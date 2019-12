Netflix estrenó recientemente la tan esperada cinta de Martin Scorsese, The Irishman, la cual ha sido muy bien recibida por el público y la crítica. Ahora el cineasta ya se encuentra preparando su próximo proyecto que abordará el panorama musical neoyorquino en los años setenta.

Según información de Variety este será uno de diversos proyectos que la productora Imagine Entertainment, perteneciente a Ron Howard y Brian Grazer, está desarrollando.

Aunque no han revelado más detalles, es importante recordar que la temática que abordará Scorsese le es bastante conocida, pues en el 2016 produjo junto con Mick Jagger la serie de HBO Vinyl, la cual se situaba en esa época y en ese espacio. Sin embargo, no pudieron seguir explorando más allá pues HBO canceló la segunda temporada.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Aún no se sabe quién será el distribuidor del proyecto, aunque la productora tiene un acuerdo con Apple TV, no se descarta que Netflix pueda ser la plataforma que transmita el documental.

Scorsese ha trabajado en diversos ocasiones en el género documental, varios de los cuales han tenido bastante éxito, entre las que podemos mencionar The Last Waltz (que es una referencia de las mejores cintas de conciertos); No Direction Home: Bob Dylan, que ganó un Grammy en el 2005; George Harrison: Living in the Material World de 2011; o Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, recién estrenado este año y que cubre la gira de 1975 de Bob Dylan.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Habrá que esperar a que se revelen más detalles de este proyecto que pinta para ser un gran material visual e informativo.

Si no has visto The Irishman, aquí puedes ver el tráiler.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

