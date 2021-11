SCORSESE TRABAJA EN PELÍCULA SOBRE GRATEFUL DEAD

Martin Scorsese no sólo ha dedicado tiempo para criticar las películas de superhéroes, también se encuentra trabajando para precisamente mostrar lo que se puede hacer con buenos guiones y llevar a la pantalla grande historias enigmáticas, como la de la banda Grateful Dead, de la cual él es el director.

Para esta cinta, Scorsese contará con el trabajo actoral de Jonah Hill, quien interpretará a Jerry García, miembro fundador, vocalista y guitarrista del grupo. Cabe mencionar que Hill ha sido dos veces nominado al Oscar por Mejor Actor Secundario por sus papeles en el Lobo de Wall Street y Moneyball. Esta información es de acuerdo a lo publicado en Deadline.

Sobre el guión de esta película biográfica está siendo escrito por Scott Alexander, Larry Karaszewski y Rick Yorn. Éste último ya ha trabajado con Martin Scorsese en otros largometrajes. Lo interesante de este proyecto es que contará con la participación de algunos miembros de Grateful Dead en la producción, como Bob Weir, Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Phil Lesh y la hija de Jerry, Trixie García.

Este filme no es el primero donde Scorsese y la banda estadounidense trabajan juntos, pues en el 2017 produjo el documental Long Strange Trip, donde se exploraban las memorias de Grateful Dead a través de entrevistas y algunas imágenes de archivo. Ese trabajo fue dirigido por Amir Bar-Lev.

Grateful Dead fue una banda que nació en 1965, reconocida mundialmente por su experimentación psicodélica, grandes y largas improvisaciones en sus presentaciones en vivo, además que contribuyó con su música al espíritu hippie de la época, por lo que fue ganándose el mote de legendaria. Es conocida también bajo el mote de The Dead.

Entre los temas más destacados de la agrupación, se encuentran los éxitos “Touch of Grey”, “Scarlet Begonias” y “Fire on the Mountain”. Tuvieron un gran impacto en los jóvenes de la época hippie, y algunos de sus fanáticos los seguían de concierto en concierto a lo largo de los Estados Unidos; ese grupo de seguidores se les conocía como los Deadheads.

