SE VIENE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE ROCK FEMENINO GRRRL NOISE

Por segundo año consecutivo, se realizará el festival de música GRRRL Noise el próximo sábado 9 de marzo de 2019 en el Auditorio Blackberry, en el marco de las celebraciones de la 6ª edición de What a Woman.

What a Woman es la plataforma busca ayudar a las mujeres a generar las herramientas necesarias para lograr ser la mejor versión de sí mismas, a través de distintos eventos y experiencias que conforman la plataforma.

La segunda edición de GRRRL Noise se realiza en esta ocasión en alianza con la plataforma Ruidosa para crear una experiencia única, a través conciertos y paneles de conversación con profesionales de la industria musical, ya que contará con la presencia de organizaciones sociales que luchan por los derechos de mujeres y minorías y buscan abrir espacios en la música, la tecnología y el emprendimiento.

Ruidosa, es una plataforma feminista, internacional e interdisciplinaria que nació en Chile para toda Latinoamérica para brindar un punto de encuentro, conversación y convivencia que tiene como fin visibilizar, celebrar y empoderar la diversidad de mujeres y sus proyectos en las industrias creativas y musicales de la región. Desde 2016, han realizado talleres, paneles de conversación, festivales y actividades en diversas ciudades de Chile, Estados Unidos, México y Perú, permitiéndoles generar una extensa red de mujeres creativas alrededor del mundo.

El evento es para todo público y el 7 de enero se darán a conocer todos los detalles del line up y sadrán a la venta los boletos del festival. No te pierdas esta segunda edición el próximo sábado 9 de marzo del 2019 en el Auditorio BlackBerry (Insurgentes Sur 453 – acceso por Tlaxcala No. 160 – col. Condesa). Un evento producido por Ache y Distrito Global con el apoyo de Ruidosa.