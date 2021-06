Salvador Dalí era, además de pintor y el mayor exponente del surrealismo, una persona excéntrica con gustos fuera de lo llamado «común«. Pero si algo había que caracterizaba e identificaba al artista, corporalmente hablando, era su enigmático y prominente bigote.

No es mentira que el bello facial que recorría la boca de Dalí impuso moda y ha sido imitado, más nunca igualado, en los amantes de la barba y bigote. Pero ¿cómo hacía el autor de El Gran Masturbador para mantener firme su bigotazo?

La respuesta nos la da él mismo, gracias a una entrevista que le realizó en 1955 el presentador de la BBC, Malcolm Muggeridge, donde menciona que al principio utilizaba un producto meramente natural, el aceite proveniente de los dátiles, aunque no siempre usaba el líquido extraído como tal.

«Al finalizar la comida, no me limpiaba los dedos y me ponía un poco en mi bigote y así quedaba (firme) toda la tarde. Era muy eficiente«, dando entender que bastaba una porción de la fruta para lograr la ‘aceitosidad’ necesaria y peinar en esa forma como de cuernillos, que bien podrían evocar a Satanás o simplemente denotar la excentricidad artística que tenía.

También es conocido que Dalí ponía un poco de miel en la comisura de sus labios y, en ocasiones, en el bigote, para experimentar la sensación de cuando una mosca se posa en ti y de paso meterla a su boca para percibir el zumbido, algo bastante exhuberante pero que para el artista catalán era algo “normal y cotidiano”.

Si bien los productos naturales ayudaban a que su bigote se mantuviera firme, a veces en cuerno, a veces como de ratón o cruzado debajo de los labios (un artista hasta peinar su vello facial), éstos dejaron de serle funcionales y decidió ocupar una cera especial, misma que usaba el escritor Marcel Proust, para mantener su sello personal.

“Mi bigote es muy alegre, muy puntiagudo, muy agresivo”

Para mantener el bigote sin problemas de quiebre y demás particularidades que podría ocasionar el tener un mostacho de tal magnitud, Dalí lo limpiaba por las noches para después cepillarlo un poco y obtener una textura muy suave. A la mañana siguiente le bastaban 3 minutos para dejarlo nuevamente a su gusto. “Cada día se vuelve más práctico para mi inspiración».

Qué tanto cuidó Salvador Dalí su marca identificativa que en 2017, a 28 años de su fallecimiento, su cuerpo fue exhumado para extraerle una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN), ese que tanto le intrigaba y obsesionaba, y su bigote continuaba intacto y en la misma posición, marcando las 10:10, como cuando lo sepultaron.

Así que ya sabes, si quieres mantener tu bigote sano y manejable, sigue los consejos de Salvador Dalí.

