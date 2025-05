Sandra Cuevas es incriminada por video de su galería de arte

Sandra Cuevas desaparece de redes sociales y las especulaciones alrededor de ello no se han hecho esperar. Y es que después de que la ex alcaldesa de la Cuauhtémoc es una persona muy activa en redes sociales, sus cuentas simplemente desaparecieron o se muestran como «contenido no disponible» (en el caso de Facebook) Desde el pasado 29 de abril, la empresaria cerró el acceso a todo tipo de red donde compartía su día a día.

Los rumores en torno a las acusaciones de corrupción a los que se enfrenta, parten de un particular estilo de vida de la ex mandataria. Sandra Cuevas desaparece de la vida virtual y como si se tratara de un movimiento que vela por la seguridad de ella, el único rastro que queda abierto es la página de internet de su Sandra Cuevas Diamond Group. De tal modo que las versiones de una supuesta investigación en su contra por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos han tomado mayor relevancia.

Aunque aún no existe confirmación por parte del Departamento alrededor de las acusaciones a Cuevas Nieves, la eliminación de sus cuentas ha incrementado la actividad en redes. Sandra Cuevas desaparece de la virtualidad en un contexto donde se habla mucho de investigaciones enfocadas en el desvío de recursos y el manejo fraudulento de cuentas bancarias en Estados Unidos. Se dice que su video donde mostraba su galería de arte donde destacó el monto de la misma, fue lo que fomentó las supuestas investigaciones.

Dicho clip compartido por ella en 2024, fue publicado tras el anuncio de la creación de su empresa Diamond Group, que incluye una galería de arte, donde se le observaba «inventariando» cuadros. En el, se aprecia una obra de arte comprada en efectivo por más de 100 mil dólares. Además, se ha asegurado que el cuadro y su valor no fue declarado en la aduana de Estados Unidos durante el viaje de Sandra Cuevas donde lo adquirió.

La ex alcaldesa de Cuauhtemoc, Sandra Cuevas, presume galería de arte y en redes critican de dónde saca tanto dinero 💰 pic.twitter.com/YjgGvPxSPz — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) January 24, 2025

Simón Levy, exsubsecretario de Turismo de la Ciudad de México ha compartido distintas publicaciones en su cuenta de X, señalando a Cuevas. El pasado 17 de marzo publicó una lista en la que aparecen nombres de servidores mexicanos que, presuntamente, están siendo investigados junto a gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas y Coahuila. Entre los mencionados figuran Ignacio Rodríguez, Julián Mazoy, Sandra Cuevas, David Santillana, entre otros.

“Todas las personas políticamente expuestas que he mencionado, servidores públicos, YouTubers ha sido financiados por el narcotráfico y están inmersos en operaciones de lavado de dinero en EU. Lo dije con toda anticipación por una razón: porque tenemos los elementos“, mencionó. Además, cuando las personas que comentan sus status le solicitan explicación al respecto de la investigación, el ex funcionario menciona que por cuestiones de debido proceso no se han hecho públicas las denuncias.