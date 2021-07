La NHL le dio la bienvenida al equipo 32 en la liga, los Seattle Kraken y justo la semana pasada el equipo tuvo la oportunidad de escoger a sus primeros jugadores.

Pero ¿cómo fue el proceso de selección para los Seattle Kraken?

Todos los equipos de la NHL con excepción de Los Vegas Golden Knights, enviaron una lista de jugadores protegidos que los Kraken no podrían disponer de ellos.

Cada equipo podía proteger 1 portero, 3 defensas y 7 delanteros o podían optar por otro formato proteger 1 portero y 8 jugadores que podría ser una combinación entre defensas y delanteros. Así las cosas , la segunda opción es la que permite proteger más defensas pero menos jugadores en lo general así es que no es por lo general un opción que escojan muchos. Los jugadores que no están en la lista de protección están libres y por tanto Seattle tuvo la opción de escogerlos.

Así es que los Kraken tendrán 30 jugadores nuevos 1 jugador de cada equipo de la NHL. De estos 30 jugadores Seattle debió escoger mínimo 3 porteros, 9 defensas y 14 delanteros.

Hay una serie de jugadores talentosos que quedaron fuera de la lista de protegidos por sus equipos entre algunas razones la edad, las lesiones o cuestiones de contrato. Aquí algunos nombres de varios jugadores que más de un fanático seguro reconocerá.

Porteros: Carey Price, Braden Holtby

Defensas: Shea Weber, Mark Giordano, Vince Dunn, Adam Larrson, Pk Subban

Delanteros: Vladimir Tarasenko, Yanni Gourde, Ondrej Palat, Alex Killorn, Jakub Voracek, Nino Niederreiter, Gabriel Landeskog, Max Domi, Matt Duchene, Jordan Eberle, Josh Bailey, James van Riemsdyk.

Estos fueron finalmente los jugadores escogidos por los Kraken:

Porteros:

Chris Driedger Florida Panthers

Joey Daccord Ottawa Senators

Vitek Vanecek Washington Capitals

Análisis: Fue interesante que Seattle no optó por porteros más veteranos que estaban disponibles optaron por jóvenes e inexpertos al menos por eso no hubo contratos de sumas significantes en este rubro. Todo indica que Dredger será el portero titular con Vanecek como el suplente. Será muy intersante ver cómo se desempeñarán estos porteros este primer año. Creo que hubiesen optado mejor por al menos un portero con mayor experiencia pero el tiempo dirá si fueron las elecciones correctas.

Defensas:

Haydn Fleury Anaheim Ducks

Jeremy Lauzon Boston Bruins

Will Borgen Buffalo Sabres

Mark Giordano Calgary flames

Gavin Bayreuther Columbus Blue jackets

Jamie Oleksiak Dallas stars

Dennis Cholowski Detroit Red wings

Adam Larsson Edmonton Oilers

Kurtis MacDermid Los Angeles Kings

Carson Soucy Minnesota Wild

Cale Fleury Montreal Canadiens

Vince Dunn St Louis Blues

Análisis: Fue sorpresivo que los Kraken escogieran 12 defensas cuando básicamente tendrán 7 en su equipo para empezar la temporada. La estrella aquí es Mark Giordano, seguramente será el capitán del equipo. Vince Dunn , Adam Larsson y Jamie Oleksiakto son el top 4 de los defensas en este grupo. Espero que Carson Soucy, Jeremy Lauzon estén también en este equipo lo que deja un puesto disponible para imaginar quién podrá ser. En lo general creo que hicieron los Kraken buenas elecciones, es una buena mezcla de jugadores ofensivos y físicos.

Delanteros

Tyler Pitlick Arizona Coyotes

Morgan Geekie Carolina Hurricanes

John Quenneville Chicago Blackhawks

Joonas Donskoi Colorado Avalanche

Calle Jarnkrok Nashville Predators

Nathan Bastian New Jersey Devils

Jordan Eberle New York islanders

Colin Blackwell New York Rangers

Carsen Twarynski Philadephia Flyers

Bradon Tanev Pittsburgh Penguins

Yanni Gourde Tampa bay Lightning

Jared McCann Toronto Maple Leafs

Kole Lind Vancouver Canucks

Mason Appleton Winnipeg Jets

Alexander True San José Sharks

Análisis: Escogieron 15 delanteros aquí hay un par de nombres no muy conocidos para los fanáticos del hockey. Seattle aquí se tendrá que apoyar en Gourde, Eberle y McCann para que hagan la mayor parte de los goles para el equipo. Otros jugadores que creo que fueron buena opción son Appleton, Donskoi y Jarnkrok son jugadores sólidos y su contribución será de gran ayuda en cada partido. Tanev, Geekie y Blackwell estos tendrán que hacer equipo y ser muy sólidos en sus participaciones. Los 4 o 5 puestos restantes serán de algunos de estos que escogieron o quizá opten por firmar otros jugadores libres o hagan algunos intercambios. En términos generales me gusto este grupo de delanteros. Aunque para ser honestos no sé qué tantos goles puedan anotar en esta primer temporada.