Sangre y terror, el regreso de los hermanos Coen

2021 fue el año que vio la triste separación creativa de los hermanos Coen, Joel y Ethan la dupla creativa responsable de películas como «El gran Lebowski«, «Fargo, «Quemar después de leer» , entre otras. Luego de 18 películas en conjunto, decidieron tomar una pausa para estrenar películas por separado: Joel estrenando «Macbeth» y Ethan con «Trouble in Mind«

Según el sitio «Montages» Ethan dijo que él y su hermano han escrito un nuevo guión en conjunto y el plan de ambos es colaborar en dupla con la dirección. Durante la entrevista, declaró que se tratara de una película de terror puro que conforme avance, se tornará más sangrienta y será al estilo de «Blood Simple«.

Su esposa y también colaboradora, Tricia Cooke, se refirió a esta nueva película de los hermanos Coen como «horriblemente divertida». Dentro de la entrevista, se señaló que los preparativos ya están establecidos pero es posible que Joel tenga que terminar un proyecto que tiene en puerta.

Dentro de los títulos que corresponden a la filmografía de los hermanos Coen destacan películas como Raising Arizona, Fargo, The Big Lebowski, O Brother Where Art Thou?, Burn After Reading, A Serious Man, True Grit, Inside Llewyn Davis, Hail Caesar y The Ballad of Buster Scruggs, entre muchas otras.

Los trabajos fílmicos de los hermanos Coen han sido nominados en múltiples ocasiones debido a la ovación de la crítica y el público. Sin embargo, la Academia solo ha premiado a «Fargo» como Mejor Guión Original; Mejor Guión Adaptado, Mejor Dirección y Mejor Película por «No es país para viejos«, la adaptación de la obra del fallecido Cormac McCarthy. Por lo que este anuncio de un nuevo trabajo con más horror y sangre de parte de la hermandad aclamada, es una excelente noticia para sus fans que aguardaron pacientemente el regreso de los mismos.