SE VA A SUBASTA LA ICÓNICA GUITARRA DE IAN CURTIS

La guitarra icónica guitarra de Ian Curtis, utilizada en el video de «Love Will Tear Us Apart», fue puesta a la venta en una subasta de Londres. Se espera que aquella guitarra especial de forma pentagonal, Vox Phantom VI, alcance entre £ 60,000 y £ 80,000 (aproximadamente $1,680,000 MX).

La casa de subasta es ni más ni menos que Bonhams Entertainment Memorabilia y comenzará la venta a partir de este 13 de octubre.

La guitarra fue entregada a la hija de Curtis, Natalie, por Bernard Sumner (guitarrista y teclista de Joy Division ahora integrante de New Order). Una vez Natalie cumplió la mayoría de edad fue cuando adquirió este legendario instrumento, la guitarra ya había pasado también, por las manos de Johnny Marr de The Smiths.

La historia comienzo cuando la hija de Ian Curtis , tenía solamente 1 año de edad, cuando su papá se suicidó en 1980. Actualmente es una fotógrafa profesional y extendió un comunicado acerca del porqué poner a la venta la Vox Phantom VI.

«La guitarra me llegó en un momento de mi vida en el que estaba ansiosa por aprender más sobre mi difunto padre. No soy nada musical, pero es fascinante ver la guitarra, es algo tan personal. Como soy una persona visual, la Phantom es especialmente interesante para mí, ya que el diseño es bastante inusual. Crecí y trabajé con músicos, y aunque he visto muchas guitarras, nunca había visto nada como esto. Por todo lo que me han contado sobre mi padre, él estaba muy obsesionado con cómo se veían las cosas, así que para mí tiene sentido, ya que se parece mucho a Ian Curtis». Natalie Curtis

El video de «Love Will Tear Us Apart», un sencillo que no formaría parte del álbum lanzado por la banda semanas después del fallecimiento de Curtis, fue filmado por Joy Division, poco antes de la muerte del cantante.

Aunque Curtis no era conocido por tocar la guitarra, usó la Vox Phantom cuando Sumner se dedicó al teclado. También Ian utilizó la guitarra en el escenario durante la gira europea de la banda en 1980, así como en la grabación de su colección box set de grabaciones «Heart And Soul».