En ocasiones, los cineastas piensan y planean que una película puede extenderse para una segunda parte, sin embargo, la secuela no siempre termina siendo eso, algunas ocasiones terminan saliéndose tanto del script que mejor son una nueva cinta y no hay ni la mínima conexión con la que se supone sería su comienzo.

Acá te dejamos algunas de esas secuelas que vieron la luz como proyectos totalmente diferentes y únicos.

Colombiana

Después del gran éxito que tuvo la película Leon o El Profesional, Luc Besson quiso ahondar más en la vida de Mathilda, que fuera interpretada por Natalie Portman, sin embargo, los productores y el director no llegaron a un acuerdo. Al final recibimos una historia sobre Cataleya, quien busca venganza por el asesinato de su padre a la vez que es una asesina por encargo. Aunque podría parecerse un poco a Leon, por la temática del asesino a sueldo, al final son completamente ajenas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Solace

Mejor conocida como En la Mente del Asesino, con Anthony Hopkins y Colin Farrell. Puede que esta película no haya tenido la mejor recepción entre público y críticos, sin embargo, la historia de un asesinato casi perfecto y la resolución del caso para atrapar al verdadero culpable es grandiosa. Desde un principio, era una historia nueva, pero en algún punto, la productora New Line Cinema intentó que el guion se readaptara para ser una secuela de la cinta Se7en, de David Fincher, el nombre iba a ser Ei8th. Lo bueno fue que el propio Fincher se negó a que hicieran tal cosa y obtuvimos este nuevo trhiller policiaco.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Hateful Eight

El guion de Los 8 más Odiados sufrió muchos cambios. Originalmente iba a ser una continuación de la historia de Django, hasta tenía título preparado, Django in White Hell. Una de las razones para cambiar de idea fue porque “tenía canallas en la obra, enfrentados a gente con aún menos reputación. Decidí dejar ir a Django, me di cuenta de que no podía tener un único centro con estos personajes”, cómo mencionó en una entrevista. Luego vino la filtración del guion y aunque lo dejó por un momento, al final regresó al plató para realizar el western que tuvimos al final en lugar de una secuela.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Minority report

Uno de los relatos de Philip K. Dick ya había tenido un gran éxito en pantalla cuando Arnold Schwarzenegger fue Douglas Quaid en Total Recall, debido a eso, se pensó en tomar otro relato llamado El Informe de la Minoría para una secuela. El mismo Quaid iba a ser protagonista una vez más. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó. Lo que sí se dio fue la cinta en solitario Minority Report, con Tom Cruise en el rol protagónico y Steven Spielberg en la dirección.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>