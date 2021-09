Amy Winehouse continúa estando en la mira de todos, ya sea por el legado musical que dejó con sus 2 discos de estudio, por el álbum póstumo que se lanzó unos meses después de su lamentable fallecimiento o los documentales que se han hecho sobre su vida y carrera musical, uno de ellos ganador del Oscar a mejor largometraje documental en el 2016 o por los libros acerca de la cantante de R&B, como Saving Amy.

Precisamente ahora, a 10 años de su muerte, los estudios Halcyon han dado el visto bueno para llevar a la pantalla grande una biopic de la intérprete de “Rehab” basado en el libro que escribió Daphne Barak en el 2010 y donde retrata los últimos años de vida de Amy, por ello es que se titula Saving Amy.

“Aunque su carrera se detuvo demasiado pronto, Amy fue la voz de toda una generación y estamos muy ansiosos de poder contar su historia de la manera más certera posible”.

Sobre el título del filme, se especula que podría llevar el mismo que en la obra literaria, sin embargo, no es algo seguro. De lo que sí se tiene seguridad es que la película estará construida con base en la documentación que realizó Barak en los últimos 3 años en la vida de Amy Winehouse, la cual está registrada en más de 40 horas de video.

Otra cosa de la que podemos estar seguros es que se le dará una visión diferente a lo ya visto en otros documentales que hablan acerca de la vida de la cantante, que normal y mayoritariamente se centran en las declaraciones de Mitch Winehouse o la adición a los estupefacientes que la artista británica tenía, pues la propia autora de Saving Amy será parte de la producción. Aunque al ser una biopic, los materiales grabados servirán de ejemplo para que los actores interpreten dichas escenas.

Y como siempre, cuando se anuncia un proyecto, las especulaciones no pueden faltar y como al momento no hay un comunicado oficial sobre quién podría interpretar a Amy Winehouse en esta película biográfica, ya surgieron los primeros rumores. Una de las actrices que podría ser elegida es Millie Bobby Brown, de la afamada serie Stranger Things, quien en una entrevista reveló que le gustaría interpretar a la cantante de “Back to Black” en la gran pantalla.

“Me encantaría interpretar a Amy Winehouse. Personalmente creo que es como un ícono del R&B, el blues y básicamente toda la cultura de la música. Me encanta su música y realmente me impactó toda su historia. Siempre digo que me encantaría interpretarla”.

Mientras el proyecto continúa y las noticias lleguen, les iremos informando sobre esta biopic basada en el libro Saving Amy. Por lo mientras, quédense con esta declaración del Sr. Winehouse.

“Es posible que lance un nuevo álbum ahora que sé que hay más material, pero es difícil ya que muchos discos tienen archivos corruptos. Pero encontraré la manera”

