el lograr defender este tipo de juego.

Lo increíble del QB de los Chiefs es que no solo es una amenaza con sus manos sino también con sus piernas como lo demostró en el pasado juego con los Titans cuando esquivó 5 tacleadas y corrió 26 yardas para conseguir un TD. Y hablando de correr la bola no podemos olvidar a Damien Williams es una amenaza no solo como corredor sino también como receptor. Si hay una defensiva que puede contener la ofensiva de KC, esa es San Francisco.

Sin duda los 4ers tienen la mejor defensiva en la NFL a la cabeza de ésta tenemos al novato Nick Bosa, Kwon Alexander y el ex Chief Dee Ford. Estos jugadores son agresivos y rápidos y pueden causar estragos en los equipos contrarios. El veterano cornerback Richard Sherman tendrá la tarea de cubrir a los dos receptores de los KC Chiefs y a él lo cubrirán dos jugadores. La pregunta es si Mahomes ¿contará con el tiempo suficiente para completar sus pases? ¿ Los 49ers podrán detener a Mahomes cuando no pueda completar los pases y decida correr por un TD?

Si bien la ofensiva de los 49ers no es destacable si es efectiva, es un equipo capaz de correr la pelota durante todo el juego y sabe tomar sus tiempos fuera. No solo cuentan con Raheem Mostert , para correr cuentan también con Tevin Coleman y Matt Breida.

Su QB Jimmy Garoppolo si bien no tiene grandes jugadores en la ofensiva como los Chiefs , cuenta con uno de los mejores tight ends en el football, Geroge Kittle. De hecho Kittle es tan bueno que seguramente habrás dos jugadores de los Chiefs para cubrirlo. Por parte de los Chiefs algunos de los defensas que tendrán la tarea de detener a los corredores de lo 49ers serán Chris Jones, Frank Clark, Anthony Hitchens y Damien Wilson.

Creo que uno de los factores determinantes será ver quién comenzará el juego más fuerte. Hasta el momento los 49ers tuvieron en sus partidos buenos comienzos a diferencia de Kansas que tiene un inicio de juego más lento. Si los 49ers pueden superar por 10 o más puntos al entrar al 2do tiempo veo difícil que los Chiefs puedan superar eso incluso con su poderosa ofensiva.

Si los Chiefs desde un inicio comienzan fuertes y logran una diferencia de 10 puntos o más obligarán a SF a no correr la pelota e intentar pases largos en manos de su QB Jimmy Garoppolo , lo que los arriesga a más intercepciones, capturas del QB y pocas posibilidades de avanzar lo cual sería un desastre para SF.

En juegos tan parejos vale la pena analizar a los pateadores. Ninguno parece tener una ventaja sobre el otro, por parte de los Chiefs está Harrison Butker, por parte de los 49ers está el veterano Robbie Gould ambos son pateadores muy capaces. Tal vez hay una pequeña ventaja hacia Gould ya que tiene mayor experiencia estuvo en 2007 en el Super Bowl en el equipo de los Chicago Bears.

Las patadas de despeje pueden dar al equipo una mejor posición en el campo o en algunas ocasiones pueden ser decisivos en que se logre algún TD. Como Kickoff returner los 49ers tienen a Richie James , quien ha tenido una temporada sólida en términos de yardas ganadas pero una debilidad es que no tiene a veces la velocidad requerida. Del lado de los Chiefs está Mecole Hardman, tiene velocidad y es novato pero no creo que vaya hacer la diferencia en este Super Bowl pero cosas más extrañas han pasado.

Ahora si la pregunta ¿ a quién escogería como ganador? Es un juego muy difícil de predecir , sin embargo escogeré a Kansas City basado en dos factores: el juego de su QB, tener a Patrick Mahomes con su talento y liderazgo es una gran ventaja en contra de los 49ers, a diferencia de Jimmy Garopollo que ha sido casi toda su carrera un backup QB.

El segundo factor en mi decisión es que el año pasado los Chiefs tuvieron una muy buena temporada justo antes de perder el Campeonato de la AFC contra los New England Patriots, creo que ganaron una experiencia invaluable y este año creo que llego su hora.

