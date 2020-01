La retrospectiva del cineasta italoamericano formará parte del ciclo Clásicos en Pantalla Grande

Este año la Cineteca Nacional ha decidido homenajear a Martin Scorsese, proyectando 27 de sus películas más emblemáticas,como Taxi Driver (1976). Las cintas se proyectarán durante cuatro meses,un título nuevo cada fin de semana hasta finales del mes de abril.

Who’s That Knocking at My Door (1967), fue la encargada de inaugurar el ciclo. El filme relata la historia de una pareja criminal en la época de la Gran Depresión, esta protagonizada por Barbara Hershey, David Carradine y Bernie Casey.

Este fin de semana llega a la pantalla Mean Streets (1973). Fue uno del primeros filmes que cuenta con la participación del actor Robert De Niro, quien después se haría un icono dentro de las películas de Scorsese. Es el el tercer largometraje del cineasta, y está situada en el mismo barrio donde creció el director.

La última del mes de enero será Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974). Una de sus mejores películas, narra la vida de Alice una ama de casa que pierde a su marido durante un accidente automovilístico, después del trágico suceso, Alice decide perseguir su sueño de convertirse en cantante. Este filme inspiró a los integrantes de Café Tacvba a formar su primer grupo que llamaron Alicia ya no vive aquí.

Martin Scorsese ha vuelto de manera exitosa con su más reciente filme El Irlandés (2019), nominada a mejor película dentro de lo premios de la Academia,convirtiéndose en el director vivo con más nominaciones en la historia de los Premios Óscar.

La programación es la siguiente:

Taxi Driver-1 y 2 de febrero

New York,New York-8 y 9 de febrero

The Last Waltz– 15 y 16 de febrero

Raging Bull– 22 y 23 de febrero

The King of Comedy– 29 de febrero y 1 de marzo

After Hours– 7 y 8 de marzo

The Color of Money-14 y 15 de marzo

The Last Temptation of Christ-21 y 22 de marzo

Goodfellas-28 y 29 de marzo

Cape Fear-4 y 5 de abril

The Age of Innocence-11 y 12 de abril

Casino-18 y 19 de abril

Kundun– 25 y 26 de abril

