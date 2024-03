Se estrenó el tráiler de «El cuervo» con KFA Twigs

Los remakes de películas ya consideradas de culto, están apelando a la nostalgia tan rentable para la industria y a despertar curiosidad entre las nuevas generaciones sobre historias que es su momento fueron un hito. Algunos han resultado sorpresas bien llevadas y otros tantos una decepción total en las salas de cine y por ende, un fracaso en taquilla. Este verano, se suma a estos remakes «El cuervo«

«El cuervo» es una película de culto de 1994 dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Brandon Lee, el hijo del legendario Bruce Lee. Brandon convirtió esta película en un clásico gracias a su actuación y a la tragedia que la envolvió, ya que siendo el protagonista, murió dentro del rodaje de la misma a consecuencia del impacto de la punta de plomo de una bala real entre el material de fogueo.

Este 2024 y tras varias críticas de los detractores de los remakes, se ha estrenado el primer tráiler de «El cuervo«. Protagonizada por Bill Skarsgård y FKA Twigs bajo la dirección de Rupert Sanders. Sanders reinventó y refrescó la novela gráfica de James O’Barr gracias al guión de Zach Baylin y William Schneider.

FKA Twigs, actriz, cantante, bailarina y productora que da vida al personaje de Shelly Webster, la pareja de Eric Draven, quien toma forma en Bill Skarsgård y es el infortunado testigo del brutal asesinato de su amada. Draven muere en el mismo lugar, pero regresa de entre los muertos para vengar la muerte de Shelly y la suya, de maneras bastante grotescas, tal como sucedió con ellos.

Twigs dijo estar muy emocionada de participar en «El cuervo» a lado de Bill Skarsgård y el, como lo llamó ella, «extraordinario director Sanders». Mediante un comunicado de prensa, expresó que el profesionalismo de su compañero y el de ella lograron un resultado estupendo donde el amor que comparten en pantalla se ve totalmente natural, auténtico y le da la tranquilidad de haber aportado lo que soñaba al personaje de Shelly.

Ahora queda esperar más sorpresas en torno a este estreno, como la banda sonora de cual no se ha hablado pero se espera mucho, ya que la película de «El cuervo» de 1994 contó con la participación de agrupaciones como The Cure, The Jesus and Mary Chain, Rage Against The Machine, Violent Femmes, Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots, Pantera, entre otros.

La película de 1994, fue la manera en que Brandon Lee encontró la muerte sin la capacidad del a inmortalidad tangible como su personaje, pero sí en la memoria de sus seguidores. Lee falleció ocho días antes de culminar el rodaje. Se cree que el fatídico accidente se debió a la falta de presupuesto para mantener al maestro armero ocasionando el despido de este. El próximo 31 de marzo se cumpliran 31 años de la tragedia sucitada en el set de grabación de «El cuervo«