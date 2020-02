El trailer de Spiral, la película con la que se reiniciar la saga de Saw está de regreso

¡Que empiece el juego! y es que la saga «Saw» está de regreso con Spiral: From the Book of Saw.

El esperado reboot de la franquicia en el que el actor y cómico se convierte en un agente de policía que busca a un asesino en serie.

Lionsgate retoma esta serie tras ocho películas originales emitidas entre los años 2004 y 2017.

Spiral: From the Book of Saw se estrena el 15 de mayo de 2020 y es un rebot de la primera entrega de la saga.

La cinta es dirigida por Darren Lynn Bousman, quien ya dirigió la segunda, tercera y cuarta entrega de la saga.

La historia comienzo cuando el detective Zebe Banks (Chris Rock) recibe una orden para acudir a un crimen donde falleció un oficial.

Es el primer asesinato de muchos, pues es una serie de espirales que van a apareciendo por toda la ciudad y los policías son el objetivo de ataques homicidas.

El reparto cuenta con actores como Samuel L. Jackson, Max Minghella, William Schenk y Marisol Nichols.

En el primer avance de la película podemos escuchar el clásico tema de la Saga.

Josh Stolberg y Peter Goldfinger, guionistas de ‘Saw VIII‘, son los encargado de escribir el libreto de este reinicio.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

¡Fin del juego!

TE PUEDE INTERESAR

PELÍCULAS SURCOREANAS PARA VER DESPUÉS DE PARASITE

MIRA ESTOS 5 DOCUMENTALES MEXICANOS SOBRE PUNK

MIRA «THE NINE LIVES OF OZZY» EL TRAILER DEL NUEVO DOCUMENTAL DE OZZY OSBOURNE

OFICIALMENTE JUDAS PRIEST PREPARA NUEVO ÁLBUM

PORQUE LA PORTADA DEL NUEVO DISCO DE GREEN DAY APARECE CENSURADA